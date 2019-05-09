【韓國玫瑰】7大園區賞花！5月玫瑰節逾百萬朵花海影靚相

韓國5月正值玫瑰盛開日子，當地人更將5月14日定為玫瑰情人節，讓各位朋友趁機去賞這款浪漫誘人的花朵。因為此花季，韓國當地會舉行首爾玫瑰花節，城內會有各式各樣的玫瑰花園爭艷鬥麗，馬上為你綜合7個首爾玫瑰花節賞花地，bookmark定去韓國賞玫瑰！

[1] 首爾最大規模玫瑰花展@首爾大公園玫瑰園

可以賞花，又可以睇動物的公園，是首爾較有名會進行大型玫瑰節活動的地方，場內有逾3萬株玫瑰，規模為首爾之冠，是首選賞玫瑰之地！除了賞花，還可以去動物園看看可愛的小動物，場內有逾2,700隻小動物讓你觀賞，不過都要記住眼看手勿動，不要弄到花兒和小動物喔！

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當花兒盛開時，可以在這花牆上拍照，美麗極致！(_thesoul_@instagram)

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首爾大公園玫瑰園慶典 活動日期：5月中至6月 地址：京畿道果川市大公園廣場路102 (莫溪洞) 入場費：成人2,000韓元(HKD14)、13-18歲青少年1,500韓元(HKD11)、小童1,000韓元(HKD8) 動物園入場費：成人5,000韓元(HKD34)、13-18歲青少年3,000韓元(HKD21)、小童2,000韓元(HKD14) 前往方法：4號線大公園(首爾樂園)站2號出口

[2] 戀愛感超強玫瑰公園@愛寶樂園

這公園除了有花園、機動遊戲可以玩，最吸引人是裡面周圍都有愛心，讓人有想戀愛的感覺啊！加上玫瑰花節，帶心儀對象在此園地一定好浪漫！

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韓國情侶出名好識放閃，這裡好多素材讓他們拍足一整天！(dahyeon_o.o@instagram)

愛寶樂園 地址：京畿道龍仁愛寶樂園慶典世界公園 入場費：成人56,000韓元(HKD376)，小童296韓元(HKD) 前往方法：地鐵從盆唐線前往器興站，在器興站換乘愛寶線，在愛寶線終點下車，換乘區間車前往

[3] 逾8萬朵玫瑰花隧道@首爾玫瑰公園

這裡最有名的就是其長達5.15公里的花隧道，被逾8萬朵玫瑰花包圍著，不論情侶、閏密、一家大細都鍾意來這裡拍照！晚間還有放滿粉紅燈泡的小隧道讓各位影靚相！

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超有名的玫瑰花隧道，有人甚至會穿起韓服去留倩影。(首爾玫瑰公園官方網站)

2019首爾玫瑰花節慶典 活動日期：5月24日-5月26日 首爾玫瑰公園 地址：首爾特別市中浪區中浪川路332 前往方法： [1] 地鐵6、7號線「泰陵入口站（태릉입구역）」8號出口步行約3分鐘 [2] 地鐵7號線「中和站（중화역）」4號出口 徒步10分鐘。 [3] 7號線「墨谷站（먹골역）」5、6、7號出口徒步10分鐘。

[4] 影玫瑰兼影孤獨的樹@奧林匹克公園

因為孤獨的樹而爆紅的奧林匹克公園公園都有玫瑰節！這裡看玫瑰之餘，波斯菊都好靚，而且旁邊還有一片大草地，有人會在此野餐，亦令不少人會在此取景影結婚相或畢業相。

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這裡不只有玫瑰，還有波斯菊。(kko_rabbit@instagram)

奧林匹克公園 地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路426（芳荑洞） 前往方法： [1] 5號線奧林匹克公園站3號出口 [2] 8號線夢村土城站1號出口

[5] 20萬株玫瑰花海@富川百萬朵玫瑰園

近郊的富川裡的富川百萬朵玫瑰園，有百萬朵玫瑰盛開，涼風吹走帶來陣陣玫瑰香，超寫意的！而且是在近郊，出走避世感覺。

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這花牆，幾乎每位少女見到都會去影。(yeonhee__k@instagram)

富川百萬朵玫瑰園 地址：京畿道富川市遠美區陶唐洞山38-3 前往方法： [1] 地鐵1號線富川站搭乘661、50、70-2、12路公車，到KT北富川支社下車，步行7-10分鐘便到 [2] 地鐵7號線富川綜合運動場，5號出口乘搭60號，KT北富川支社下車， 步行7-10分鐘便到

[6] 「韓國觀光100選」公園玫瑰節@谷城世界玫瑰節

被選為「韓國觀光100選」的谷城蟾津江火車村，會參選玫瑰節活動，村內1004玫瑰公園可賞花外，閉幕會有演唱會，可以賞花兼睇Show！

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超大片玫瑰花海，難怪成為「韓國觀光100選」景點之一。(koreatriptips.com)

谷城世界玫瑰節 活動日期：5月17-26日 谷城蟾津江火車村 地址：全羅南道谷城郡梧谷面火車村路232 入場費：成人5,000韓元(HKD34)，小童4,500韓元(HKD31)

[7] 6萬朵玫瑰花海@蔚山大公園

離首爾遠一點，近釜山那邊的蔚山大公園，5萬7千平方公呎的玫瑰園，有近6萬朵玫瑰盛開。在此可以賞玫瑰之餘，那邊地方節奏慢一點，悠閒一點，可以來個周末兩日一夜出走。

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戴起花環頭飾，與花牆很配。(holic78@instagram)