【周遊關西】激玩全日本最長RollerZip、黃金蟹宴　第1集景點清單

迎向「令和」，當然要感受一下新時代的日本！周奕瑋Jarvis近日跳出東京，在TVB新旅遊節目《周遊關西》為大家私心推介心水景點，除了蟹宴及蠔牛肉等美食外，首集壓軸推介還有3月新登場的日本最長絕景Roller Zip，及新設施「VS Park」，玩到Jarvis幾乎失聲！

到大阪品嚐美食，都是不少人的指定動作！周奕瑋Jarvis亦不例外，不過首集《周遊關西》，就連玩樂設施都令人有驚喜！

首集《周遊關西》，就連玩樂設施都令人有驚喜！

01. 超抵玩！日本最長Roller Zip

Jarvis壓軸推介3月新登場、位處Palm Garden舞洲的最新RollerZip！這項遊樂設施集過山車和Zipline於一身，更是全日本最長的RollerZip，全長257米，他特別介紹隱藏版玩法，原來RollerZip更可以倒後走，Jarvies表示好似被人丟落街咁，超刺激！價錢方面，這項最新玩意收費每位不過80幾蚊港紙，性價比非常高！

除了Roller Zip，喜歡刺激玩意的朋友，還可以留意關西另一新景點，日本《火影忍者》主題樂園，園內佈置還原動畫中不少著名場景，樂園分有「天之卷」、「地之卷」以及「忍術AR」三個園區，打卡位極多，即睇【關西新景點】日本《火影忍者》主題樂園詳情！

按圖看Roller Zip有幾刺激

Jarvis全程瘋狂尖叫，好激動！

Palm Garden舞洲 地址：大阪市此花区北港緑地2丁目3番57号 營業時間：9：00am～5：00pm 費用：1,200円 網址：www.hotelwbf.com/palmgarden 交通：乘JR「Universal City」站，可坐穿梭巴士直抵園區

位於大阪Expocity的「VS Park」於上年開幕。

02. 放電首選室內遊樂場

位於大阪Expocity的「VS Park」於上年開幕，全場一共有近27款體驗設施，並以日本電視綜藝節目的遊戲為設計主題，Jarvis就試玩了以逃避障礙物為主的Jump×Jump、限時答問題的恐佈氣球及鬥力跑步Run&Run等等，場內還有多項集合運動、科技元素的遊戲，大人小朋友都啱玩！

然而一家大細去旅行，當然要預備多幾個合家歡景點！想平平地玩盡多個大阪景點，大家不妨買入大阪周遊卡，今年新增至51個景點，可以免費玩Expocity旁的萬博紀念公園、全日本最高摩天輪Redhorse OSAKA WHEEL等，即睇【大阪周遊卡2019】一卡免費玩盡51個景點詳情！

按圖看更多VS Park好玩設施

鬥力跑步Run&Run，玩完肯定攰到腳軟！

VS Park 地址：大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY 時間：10：00am～9：00pm（星期一至五）、9：00am～9：00pm（星期六日、假期） 門票：成人2,700円、小童1,620円 網址：bandainamco-am.co.jp/others/vspark 交通：乘大阪Monorail「萬博記念公園」站下車，步行5分鐘即抵

大阪美食當然是重點行程之一，Jarvis首集介紹的3間食店都是私伙清單，全部都好吸引！

你看！Jarvis吃得多高興。

03. 激罕黃金蟹宴

不少人到大阪，必定會幫襯道頓堀一帶的蟹料理餐廳，今次Jarvis壓軸推介位於梅田的蟹料理「幻之黃金蟹」！黃金蟹十分罕有，1000隻蟹中只有1隻黃金蟹，皆因黃金蟹由松葉蟹與紅楚蟹交配而成，加上兩種蟹生於不同水域，非常矜貴。Jarvis推介的全蟹宴共8款蟹料理，鮮魚刺身、蒸蟹、燒蟹殻、蟹鍋等，不過數量有限，大家緊記先到店家預約！更多大阪美食推介梅田新食街嚐7大人氣美食

按圖看激罕黃金蟹宴詳情

今次Jarvis壓軸推介位於梅田的蟹料理「幻之黃金蟹」！

香住 北よし お初天神店 地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-10-19 第一河合ビル 2F 電話：06-6311-7716 營業時間：5pm-12mn 網址：kasumikitayoshi.com/kitayoshiohatsu.html 交通：乘地下鐵到「東梅田」站，下車步行約1分鐘

今集還有深受女士歡近的紅寶石朱古力Ruby Chocolate。

04. 女士大愛紅寶石朱古力

深受女士歡近的紅寶石朱古力Ruby Chocolate，是比利時朱古力老字號WITTAMER的人氣產品，由天然紅寶石可可粉製成的朱古力，呈粉紅色，非常搶眼！要品嚐到紅寶石朱古力甜品，便要到大丸梅田店，當中紅寶石朱古力球更是期間限定甜品，大家要把握機會了。梅田出名是購物天堂，食飽飽當然要行街shopping，即睇大阪梅田Shopping地圖 必逛梅田7間購物商場

按圖查看更多紅寶石朱古力供應期及詳情

紅寶石朱古力球更是期間限定甜品，大家要把握機會了。

WITTAMER CHOCOLAT BAR 地址：大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 地下1階西 營業時間：10：00am-8:30pm（星期日至四）、10：00am～9：00pm（星期五、六） 網址：www.wittamer.jp/shops/umeda_daimaru.html 交通：地下鐵「梅田」站

竟然會有美食可以打嬴生牛肉卷海膽！

05. 鮮味急升蠔牛肉

竟然會有美食可以打嬴生牛肉卷海膽，答案就是日本新興的「牡蠣肉」，日本有研究顯示，將蠔跟牛肉一同享用，兩者的成份會產生化學作用，令生蠔鮮味提升8倍，Jarvis於是到訪京都一間主打蠔及肉的餐廳，牡蠣黑毛和牛壽喜燒、生牛肉與海膽拼湊而成的雲丹肉，光睇相都令人流口水！到訪京都，當然不能錯過抹茶甜品，即睇更多京都美食推介 京都老店歎隱世宇治刨冰

按圖查看更多蠔牛肉詳情

日本早前流行生牛肉卷海膽，不過即將要被打敗了！

立即預訂酒店