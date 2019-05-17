【周遊關西】大阪批發價掃水果、平食爆膏蟹　第4集京阪懶人包

周奕瑋Jarvis在TVB新旅遊節目《周遊關西》，為大家介紹私伙景點，第3集介紹過特色住宿後，第4集一於食盡關西，到大阪木津市場以批發價掃水果、魚市場平食爆膏蟹等等，喜歡海鮮的朋友不容錯過！

01. 木津市場食中拖、平掃生果

Jarvis晨早4點起身，專訪到木津市場搵食！熟悉大阪的朋友都會對木津市場掃生果手信，然而市場每月的第二及最後星期六就會舉辦朝市，除了平掃生果，更設有不同新鮮海產試食如中吞拿魚腩、八爪魚，超滿足！場內店家更讓遊客競投刺身，Jarvis成功以1,600円bid到中吞拿魚刺身！想參加的朋友，記緊要揀啱時間入場了！

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按圖看木津卸売市場詳情

木津市場擁有超過300年歷史。

木津卸売市場 地址：大阪市浪速區敷津東2-2-8 時間：逢周三及周日休息 網址：kizu-ichiba.com 交通：乘地下鐵「大國町」站，徒步行5分鐘即抵

02. 日曜朝市平食爆膏蟹

到日本當然要早機去晚機返，如果撞正禮拜日早機抵達大阪的話，Jarvis就推介到逢星期日早上才營業的田尻漁港日曜朝市，海鮮極度新鮮，Jarvis只用了500円就食到新鮮爆膏蟹，一盒紅蝦亦不過1,000円，好抵食！此外，朝市亦設出海捕魚體驗，即捕即燒價錢為7000円，都是不錯的體驗活動！食飽飽當然要行街shopping，即睇大阪梅田Shopping地圖 必逛梅田7間購物商場

按圖看田尻漁港日曜朝市詳情

Jarvis只用了500円就食到新鮮爆膏蟹。

田尻漁港日曜朝市 地址：大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北1番 時間：7:00am～12:00nn（逢星期日 ） 網址：http://www.tajiriport.com/ 交通：乘南海電鐵「吉見ノ里」站，徒步10分鐘即抵

03. 999円食痛風丼

三文魚籽海膽丼是百吃不厭的美食！Jarvis今集就為大家推介平靚正的「痛風丼」，由於海鮮份量太足料，故店家稱之為「痛風丼」，Jarivs今次品嚐的是「超痛風丼」，有一板海膽、新鮮三文魚籽，再加大分縣的雞蛋黃，超強！店家每日更會推出午市及晚市優惠，頭十名顧客可以優惠價999円品嚐原價2484円的「超痛風丼」！

食足咁多餐，當然要玩返飽本消耗脂肪，要到妨不同景點，就一定要準備一張大阪周遊卡，萬博紀念公園、全日本最高摩天輪Redhorse OSAKA WHEEL等全部免費，即睇大阪周遊卡2019詳情！

按圖看更多遊食遊膳 笹庵詳情

由於海鮮份量太足料，故店家稱之為「痛風丼」。

遊食遊膳 笹庵 地址：大阪府豊中市服部南町1-3-9 コーポ服部南 2F 時間：11:30am～3:00pm、5:00pm~11:00pm 網址：www.facebook.com/toyonaka.sasaan 交通：乘阪急寶塚線「服部天神」站，徒步行3分鐘即抵

04. 飯筒必食極品飯

常言道，京都得天獨厚，擁有品質優良的地下水，用京都水煮出來的白飯本已冇得輸，而自稱飯筒的Jarvis今次到訪老字號八代目儀兵衛品嚐味美白飯！米飯是店家最自豪的出品，揀米、溝米、洗米，到煮飯用的水、砂鍋都做到一絲不苟，Jarvis品嚐的親子丼，更大讚是人生吃過最好食的白飯，白飯粒粒分明有嚼勁，入口鮮甜，食到尾更有卜卜脆飯焦，不得了！到訪京都，當然不能錯過抹茶甜品，即睇更多京都美食推介 京都老店歎隱世宇治刨冰！

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米飯是店家最自豪的出品。

八代目儀兵衛 地址：京都府京都市東山区祇園町北側296 時間：11:00am-2:30pm、6:00pm-9:00pm 網址：www.okomeya-ryotei.net/gion 交通：乘阪急電車「河原町」站，徒步行約10分鐘

05. 食肉獸必食牛肉丼

食肉獸當然要食碗牛肉丼才滿足，今次Jarvis帶大家到美國村醫肚，適合一眾shopping精補充體力！出名大件夾抵食的CAMEL DINER ，就提供多款巨型牛肉丼，Jarvis品嚐的「3倍」月見燒牛肉丼，有400g牛肉，沾蛋黃吃更香口，食肉獸必試！唔好牛肉的朋友，快點睇睇大阪最新美食推介 梅田新食街嚐7大人氣美食！

按圖看CAMEL DINER 詳情

沾蛋黃吃更香口。