【曼谷自由行】交通方便！$400以下曼谷平住星級酒店4選

香港人想來個短Trip之旅，曼谷是好地方，做spa、shopping、大吃大喝，次次去都唔會悶！曼谷的星級酒店出名又平又靚，以下4間每晚房價只需要$400以下，而且鄰近遊客區，交通方便，幾百蚊就可以住渡假villa feel住宿，性價比極高！

01. 就近BTS站、湄南河旁邊 沙吞格蘭德酒店

在曼谷沙吞區是高級商業區，該處有很多摩天大樓、辦公室、高檔公寓等等，此外，亦有爵士酒吧及夜店，配套完善。酒店有齊一般設施如室外泳池、健身室等，天台泳池對出都是摩天大樓景色，要影打卡相無難度。此外，酒店地利位置極佳，位於兩個BTS站附近，可以從「Saphan Taksin」站或「Surasak」站步行5分鐘就到達酒店。另外，如果想走到湄南河畔欣賞河邊景色，在酒店只需步行10分鐘就到，想看夜河景亦十分方便。

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酒店裝修以深木色裝修為主，是一般的酒店格局，但房間闊落乾淨。（圖片來源：官方圖片）

+ 3 + 2

參考價格：$409（expedia.com.hk）、$336 （agoda）

沙吞格蘭德酒店（The Grand Sathorn） 地址：88 Jaras Wieng Road , Silom, Bangrak , Silom / Sathorn 電話： +66 2 630 7006

02. 英倫殖民​風別墅 5分鐘到夜市 考山別墅酒店

考山區是曼谷娛樂夜生活、觀光以及購物中心區。酒店在五光十色的繁華區段，充滿英倫殖民​風格的別墅酒店，真的是鬧市中的清泉。酒店房間都是潔白高雅的別墅設計，喜愛復古的朋友絕對值得試住。酒店旁邊正正是Khao San Road night market，距離夜市集只需5分鐘路程，隨時到夜市吃過飽後，再返回酒店休息，方便至極。

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房間以灰調設計以主，格式古典優雅。（圖片來源：官方圖片）

+ 9 + 8 + 7

參考價格：$347（expedia.com.hk）、$367 （Booking.com）

曼谷考山德別墅（Villa de Khaosan） 地址：20 Chakabongse Road, Talat Yot, Khaosan Area 電話： +66 2 281 4455

03. 歷史區感受道地文化 拉姆布特里村廣場旅店

位於曼谷歷史悠久的拉達那哥欣（Rattanakosin）區，距離考山路（Khaosan Road）只需步行約 5 分鐘，酒店周遭是文化和歷史觀光景點，例如有著名的玉佛寺（Wat Phra Kaew）和臥佛寺（Wat Pho）等等。酒店以東方風格為設計重點，不過亦不乏泰國風情裝飾，加上房價便宜，極受西方遊客歡迎。

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酒店內園環境古色古香，充滿東方風情。（圖片來源：官方網站）

+ 5 + 4 + 3

參考價格：$256（Booking.com）、$295 （agoda）

拉姆布特里村廣場旅店 Rambuttri Village Plaza 地址：95 Soi Ram Buttri, Chakkra Phong Road, Phra Nakorn, 10200 ,Bangkok 電話： +66 2 282 9162

04. 鄰近BTS 寧靜小巷 曼谷 12 大道酒店

酒店離 Asoke BTS 站僅 10 分鐘距離，而且位處商業區，距離Terminal 21 購物中心和牛仔街不到 15 分鐘，最適合shopping精到附近血拼。酒店位於小巷內，附近比較少餐廳和酒吧，但便利店、士多也不缺，不算非常偏僻，酒店還可以看到對面公園園景。酒店於2015年曾經裝修過，設計以現代風格為主，環境相當新淨，加上極近shopping區，吸引很多家庭客或商務人士入住。

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Executive Suite房間非常闊落，對面就是Benchakiti Park公園境。（圖片來源：官方網站）

+ 6 + 5 + 4

參考價格：$378（expedia.com.hk）、$341 （agoda）

曼谷 12 大道酒店 12th Avenue Hotel Bangkok 地址：22 Sukhumvit Soi 12, Klongtoey, Sukhumvit, Bangkok, Thailand, 10110 電話：+66 2 664 7000

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