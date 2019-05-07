【台北自由行】全台最大Outlet！華泰名品城3期園區開幕　名牌7折

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台灣最大露天美式Outlet華泰名品城第3期園區將於明天（8日）正式開幕，聯同一、二期全場合共有285個品牌，時裝、家電、戶外運動品牌式式俱備，部分名牌更低至3折，值得預留半日時間入場逛逛！

7折掃Dyson吸塵機

鄰近桃園高鐵站的華泰名品城佔地6.6萬坪，第3期園區將於5月8日正式開幕，最新園區有近120個品牌進駐，除了時裝及戶外運動品牌，家電廚具都非常抵買，場內不乏Sharp、HITACHI、Panasonic等名牌家電，就連港人最愛的Dyson都有，大熱款吸塵機V6 SV09更以近7折發售，折實價只需9,900台幣就買到！其餘如英國瓷器品牌Wedgwood、傢俱品牌Crate and Barre，貨品統統低至3折，價錢吸引。

全台首間Burberry Outlet

為了配合3期新園區開幕，1、2期亦有新店開張，包括位於2期的Burberry Outlet及1期的BV Outlet；前者為品牌將於台灣唯一特賣場，手袋、配件等3折有交易；後者BV部分貨品同樣3折起，都是掃貨好時機。

按圖查看第3園區有咩買

第3期園區將於5月8日正式開幕，全場總共有285個品牌。（圖片來源：GLORIA OUTLETS 華泰名品城＠facebook）

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必食日本連鎖迴轉壽司

逛街逛到攰，當然要醫肚，場內美食街共設7間特色食店，最具人氣的必然是日本連鎖迴轉壽司「合點壽司」進駐，一碟壽司售價由40至188元台幣不等，價錢相宜。此外，全場不乏打卡位，包括倫敦大笨鐘及羅馬競技場裝置，此外場內亦設Snoopy Play Center及最新饅頭家族主題樂園，大人小朋友都絕無悶場。

按圖查看交通攻略

全場不乏打卡位，包括倫敦大笨鐘佈置。（圖片來源：華泰名品城＠facebook）

開幕日：5月8日

地址：桃園市中壢區春德路189號

網址：www.gloriaoutlets.com/chi/

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