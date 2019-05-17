【周遊關西】平價包起京町家、鯛魚湯拉麵　第3集京阪景點懶人包

在TVB新旅遊節目《周遊關西》，周奕瑋Jarvis第3集為大家私心推介京阪3間心水住宿，除此之外，還有港人最愛的拉麵及沾麵，吃貨要記得bookmark了！

01. 京都包起百年京町家

不少人到京都旅行，都會選擇和室民宿，感覺夠晒地道，若然可以包起整幢京町家就更開心！今次Jarvis推介的「京都二条 椹木の宿」，面積近2,100呎，樓高兩層，光是走一圈便用了分半鐘時間，加上設備齊全，更設庭院及風呂，比起傳統酒店有過之而無不及。最重要是價錢吸引，人愈多，價錢就愈平，如是是2人入住、獨霸整棟京町家的話，每位19,150円起；至於10人入住，官網顯示最平每位只需7,810円（港幣約560）起，一大班朋友住就最開心！京都出名多特式和室民宿，不少是由古宅大翻新，即睇更多京都民宿推介！

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「京都二条 椹木の宿」，面積近2,100呎，設備齊全。

京都二条 椹木の宿 地址：京都市上京区講堂町243 收費：2人入住，每人19,150円起；10人入住，每人每晚7,810円起 網址： machiya-inn.net/machiya/sawaragi.html 交通：乘京都市營巴士到「堀川丸太町」站下車，步行約2分鐘

02. 體驗僧侶作息

近年，「宿坊」在日本大行其道，就連外國遊客都會專誠參加，「宿坊」又是寺廟神社提供的住宿設施，主要目的是讓工作繁碌的上班族可以好好襌修，修練一番。和空下寺町的「宿坊」住宿體驗，一直只會予僧侶、信徒入住，不過近年亦開放給遊客！館內提供素菜料理予住客享用，另外亦設「抄經」、「禪坐」，甚至「茶道」、「香道」等傳統文化活動，都算是另類住宿體驗。

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精緻素菜料理，記得要慢慢咀嚼！

和空 下寺町 地址：大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目5-12 網站：https://waqoo-shitadera.com/zh/ 交通：乘地下鐵谷町線到「四天王寺前夕陽ケ丘」，步行約6分鐘

03. 京都八坂型格酒店

京都一直有嚴格的建築條例監管，例如新建的建築物亦不能超過2層樓，不過在八坂之塔附近，就有一所4層高的型格酒店「RC HOTEL 京都八坂」，雖然酒店不設升降機，但工業風計設加上不同藝術品都令人耳目一新，Jarvis重點推介3樓房間，因為可以以平視角度看到八坂之塔，猶如一幅百萬名畫，超靚。除了八坂之塔，有冇諗過望住靚靚金閣寺瞓覺？即睇京都御苑附近的「悠路里」民宿！

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值得留意，酒店不設升降機。

RC HOTEL 京都八坂 地址：京都市東山区八坂上町370番地 房價：雙人房一晚16,000円起 網址：rchotelkyoto.com 交通：乘JR於「京都」站轉巴士，「清水道」站下車步行約5分鐘

04. 京都必食鴨拉麵

今集終於推介港人最愛的拉麵了！然而到訪京都食鴨肉是指定動作，今次推介的Gion Duck Noodles，餐牌全以Emoji表達，非常過癮！食物方面，必食鴨肉拉麵，肉質嫩滑，麵條麥味極重；此外還有莓醬鴨沾麵，沾麵的汁超重鴨味，沾莓醬的鴨肉恰到好處，最特別的店主會以咖啡壺萃取鴨湯，並加入客人的原本沾麵汁一併享用。食飽飽當然要去逛街買手信，要shopping的話，四条河原町一定走唔甩，即睇 四条河原町逛街購物懶人包！

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讓Jarvis吃不停口的鴨肉！

GION DUCK NOODLES 地址：京都府京都市東山区祇園北側329 營業時間：11am-2:30pm、6pm-10pm 網址：menroku.com 交通：京阪本線線「四条」站下車步行約5分鐘

05. 極濃雞白湯拉麵

作為雞白湯忠實Fans，當然要食碗極濃雞白湯拉麵！Jarvis推介這間位於心齋橋的拉麵店，店家的雞白湯拉麵，湯底濃郁到猶如吃了一隻雞一樣，每根麵條都掛了濃稠雞湯，食完一定飽到上心口。大阪美食何其多，梅田一帶亦有不少新食場，即睇梅田最新食街嚐7大人氣美食！

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湯底濃郁到猶如吃了一隻雞一樣。

ぼっこ志 地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-6-10 交通：乘地下鐵御堂筋線到難波站，步行約4分鐘

06. 激甜鯛魚湯拉麵

繼上一輯介紹過鯛魚湯拉麵，今次他在大阪encore！到次到訪的拉麵店，皇牌是鯛魚湯拉麵，雖然湯底較淺色，但魚的鮮甜味道十分突出，加上伴碟有新鮮炸魚皮，令人食指大動！此外，店家的沾麵亦同樣出色，麵條仿似刀削麵，更易掛上沾麵湯汁，令人回味。

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鯛魚湯拉麵的湯底較淺色。