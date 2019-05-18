【深圳腸粉地圖】在地小編帶隊！品味6間老字號情懷美味腸粉小店

腸粉絕對是深圳的名物！一碟腸粉，開啟了深圳在地人忙碌的一天，也慰籍了許多夜歸人的心。這裡有很多特別的腸粉店，它們味道不一定很好，名氣也不是很大，但對很多人來說，這些店蘊含着許多難以割捨的情懷。

1. 無名的龍珠腸粉

這是一家連招牌都沒有的居民小店。西鄉是許多人來深圳發展的第一站，在這裡紮根、發芽，如果記憶有味道，西鄉的清晨，就是屬於它的。陪伴街坊二十多年，沒有招牌沒有地址，因為開在龍珠市場旁，街坊們給他取名「龍珠腸粉」。

老闆5點開始磨米漿，從早上到中午，周邊居民絡繹不絕。米漿口感綿滑、鹹淡剛好，5元一份，份量實在，名副其實的街坊價格。二十多年的街坊感情，龍珠腸粉更像是大家的一個根據地，聊聊家常，說說八卦，歲月靜好。

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龍珠腸粉 地址：寶安西鄉龍珠路7號龍珠糧油旁 營業時間：06：00－13：00

2. 萬景潮州麵館：崗廈上班族的飯堂

據說深圳每間公司樓下都有一家食到厭的腸粉店，當你在上班路上糾結着吃什麼的時候，腳步總會不由自主地走向那家你再熟悉不過的腸粉店。

聯合廣場的上班族一定都會知道這家店。不起眼，但又離不開，上班路上明明好多家早餐店，最後還是會選擇它。撩起一塊，粉皮晶瑩剔透，纏繞着蛋肉和青菜，吃起來口感非常滑，6元一份，也不知陪伴了上班族們多少個元氣滿滿的早晨！

萬景潮州麵館 地址：福田區萬景花園首層 營業時間：06：00－22：00

3. 沙縣小吃：學生時代的回憶

每個人的大學記憶裡，都有一種難忘的味道，曾經最受深大學生歡迎的腸粉，竟然藏在一家沙縣小吃裡——這家店以前的確是沙縣小吃，後來老闆發現自家的腸粉比沙縣受歡迎，才改成威記腸粉店。

做學生時窮，吃了幾年都是蛋腸，看着老闆打蛋，有種回到過去的感覺，想當年早上、宵夜都要來上一份。雖然名字改了，但是店裡還保留着沙縣的食物，忍不住點了一籠蒸餃和一碗雲吞面，很有學生的味道。走之前老闆告訴我其實他們已經改名四年了。想想自己畢業多時，當年一起去沙縣吃腸粉的同學不知道現在還好嗎？

威記腸粉王 地址：南山區桂廟新村69－3號 營業時間：06：00－01：30

4. 左撇子腸粉：淩晨3點開門，堅持了10年

民治這家左撇子腸粉店，位置偏僻，名字奇怪，沒什麼特色，卻是小編最想推薦的一家。看到老闆陳先生你就會明白店名的意思。陳先生十多年前初到深圳時出了事故，遇到挫折他不僅沒有放棄，還言傳身教勉勵着跟他有相同遭遇的人，十分值得敬佩。

因為競爭壓力大，陳先生選擇淩晨3點就開店，而且足足堅持了10年，大家都覺得不可思議！可陳先生卻不以為然，雖然單手操作，但他的動作一點不遲緩，妻子也跟他一起打理店鋪，為人和善，跟周邊居民關係都很好。腸粉5元一份，料很足，除了蛋肉外還加了蘿蔔乾，味道也非常不錯。門梁上的這句話，是陳先生用來鼓舞自己的，也勉勵着每天行色匆匆的上班族們，致敬！

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左撇子 地址：龍華區民治街道水尾一區43棟一樓 營業時間：03：00－13：00

5. 山水腸粉：年輕總會做點傻事

鹽田有兩家名堂響亮的腸粉，一家是鹽田海鮮街的老地方，另一家就是沙頭角的山水腸粉，經常有人大半夜成群結隊從市區開車去吃，並且是越夜越精彩，很多人專程駕車來吃。

有人說這是深圳最好吃的腸粉，10元的超級蛋肉腸是這裡的招牌，以這裡的物價水平來說好像有點貴…算上來回油費，性價比什麼的就不要惦記了。口味見仁見智吧，首先汁又鹹又甜，腸粉皮很薄又吸汁，鹹的吃不出來其他味道…不過話又說回來，其實這一趟醉翁之意也並不在腸粉。長夜漫漫，其實跑這麼遠吃腸粉，更多的是享受和小夥伴游車河吹水的過程吧？

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山水腸粉 地址：鹽田區沙頭角東和路與海濤路交叉處 營業時間：06：30－02：00（週五、六營業至03：00） Tips：其實鹽田海鮮街那家也很受歡迎，不過那邊最近在修路不好停車

6. 威記腸粉王：藏在老羅湖的腸粉鼻祖

繁華都市令人神往，但老城區卻更有一番味道。羅湖，大家有着太多的回憶：第一家麥當勞、唯一的書城，國貿、地王，同時還有許多草根小店。在深圳說起腸粉第一個想到的還是威記，即使分店開遍了全深圳，但最受歡迎的還是羅湖木頭龍的總店。

早上雖然很忙，但店裡的小妹還是很熱情，開了十幾年，與常來的街坊都很熟悉。師傅在小廚房有條不紊的工作，相比於CBD的快節奏，「老深圳」更讓人喜歡。米漿都是早上現磨的，味道很濃口感粘糯，加上一碗皮蛋瘦肉粥，是正宗的深圳本土味道。

威記腸粉王 地址：羅湖區華麗路翠花花園商鋪 營業時間：06：00－01：00

小編後記：

其實深圳還有許多很受歡迎的腸粉店，但正如莎士比亞說，一千個人嘴裡就有一千份腸粉。對於腸粉甚至所有味道，每個人都會有不同的見解，也正如每個人對一家店的情懷，都是獨一無二的。要是問我最好吃的腸粉店是哪家？小編還是覺得自己家樓下那家吧！

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】