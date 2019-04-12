【深圳好去處】帶BB唱K、按摩、自助餐　情侶2日1夜行程懶人包

難得有假期，當然要與BB過二人世界！若然閣下臨急抱佛腳，那就要睇睇今次的2日1夜情侶遊深圳懶人包，唱K、按摩、打卡……包保令BB滿意之餘，亦可以為荷包慳一筆！

Day1 中午抵達－深業上城打卡

剛抵步，當然要去打卡，高調放閃！講到市中心的打卡位，深業上城可謂人氣爆燈，講到最為人熟悉的，必然是MUJI Hotel所在地，場內多達300間店舖，還有文青最愛的必到打卡位Loft小鎮、時尚購物街、港人最愛的喜茶及奈雪之茶等，加上商場設計色彩繽紛，一不小心便會消磨一個下午。

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圖片來源：babyxshadow＠IG

地址：深圳市福田區皇崗路5001號 交通：乘搭深圳地鐵蓮花村站

Day1 中午至傍晚－唱K迎接假期開始

香港地，假日唱K每位200蚊走唔甩，不過深圳就完全唔同玩法！深圳唱K出名平靚正，要數歌曲選擇最豐富的，「BASE KTV」是不錯選擇，中港台韓日的歌曲應有盡有，包你唱到飲歌，加上每間房都設站立式咪高峰，唱得更盡興！食物方面，下午茶套餐選擇豐富，咖哩牛腩飯、手工蝦餃、炒飯到薯條小食都有。價錢亦非常划算，周末2人小房、3小時房價也只不過是RMB$78；人均RMB$39，建議到大眾點評網站團購預訂，價錢更優惠！

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圖片來源：大眾點評

地址：深圳新洲北村60號1-3F 交通：深圳地鐵石廈站

Day1 晚餐​－惹味酸菜魚

唱完K，當然要擦餐勁醫肚，距離K場15分鐘車程的COCO Park商場，場內設多間網紅食店，喜歡川菜名物酸菜魚的朋友，便一定要試試撒椒，品嚐這地道正宗美食！這裡的酸菜魚極少骨，魚肉嫩滑，加上寬粉及酸菜非常入味，令人吃得過癮！嗜辣的朋友還可以一嚐口水雞及暴力豬腳，惹味至極！

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圖片來源：大眾點評

地址：深圳福華三路269號星河COCOpark B1 交通：深圳地鐵購物公園站

Day 1 夜晚－超浪漫！遠眺香港璀璨夜境

樓高100樓層的「深圳瑞吉酒店」是全球最高摩天大廈之一。由於樓高關係，上到酒吧可完全飽覽深圳都市全景及香港蔥綠山景，而酒吧樓下是多家跨國企業進駐的寫字樓及大型購物中心KK Mall等等。酒吧位於96樓及100樓，訪客須先在地下大堂付款，最低消費每位RMB230 (約$259)，96樓酒吧最適合情侶談心，叫杯cocktail，寧靜過一夜，就已經浪漫滿分！

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圖片來源：小紅書

地址：羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座 交通：深圳地鐵大劇院站

Day 2 上午－西式Brunch早餐

用Egg Benedict迎接悠閒假日實在最好不過！位於福田店的Be Bright Caffe是當地網紅早餐店之一，食店皇牌煙三文魚Egg Benedict早餐經常售罄，濃郁油潤的荷蘭醬配搭水波蛋，滿腔滋味。其他美食如意大利粉、草莓窩夫都備受好評，真正好睇好食，相信BB會滿意。

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圖片來源：大眾點評

地址：福華一路138號國際商會大廈B座0101A 交通：深圳地鐵福田站

Day2 中午－泰式按摩放鬆身心

到深圳按摩是必備環節！要帶BB按摩，當然要揀間環境舒服、乾淨衛生的按摩店！泰式按摩「泰適」足浴SPA店的裝潢猶如走入高級SPA店般，加上淋浴設施齊備，非常四正。按摩療程結束後，店家還會贈送泰式甜品。按摩店位於深圳購物公園站附近，按完摩最適宜到附近商場逛街血拼！

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圖片來源：chow.yong.1＠IG

地址：福華一路與中心二路交匯處購物公園北園A區3樓313 交通：深圳地鐵購物公園站

Day2 中午至下午－商場行街街＋睇戲

距離「泰適」足浴SPA店10分步程的皇庭廣場，位於福田CBD中心，商場除了一線奢侈品牌，亦有中價位特色小店，場內還設多間網紅食店，每逢晚餐時間都會人山人海。除了行街shopping，大家還可以睇戲，場內設博納國際影城，規模比香港大，加上在大陸睇戲往往比香港划算，用大眾點評預訂戲飛平一半以上，好抵睇！

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圖片來源：大眾點評

地址：深圳市福田區福華三路118號 交通：深圳地鐵會展中心站

Day2 晚餐－回本自助餐

回港前，一定要帶BB食豐富晚餐！ 距離皇庭廣場3分鐘步程、位於中心城的極上萬膳日本料理在深圳有多間分店，裝潢走和式風格，分為榻榻米和沙發座。店家主打日式料理，生熟食物的種類非常多，超過30款，包括各式刺身、串燒、小食、甜品等。自助餐限時150分鐘，每次點菜時向店員下單，上菜速度合理，食物味道也不錯，有些菜式更相當有驚喜！

團購價更划算

收費只有一個價位，午市 (11:30-15:00) 及晚市時段(17:30-23:00) 皆¥318/位，星期五、六、日及公眾假期需額外加收¥20，全埸免加一服務費。建議大家可先在大眾點評購買八九折團購票，折後¥299（約港幣$339）。

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刺身種類多達十餘款，尚算新鮮！至於深圳食生蠔，記者有感搵命搏，不了！

+ 6 + 5 + 4

地址：福華一路中心城L1層中庭 交通：深圳地鐵會展中心站

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