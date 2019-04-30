【韓國濟州島購物】盤點8大特色手信：油菜花香水丶仙人掌朱古力

去放光無限美好的濟州島旅遊，應該買些什麽特色紀念品饋贈給親朋好友呢？雖說濟州島作為韓國的一部分，有一些共通的禮品可以選擇，但它畢竟又是一個特色鮮明的地方島嶼，還有很多具有資深獨特色彩的特產可以作為伴手禮喔！

1. 多爾哈魯邦石頭爺爺相關紀念品

濟州島有韓國人人盡皆知的「三多」，那就是「石頭多、海風多、女人多」。多爾哈魯邦就是「石頭爺爺」的意思，它是濟州島的象徵和保護神，看起來英勇、誇張又拙樸的多爾哈魯邦據說能闢邪、防惡疾流傳、避免戰禍。而漸漸的，民間也流傳一些與它相關的說法，比如摸摸石頭爺爺的鼻子可以生兒子，摸摸石頭爺爺的肚子和手則可以升官發財等。在濟州島隨處幾乎都能看到多爾哈魯邦，可以說是名副其實的濟州島象徵物。把多爾哈魯邦石頭爺爺模樣的紀念品搬回家，給家裏增添點濟州的風情吧。

購買地：紀念品商店

多爾哈魯邦石頭爺爺相關紀念品（韓巢）

2. 濟州柑橘&百年草仙人掌朱古力

溫暖宜人的亞熱帶氣候使濟州具備了瓜果飄香、植物繁盛的天然條件。濟州柑橘是最富盛名的特產，酸甜可口、果肉飽滿、汁水豐盈，還富含維他命C，而其中含糖量高的漢拿峰柑橘更是遠近聞名。同樣作為濟州名產的，還有百年草仙人掌，果實為粉紅色，對消化不良有良好的療效，其萃取物能促進肌膚再生，減少皺紋，使肌膚柔軟細膩，因此多被用在化妝品的成份裏，月令里海岸岩石上遍布的「野生仙人掌群落」被列為天然紀念物第429號。新鮮水果只能在當地品嘗，但可以買些用它們作為原材料制成的食品，例如最受歡迎的朱古力，另外還有果乾、水果茶等。

購買地：大型超市、機場免稅店

濟州柑橘&百年草仙人掌朱古力（韓巢）

3. 泰迪熊商品

位於濟州島的「泰迪熊博物館」規模宏大，匯聚各種造型的泰迪熊，是聞名世界的著名觀光景點之一，還是人氣韓劇《宮》的拍攝地。來此遊玩時，在附帶的泰迪熊商店裏買些可愛泰迪熊的玩偶、文具乃至衣服等商品吧，它們代表了濟州島的韓萌系喔。

購買地：泰迪熊博物館商店

泰迪熊商品（韓巢）

4. 乾鲷魚

濟州是個魚肥水美的寶島，除了鮑魚、帶魚以外，濟州沿岸深水裏產的鲷魚更是濟州島的一大特色美味海鮮。將之風乾後真空包裝的乾鲷魚，味道獨特鮮美，且魚肉富含蛋白質、無機物等，帶回去自用或送人都是上選。注意需要冷凍保存，在途中解凍的話只需在到達後保持原樣再放入冷凍室即可。

購買地：大型超市

乾鲷魚（韓巢）

濟州島的特色紀念品當然不只有以上的四樣，按下圖看更多特色手信▼▼

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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