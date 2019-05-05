【台灣賞花】母親節快閃！台北睇繡球花、海芋　旅行孝順老人家

5月12日便是母親節，打工仔日忙夜忙，已經少時間陪屋企人，而不少人都會趁節日同母親大人表心意！食大餐？送大禮？計我話抽時間與家人快閃旅行就最適合不過，近近地去台灣睇花，相信母親大人實滿意！

01. 超壯觀繡球花田＠台北

陽明山竹子湖一年四季都有不同景色，每年繡球花季都會吸引大量遊客到訪，今年高家繡球花田會於5月1日至7月30日舉行花祭，場內繡球花多達8個品種，由白色、粉紅、紫色、藍色都應有盡有，園方今年新增萬里第三園區面積約8000坪，相信可以輕易避開人潮，幫媽打影相更方便！

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全盛時期的第一園區，要影繡球花海真係話咁易。（圖片來源：高家繡球花田）

地址：台北市北投區竹子湖路30號 入場費：台幣100 網址：www.facebook.com/kao.Hydrangea/

【台北繡球花2019】高家花田設新園區 附賞花貼士、交通攻略

02. 竹子湖海芋最後召集＠台北

今年繡球花提早開鑼，另一邊廂，竹子湖的海芋季則繼續盛開！雖然今年海芋季活動已於4月28日結束，不過今年賞花期則到5月底，大家可以把握最後機會！最特別的是，大賞園及花谷海芋園除了欣賞到海芋，花田也陸續冒出繡球花，是近年難得一見的海芋與繡球花並列風景，媽打睇完包保心花放！

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海芋原產於南非，因為它盛開時好像倒立的馬蹄，又與蓮花般在水中生長，故此又稱為「馬蹄蓮」。（圖片來源：海芋季）

地址：台北市北投區竹子湖路68號 營業時間：10：00am～5：00pm 網址：https://www.facebook.com/%E8%8A%B1%E8%B0%B7%E6%B5%B7%E8%8A%8B%E5%9C%92-2041644949383304/

03. 紫藤花廊道＠桃園

桃園龜山的「大湖紀念公園」花季悄悄開鑼！每逢4月，一串串葡萄似的紫藤花已經盛開，雖然旁邊的美人樹、蒜香藤及流蘇花亦相繼開花，但仍以紫色紫藤花海最注目，紫藤花期預計去到5月中下旬！微風一吹，在湖畔旁的「紫藤花棚架」搖曳的畫面非常夢幻，加上旁邊潔白無瑕的流蘇花，絕對需要幫媽打影輯寫真！

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桃園龜山的「大湖紀念公園」花季悄悄開鑼！（圖片來源：54._.55＠ig）

地址：桃園市龜山區忠義路二段638巷

04. 母親最愛金針花＠彰化

帶母親大人欣賞有母親花之稱的金針花，就最應景了！原以為只得台東暑假才可看到金針花，豈料今年彰化的金針花竟然搶閘提早盛開，花期在4月中開始！位置在縣定古蹟虎山岩旁的山丘，就種了近3萬棵金針花，整個山頭都是橙黃色金針花海，色彩繽紛，超美！

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彰化的金針花今年搶閘提早盛開。(圖片來源：sunny_8069＠ig）

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

05. 九重葛大爆發@高雄

高雄曹公廟後方、過百年歷數的平成砲台，被列為三級古蹟，是當地旅遊名勝之一，每逢夏季，更吸引大批人前往打卡，皆因桃紅色的九重葛正在綻放，垂下來的九重葛又像花隧道一樣，九重葛遠觀是桃紅色，但仔細看卻是不同層次的紅，不論遠觀抑或近看都美不勝收，到訪高雄的大家絕對不能錯過。

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過百年歷史的平成砲台，在旁的九重葛正在綻放。（圖片來源：john825322）

地址：台灣高雄市鳳山區曹公路25-3號

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