【周遊關西】超狂雞刺身料理、燒鳥　第2集京阪景點懶人包

周奕瑋Jarvis近日跳出東京，在TVB新旅遊節目《周遊關西》為大家私心推介心水景點，第2集主力推介食好西，就連賞櫻都要邊食邊睇！今集Jarvis更加膽生毛，挑戰日本地道美食雞刺身料理，膽大的朋友不妨一戰！

01. 25款即切雞刺身

日本雞刺身自江戶時代便開始出現，Jarvis今次到訪的料理店採用會員制，要幫襯就要先上官網預約！講到店家最大賣點，必然是即叫即切的雞刺身，店家更可以將一隻雞的不同部份，切成25款刺身，Jarvis就大讚雞冠爽口，雞腎清甜！的確，雞刺身往往未必合老人家口味，幸好店家的串燒同樣出色，由於店家的串燒爐細小，令雞肉受煙面積更多，串燒亦更香口！大阪美食何其多，除了雞刺身，梅田一帶有更多美食，即睇梅田最新食街嚐7大人氣美食！

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店主表示雞腎最難切，不過味道亦是最鮮甜好味。

熊の焼鳥 地址：大阪府大阪市北区天神橋6-3-26 レンガ通り内 營業時間：非會員可予約4pm或9:30pm 網址：kuma-no-yakitori.com 交通：乘地下鐵「天神橋筋六丁目」站，下車步行約1分鐘即抵。

02. 網紅蛋包飯

蛋包飯是日本一道非常普通的美食，不過在京都，卻有間極受網紅歡心的蛋包飯專門店「ザ 洋食屋 キチキチ（The洋食屋KichiKichi）」，經過不少Youtuber介紹後，店家已成為京都大熱網紅店，而小店採取完全預約制，非常難book！每碟蛋包飯均由帶紅色畫家帽的老闆幸村先生主理，煎蛋放在炒飯上，用刀將蛋切下，蛋漿一湧而出，整個過程令一眾相機食先的顧客非常受落，加上店家秘製的牛肉汁，都令食客讚不絕口！

食飽飽當然要去逛街買手信，要shopping的話，四条河原町一定走唔甩，即睇 四条河原町逛街購物懶人包！

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煎蛋放在炒飯上，用刀將蛋切下，蛋漿一湧而出！

Kichi Kichi Omurice 地址：京都府京都市中京区三条先斗町下ル材木町185-4 交通：距離京都三条站約5分鐘路程 網址： http://kichi2.net

雖然過了櫻花季，不過Jarvis即使賞花都一樣有新搞作，大家可以下年一戰！

03. 櫻花隧道過山車

枚方公園是個極受家長歡迎大型主題公園，園內多個遊樂設施如過山車、跳樓機、小型賽車等，Jarvis今次坐過山車賞櫻，園內多達300棵櫻花樹，從高處俯瞰櫻花又是不一樣的感覺。嫌過山車太刺激的話，他推介以坐摩天輪賞櫻，感覺更寧靜浪漫！大阪賞花景點何其多，想一次過玩盡唔同景點，一張周遊卡傍身就最抵玩，可以免費玩盡51個景點！即睇【大阪周遊卡2019】詳情！

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Jarvis表示枚方公園過山車屬小學生級別！

枚方公園 地址：大阪府枚方市枚方公園町1-1 費用：成人1,400円、小童800円 網址：WWW.HIRAKATAPARK.CO.JP 交通：京阪電車「枚方公園」站下車步行約10分鐘

04. 被爐橡皮艇賞櫻

日本人賞櫻方法層出不窮，在河川上賞櫻更能近距離欣賞櫻花美景，在冬季指定日子，大阪市中心河川更設立槳SUP，非常特別！主辦方日本CITYSUP協會於夏天亦有於道頓崛及中之島一帶舉辦立槳SUP，有興趣的朋友可以上官網預約。除了坐橡皮艇賞櫻，一定要到訪大阪當地大人氣的賞櫻景點，影靚靚唯美櫻花照，即睇 大阪8大賞櫻熱點 清單！

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日本人賞櫻方法層出不窮。

日本CITYSUP協會 網址：www.citysup.jp

05. 極方便BBQ賞櫻

唔少遊客都會到大阪城賞花，今年更新增設期間限定BBQ Area，只要提早網上預約，主辦方便會為顧客劃位及準備食物及餐具，比起自己準備食物野餐都方便得多，故極受日本人歡迎，活動由即日開始至6月2日，大家記得上官網預約！

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大阪城今年新增設期間限定BBQ Area。