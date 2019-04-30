【平成最後】日本3大慶祝活動！Lawson送惡魔飯團　東京煙花大會

日本為歡送平成年代結束，近日有不少慶祝活動，如果身在日本旅遊，正好可以參與這歷史一刻。

01｜Lawson限定送惡魔飯團

上年日本便利店Lawson新推出惡魔飯團，開賣短短兩個月就賣出高達1,000萬個，成為Lawson繼炸雞君後另一個大熱商品。而Lawson就趁日本換代，推出平成最後的活動，每日送出一萬個惡魔飯團！

參加方法非常簡單，只需Follow官方的Twitter帳號「ローソン(@akiko_lawson) 」，再分享官方的活動訊息，就可以參加抽獎，每日Lawson都會抽出一萬位得獎者，送出免費惡魔飯團劵，有興趣的朋友就不要錯過了。

Lawson推出平成最後的活動，每日送出一萬個惡魔飯團！（圖片來源：Lawson）

Lawson送惡魔飯團 活動日期：2019年4月26日 ～ 5月5日(日) 23:59 免費惡魔飯團劵 使用日期：即日起至 5月9日 23:59

02｜東京靜岡縣最後煙花大會

為歡送平成年代，日本各地都有不同的活動，而靜岡縣伊東市今日會舉行平成最後的煙花大會，另外令和的第一日（5月1日）及兒童節（5月5日）在同樣地點都會舉行煙花大會！屆時除了晚上會放煙花外，伊東市的市中心「藤之廣場」一整天都會有市集，可以超抵的價錢品嚐到當地的美食，由新鮮的蔬果海鮮至特色小食都一應俱全，這幾天會在東京旅行的朋友不妨去體驗一下日本的盛典吧！

平成最後一日及令和第一日靜岡縣伊東市都會舉行煙花大會。（圖片來源：hellonavi.jp）

+ 5 + 4 + 3

平成最後の花火大会 日期：2019年4月30日 時間：20:30～20:50 令和最初の花火大会 日期：2019年5月1日 時間：20:30～20:50 地址：伊東海岸

03｜SKY CIRCUS 一連串倒數活動

東京池袋的SKY CIRCUS陽光60瞭望台在平成最後一日會舉行一連串的倒數活動，遊客在這段時間的入場劵會有八折優惠，而且由晚上10點開始會有魔術表演，還可以免費體驗場內6種VR實景遊戲！如果大家玩完這些活動還有精力，而天氣又好的話，還可以留在瞭望台欣賞令和第一個日出呢！

在瞭望台一邊欣賞夜景，一邊為平成的最後一日倒數吧！（圖片來源：PRtimes）

+ 3 + 2

平成最後倒數活動 日期：4月30日～5月1日 活動時間：22：00～翌日6：00 ※最終入場為1時間前 費用：2,400日圓 令和最初日出時間：預計4：50

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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