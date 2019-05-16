【韓國旅遊】體驗Oppa、Onni夜生活！首爾釜山大邱必去夜市大盤點

現在來到韓國旅遊，晚上的行程該如何計劃呢？除了欣賞首爾夜景，你還多了一項選擇，那就是來韓國的夜市逛逛。說到亞洲的夜市，台灣可是赫赫有名，不過這幾年，韓國的夜市也接連誕生了！所以說，現在計劃來韓國旅遊時，晚上又多了一個地方可以逛囉！那就是魅力無窮的「韓國夜市」！以下介紹一些全年開放或從春季到秋季周末開放的夜市給大家，其中包含了韓國3大都市，首爾、釜山、大邱的夜市！

首爾夜貓子夜市（首爾）

從2015年開始的「首爾夜貓子夜市」，是一個以可愛的鬼怪（夜貓子）親子為卡通人物意象的夜市。雖然是一開始只有在汝矣島的漢江公園開放7天的夜市，但2016年起，夜市不僅延長開放期間，也擴大場所範圍，相當受到首爾市民的歡迎。

首爾夜貓子夜市@汝矣島世界之夜市場

3～10月的每個周五和周六晚上夜市開放（開放期間因年而異）。沿著汝矣島漢江公園，能在美食卡車品嚐到世界各國美食，還能逛逛沿途林立的手工品商店，甚至還能逛到平時得排隊1小時才能進去的人氣店家。在休息區前面有浪漫的漢江夜景，是一個拍照的絕佳景點。

首爾夜貓子夜市@汝矣島世界之夜市場 每周五、周六夜晚舉辦！汝矣島漢江公園的人氣韓國夜市，美食、購物盡有！ 主要商品：生活用品、食品、雜貨 休息日：周日～周四 地址：首爾特別市永登浦區汝矣東路330（汝矣島漢江公園一帶） 서 울 특 별 시 영 등 포 구 여 의 동 로 330（여 의 도 한 강 공 원 일 대） 交通：5號線汝矣渡口站2號出口，步行10分鐘

首爾夜貓子夜市＠DDP青春T台夜市

在城市的不夜城代表——「東大門」的「東大門設計廣場 (DDP)」每周末晚間到午夜12點也有開放夜市（開放期間因年而異）。不論是美食攤位，還是時裝騷和DJ派對等活動都是這個夜市富有魅力的特點。周末晚上來東大門購物的時候，順道也來夜市逛逛吧！

首爾夜貓子夜市＠DDP青春T台夜市 享受東大門的夜晚！東大門設計廣場（DPP）夜市熱鬧登場！ 主要商品：生活用品、食品、雜貨 休息日：周日～周四 地址：首爾特別市中區乙支路281（東大門設計廣場（DDP）一帶） 서 울 특 별 시 중 구 을 지 로 281（동 대 문 디 자 인 플 라 자 DDP 일 대） 交通：2號線東大門歷史文化公園站1號出口，即是

首爾夜貓子夜市＠盤浦浪漫月光夜市

以彩虹噴泉聞名遐邇的「盤浦漢江公園 」的月光廣場也舉辦「首爾夜貓子夜市」，從3月末到10月末，每逢周五、周六，這裡就會變成歡樂海洋，可以在浪漫的彩虹噴泉背景下享受生機勃勃的夜市！這裡臨近首爾高速巴士客運站、GOTO MALL。

首爾夜貓子夜市＠盤浦浪漫月光夜市 每周五、周六舉辦的首爾夜市！在盤浦大橋看彩虹噴泉享受夜市！ 主要商品：生活用品、食品、雜貨等 休息日：周日～周四 地址：首爾特別市瑞草區新盤浦路11街40（盤浦漢江公園月光廣場一帶） 서 울 특 별 시 서 초 구 신 반 포 로 11 길 40（반 포 한 강 공 원 달 빛 광 장 일 대） 交通：3號線高速巴士客運站8-1號出口，步行15分鐘

富平罐頭市場・夜市（釜山）

2013年韓國最初的夜市誕生，那便是「富平罐頭市場・夜市」。該夜市為每到周末就約有7,000人次造訪的釜山人氣景點。這里平日也有相當多的當地韓國旅客或觀光客來訪，可以感受到猶如慶典般的熱鬧氣氛。這裡林立著30多家的美食或雜貨攤位，且鄰近「國際市場」、「札嘎其市場」等釜山人氣觀光景點，屆時可一同探訪。

富平罐頭市場・夜市（釜山） 釜山旅遊必去的夜市！匯集各國街頭美食與手工藝品！ 主要商品：街頭小吃、手工藝作品 休息日：全年無休 地址：釜山廣域市中區中區路53號街17（一帶） 부 산 광 역 시 중 구 중 구 로 53 번 길 17（일 대） 交通：1號線札嘎其站3號出口，步行6分鐘

西門市場・夜市（大邱）

韓國第3大都市大邱於2016年6月開放「大邱西門市場・夜市」。面積350米、聚集約100種世界美食或大邱當地美食、雜貨等攤位，堪稱韓國最大規模的夜市。在這兒可看到舞蹈公演、職業摔角選手競賽等各種獨特的活動，是一處你來大邱旅遊時不可錯過的人氣景點之一。

2016年因火災部分區域暫時關閉，但是至2017年4月為止依舊以韓國最大規模的夜市著稱。

大邱西門市場（夜市） 在大邱人氣傳統市場，感受熱鬧非凡的夜市氛圍！ 主要商品：生鮮食品、生活用品、廚房用品等 休息日：每月第1、3個周日（※夜市全年無休，因店鋪而異） 地址：大邱廣域市中區大場路26街45 대 구 광 역 시 중 구 큰 장 로 26 길 45 交通：3號線西門市場站3號出口，步行3分鐘

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】