【深圳美食】化學實驗室主題Cafe　着白袍親手溝幻彩特飲玩味十足

「乜氏研究室」是近期深圳很紅的Café，飲品有各種顏色，裝修按照化學實驗室設計的環境。與以往的網紅咖啡店有所不同，自己DIY整嘢飲、換裝cosplay，是趣味性很強，很有意思的店。

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這家Cafe以研究所為主題，這裡用了很多燒杯或容器裝飲品，顏色很多，部分產品都可以手動調製。還有一整塊元素週期表的背景牆，你還記得怎麼讀嗎？在這裡影相，任何風格都能駕馭！還有醫生白袍、眼鏡、口罩手套等，讓客人中途來個換裝cosplay化身研究人員。看上去也是似模似樣的，算是主題性很強的咖啡店了。

每一款飲品都要落手溝

1. 我在研究色

最近經常被點的一組飲品，影相打卡超正，是用燒杯和試管的擺盤，燒杯中有芒果、草番、草莓三種味道，上面分層的是蘇打水。這個可以選擇酒精和無酒精的，小編點的有酒精的版本，3種雞尾酒裝在試管中，酒精版：58元，無酒精版：38元。

帶上手套後就可以開始自己DIY飲品，想放多少放多少，至於味道，就看你的天賦。調好之後讓它冷靜一下，慢慢地會分層出來，顏色還挺好看，真的像在化學研究所裡面呢！

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2. 研究咖啡牛奶

「性冷淡風」的咖啡牛奶，拍照想簡約黑白配就挑這款吧！放在白色的桌子上隨便拍一張都很好，30元一套。250ml手沖咖啡，可選擇焦糖、黑糖、榛子，價格都是一樣的。手沖咖啡的味道比較淡，這款更多注重在左溝右溝的趣味上，反正小編做的飲品只可意會不可言傳…牛奶最後加進去的畫面很美。最後再攪拌一下，一杯咖啡就出來了，不妨給朋友嘗嘗你的「愛心咖啡」？

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3. 研究室能量水

用蝶豆花將水渲染成深藍色，旁邊是3根試管乳酸菌，比較簡單，DIY不會很繁瑣，28元。這款顏色太好看了，加了乳酸菌後，像星辰大海，頂層的冰塊漸染上乳白色，超夢幻！從深藍色變成了淡紫色，穿淺色衣服跟它會很搭調，這款味道比較淡，酸甜的口感。

4. 黑牛奶

500ml的黑牛奶竟然是薑餅口味，奶味比較重，甜度剛好，搭配蛋糕一起吃很不錯，28元。喝前一定要攪拌得很均勻，才不會喝到沉澱顆粒，攪拌的時候杯底像一幅水墨畫一樣。

5. Yogurt水果沙律

超多水果的沙律，上面還撒了燕麥，淋上一圈Yogurt，是健身妹子的首選小點心。

6. 甜點限定杯

三種甜點混合在一個杯裡，超好味！上面的雪糕吃到裡面的碎冰感，口感很強，中間是曲奇，最下層是Browie蛋糕，甜而不膩，24元。抵！

「乜氏」是廣州最早的一批網紅店，現在開到深圳來了，飲品的價格大部分在30多左右，還有趣味性，比起現在的網紅店來說，價格還算實惠。環境是黑白簡約的IG風，找一些角落拍照就能拍出小清新風格，型格之中帶點溫柔！

乜氏研究室 地址：新安興華二路68－1號

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】