【有片】日本大阪酒店迷你房　內有機關奇招慳位！

香港土地寸金尺土，好多人居住的地方都是「迷你屋」、「棺材房」，非常狹窄，所以港人都想盡辨法要用盡家中每一分每一寸的空間。如果你都想善用家中空間，可以參考一下日本酒店的做法！最近有日本網友入住一間大阪酒店，發現有個「神奇機關」可以用盡房內的空間，網友更把這神奇的方法拍片放到twitter，影片馬上在twitter瘋傳！

大阪酒店房用升降床 慳位慳到盡！

相信有住過日本商務酒店的朋友，都知道這類酒店房通常都是超細，特別是平價商務酒店，有些更會小得連行李都難打開！最近有位日本網友入住了一間大阪酒店，入住時已經預料到單人房間會比較小，但沒想到房內的床竟然緊貼書枱！

正當這位網友心想：「這樣根本沒辦法用書枱啊！！！」時，發現身旁竟有個扭制，好奇心驅使下網友就伸手扭動這個電掣，然後神奇的事件就發生了……房內的床竟然慢慢升起來！

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日本網友一入酒店房，只見房間細到床頭貼實書枱！（圖片來源：KOOLizm2525@twitter）

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twitter瘋傳！網友：好似拷問刑具！

該日本網友拍片上載到twitter分享，吸引大批網民留言！有人看完之後指升降床看起來好像拷問刑具，如果有人睡在床上，然後床突然上升，一定會「嚇親飽」！亦有網友倒過來想，如果床下降的時候正好有人在床下，那就更似刑罰了！幸好這種升降床都會設有感應器，當感應到床上有重量的話就不能升降，所以並沒有想像中那麼危險。

不過網友就補充指這張床升降的時候超嘈，如果沒有感應器的話相信可以用來當鬧鐘！雖然記者就未住過有升降床的日本酒店，但如果大家知道哪間酒店有升降床的話，可以提供一下酒店名稱讓記者試住一下呢！