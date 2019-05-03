【台北美食2019】日本人氣炸牛扒、一人燒肉　5月必食5間新餐廳

台北出名是美食天堂，街頭小食、台式火鍋、小籠包等等都令人念念不忘！除了台式料理，近日更多了日本過江龍踩場，大熱炸牛排店「牛かつもと村」及一人燒肉「燒肉like 焼肉ライク」都是5月矚目餐廳，今後去台灣都可以食到日本排隊店了！

01. 日本排隊店「牛かつもと村」

日本連鎖炸牛排店「牛かつもと村」，每次到訪都例牌要排半個鐘隊，是真正的人龍店！品牌皇牌半熟炸牛扒，最大賣點是食客可以將牛扒放在石烤板上炙燒，控制牛扒熟成度，牛扒外脆內嫩，加上不同調味料如芥末、山葵、醬油、岩鹽等，再與山藥泥小麥飯同吃，超滿足！

按圖查看更多炸牛排食法

今後不用飛到日本，都可以食到日本大人氣「牛かつもと村」！(圖片來源：Mitsui Outlet Park 林口）

地址：新北市林口區文化三路一段356號三井OUTLET PARK林口店 營業時間：11：30am～9：30pm 網址：https://www.gyukatsu-motomura.com/#info

02. 英式High Tea「英格莉莉」

英式下午茶相信是天下女生都難以抗拒的，精緻糕點及愜意氛圍於這個打卡年代就更加受歡迎！將英倫菜餚與台灣食材結合的｢Engolili英格莉莉｣，環境以古典知性風為主，室內簡潔明亮，女生打卡絕對無問題！食物方面，皇牌3層鳥籠下午茶，以酸甜開胃的土鳳梨醬及口感綿密的芋泥醬，配搭英式鬆餅，可謂創意十足，還有新觧番薯「牧羊人派」及皇牌豹紋厚鬆餅，打卡一流。

按圖查看更多餐廳環境及食物

皇牌必選女生最愛的3層鳥籠下午茶。（圖片來源：Engolili 英格莉莉輕食館＠facebook）

地址：台北市中山區南京西路14號3樓 營業時間：11：00am～10：00pm 網址：https://www.facebook.com/Engolili.Taiwan/

03. 一人燒肉「燒肉like 焼肉ライク」

其實自己一個更開心，相信不少摺友都喜歡獨自逛街食飯，不過總有些場合或餐廳不太適合摺友幫襯，例如燒肉或者bbq，日本早前就開了間專為摺友而設的燒肉店「燒肉like 焼肉ライク」，沒料到品牌已於上周登陸台灣，價錢亦非常親民，一人套餐最平180台幣有交易，至於日本A3和牛一人套餐亦只售530台幣，相當抵食！

按圖查看餐廳菜單

一個人食燒肉，都可以食得好豐富！（圖片來源：焼肉ライク（燒肉LIKE））

地址：台北大同區承德路一段1號 網址：https://www.facebook.com/YAKINIKULIKETAIWAN/

04. 最潮中菜「飯BAR LiLi」

有最潮中菜之稱的中菜料理飯BAR，於5月3日在微風台北車站開設最新品牌「飯BAR LiLi」，同樣主打年青人市場，新店加入多款視覺系料理，光是前菜就驚喜十足，以迷你野餐桌炮製的「野味菜菜盤」，三款經典前菜包括臘腸、花雕雞、瓜條蟲草花蜇頭，集視覺味覺於一身！川式「火紅椒滾淋鱈魚」、「火焰炙烤八兩雞」、「冠軍麥片美人腿」等都是限定菜式，除了食物有水準，就連擺盤都極講心思，菜式更會用上木櫥櫃、水族箱及獎盃盛載食物，滿足年青人打卡需要！

按圖查看餐廳環境及菜式

「野味菜菜盤」，三款經典前菜包括臘腸、花雕雞、瓜條蟲草花蜇頭，集視覺味覺於一身！（圖片來源：飯BAR LiLi 微風北車店＠facebook）

地址：台北市中正區北平西路3號（微風台北車站2樓） 營業時間：10：00am～4：30pm；5：00pm～10：00pm 網址：https://www.facebook.com/FUNBARLILI/

05. 日本第一迴轉壽司「壽司郎」

日本人氣連鎖品牌「壽司郎」，亦有日本第一迴轉壽司的稱號，皆因店家連續8年蟬聯全日本營業額之冠。食店將於5月8日登陸新北，亦是繼台北車站、西門町及高雄夢時代分店後，第4間分店！今次新店會推出3款限定商品，包括「極上鮪魚大腹」、「帶頭大鮮蝦2貫」及「鮭魚腹2貫」，價錢分別是40台幣至60台幣，性價比極高。

按圖查看餐廳環境及菜式

壽司郎連續8年蟬聯全日本營業額之冠，有日本第一迴轉壽司的稱號。（圖片來源：スシロ）

地址：新北市中和區中山路三段122號 地下2樓 營業時間：11：00pm～10：00pm 網址：http://www.sushiroglobalholdings.com/taiwan/

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁