【韓國旅遊】跟住Running Man腳印覓食！廣藏市場4大美食全公開

隨著韓國綜藝節目《running man》和中國的《奔跑吧兄弟》紅遍大江南北，這兩隊人馬都曾光顧過的廣藏市場也成了首爾最熱門的觀光景點之一。擁有一百多年傳統的廣藏市場靠近東大門、明洞和清溪川，從東大門步行便可到達。這裏是首爾最具市井氣息的老市場，更是吃貨的天堂。今天小編就帶大家走進傳說中的廣藏市場，去挖一挖那些你知道的和不知道的美食吧！Let’s go！

怎樣去廣藏市場？

廣藏市場位於鐘路5街與清溪川之間，可以乘坐地鐵1號線在鐘路5街站下車，8號出口出來之後直走約100米，左手邊就是市場的入口，也就是廣藏市場的「北門2」（正門為北門1，要繼續直走）。當然，廣藏市場的入口不止一個，但對於吃貨來說，最簡單直接的走法便是剛才告訴大家的方法了，因為順姬家綠豆煎餅、母女紫菜包飯等都是離這裏最近。

由於廣藏市場中午和晚上人會非常多，因此小編為了節約時間不排隊，也為了能慢慢品嘗美食，早上10點就來到這裏了。早上的廣藏市場是一片祥和，不少店都才剛剛開門，老闆在整理著攤位上的貨物，為接下來的忙碌做準備。賣綠豆煎餅的攤子這時都已經在攤煎餅了，我們順著市場慢慢逛進去，很快看到了有名的順姬家。

順姬家綠豆煎餅｜廣藏市場美食NO.1

從廣藏市場的北門2進去之後，稍微走大概幾十米，便能在左手邊看到順姬家綠豆煎餅。在廣藏市場有很多賣綠豆煎餅的小攤，不過順姬家是其中最有名的一家。和他家名氣不相上下的還有樸家綠豆煎餅（박가네 빈대떡），小編覺得既然都這麽有名一定都很好吃啦！不信你們可以自己嘗嘗看比較一下喔。

店門前大媽在做煎餅。旁邊是磨綠豆的小石磨。我們往門前一站，跟大媽說來兩個綠豆煎餅。大媽問我們是帶走還是在裏面吃，我們說在裏面吃，於是大媽就讓我們進去坐了，想不到裏面還挺寬敞。綠豆煎餅4,000韓元/個，厚厚的煎餅對半切開，在油裏炸得酥脆端上來。一小碟醬油洋蔥蘸料，一小碟泡菜，伴著吃超好吃。煎餅裏面還有好多綠豆芽，有淡淡的清香味。雖然還沒到午餐時間，這一吃竟然馬上覺得餓了，兩個大煎餅瞬間消滅乾凈。

順姬家綠豆煎餅是廣藏市場美食NO.1，炸得酥脆的煎餅配上泡菜令人無法抗拒（按圖放大）↓↓

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順姬家綠豆煎餅 廣藏市場內最有人氣的綠豆煎餅店！廣藏市場必吃美食 首爾 > 仁寺洞・鐘路 美食【小吃】 主要菜單：綠豆煎餅 休息日：周日、春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市鐘路區鐘路32街5（廣藏市場內） 서울특별시 종로구 종로32길 5（광장시장 내） 交通：1號線鐘路5街站8號出口，步行2分鐘

麻藥紫菜包飯｜廣藏市場美食NO.2

賣麻藥紫菜包飯的這「母女紫菜包飯」（再往西邊走一段的話有這家店的1號店，這裏是2號店）是已經有40多年歷史的老店。一般的紫菜包飯有火腿那麽粗，而麻藥紫菜包飯也就相當於火腿腸差不多粗，手指長短，用牙簽串起來兩三口就能吃掉。這裏的紫菜包飯按盒賣，3,000韓元1盒，每盒有8個，剛剛好夠一頓的量。

打開盒子，裏面會有一小包芥末汁，是用來蘸紫菜包飯吃的。米飯裏面卷著胡蘿蔔、醃蘿蔔和菠菜，嚼起來有咯吱咯吱的口感，再蘸著芥末汁吃感覺味道確實不同於一般的紫菜包飯，不過小編倒是對這個反應一般，也可能是剛剛吃綠豆煎餅吃得有點飽了。

麻藥紫菜包飯不僅外型和一般的紫菜包飯不同，味道也十分特別（按圖放大）↓↓

母女紫菜包飯（麻藥紫菜包飯）2號店 位於廣藏市場裏，吃一次就忘不了的韓國傳統紫菜包飯 首爾 > 仁寺洞・鐘路 美食【小吃】 主要菜單：麻藥紫菜包飯、油豆腐壽司、魚餅串等 休息日：春節當天、中秋節當天（※有可能臨時休息） 地址：首爾特別市鐘路區東湖路403-23 서울특별시 종로구 동호로 403-23 交通：1號線鐘路5街站7號出口，步行1分鐘

昌信生拌牛肉｜廣藏市場美食NO.3

在廣藏市場裏面還有一片店舖賣生拌牛肉，其中最有名的就是昌信生拌牛肉。這片賣生拌牛肉的店在一個很小的胡同裏，找的時候看到賣鳕魚湯的攤子旁邊的一條很小的巷子往裏走就可以了。跟小編一起來的另一個小編表示從來沒吃過生牛肉（黑線），於是被小編連哄帶騙地帶進了店裏（笑）。看到掛著牆上的菜單後，小編突然發現這裏居然還可以吃到活章魚！ 這道菜一直很受韓國人喜歡，但對於較少吃生食的中國人來說還是非常有挑戰性的。二話不說——老板，一份生拌牛肉一份活八爪魚！

頂著一個生雞蛋黃的生拌牛肉先被端上來了。牛肉絲的下面鋪著一層切得細細的梨子，用筷子將蛋黃和牛肉、梨子都拌勻後夾起一口放在嘴裏——一點都不腥！蘸著用小碟乘著的香油和鹽吃的話感覺更好吃。活八爪魚，雖然被斬成一小節一小節的，但用筷子一戳還是會動……這一頓一共吃了27,000韓元（生拌牛肉12,000韓元＋活八爪魚15,000韓元)，份量足，吃到最後實在吃不下，早知道應該把這一餐放在第一頓來吃的。

昌信生拌牛肉對較少吃生食的我們而言非常有挑戰性的，還可以點活八爪魚（按圖放大）↓↓

昌信生拌牛肉1號店 廣藏市場內人氣生拌牛肉店！外國遊客中也很有人氣 首爾 > 仁寺洞・鐘路 美食【牛肉、海鮮、飯・粥、面類】 主要菜單：生拌牛肉、生肝等 休息日：周二 地址：首爾特別市鐘路區鐘路200-8（廣藏市場內） 서울특별시 종로구 종로 200-8 （시장 내） 交通：1號線鐘路5街站8號出口，步行2分鐘

木洞大麥飯｜廣藏市場美食NO.4

在麻藥紫菜包飯旁邊，可以看到一整排賣拌飯的攤子。沿著攤子一家一家找過去，就可以找到牌子上寫著「東部A39號」、「木洞大麥飯」的拌飯了，這就是《running man》曾經吃過的那家啦！因為小編實在已經吃得很飽，於是問老闆可不可以兩個人隻要1份拌飯，老闆非常爽快地答應了。

我們坐在攤子前的長椅上，看著老闆從十幾個盛著各種蔬菜的盆裏各夾出一些放在我們的飯盆裏——太大了實在沒法把它稱為「碗」。最後再在菜上面加一些辣椒醬和碎紫菜拌勻就可以吃啦。老闆還給我們兩碗乾白菜葉醬湯配拌飯吃。拌飯的味道很清淡，對於我這個喜歡清淡的人來說也還是顯得非常清淡，並且也不像一般的韓國石鍋拌飯那樣配雞蛋，特別是在我們其實已經吃得很飽的情況下，這個拌飯真的沒引起大家太大的反響，不過醬湯倒是非常好喝。

木洞大麥飯的醬湯比拌飯更加出色（按圖放大）↓↓

木洞大麥飯 廣藏市場內的人氣大麥拌飯！《RUNNING MAN》中登場的拌飯店 首爾 > 仁寺洞・鐘路 美食【飯・粥】 主要菜單：大麥拌飯等 休息日：每月第4個周日 地址：首爾特別市鐘路區昌慶宮路88（廣藏市場內東部A39號） 서울특별시 종로구 창경궁로 88（광장시장내 동부 A39호） 交通：1號線鐘路5街站7號出口，步行2分鐘

結語

小編是《running man》的死忠粉，因此這次來廣藏市場主要挑選了跑男們到訪過的地方。其實沿路看到的很多東西都很想去嘗試呢！比如超級大的米腸，比如撒著紅通通的辣椒粉的豬下水，還有鳕魚湯和豬蹄……不過實在是胃容量有限，這次的品嘗就先到這裏。沖著綠豆煎餅，小編也一定會再來藏市場的！期待各位吃貨在廣藏市場吃得盡興吃得愉快！

廣藏市場美食（韓巢）

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