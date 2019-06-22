【懶人包】大阪天氣需知　四季穿搭建議　交通住宿景點推介

瀏覽旅遊資料時要開很多個網站才找齊相關資訊？以下一文就為你分析了大阪四季的天氣和吃喝玩樂的好去處，讓你用最短的時間計劃好最豐富的行程！

出發前首先當然是掌握四季天氣變化，帶上合適衣着，才可以放心盡情去玩。

【春季】3月，4月，5月 ─ 微寒有雨，宜穿薄外套

大阪春天的氣溫對港人來說雖然有一點冷，但已是持續回暖的季節。3月份的平均溫度是9度，4月份是15度，而5月份就已回升到19度。

同時，降雨量亦開始增加，3至4月的降雨量平均為100毫米，而5月的就增至大約150毫米。雖然冬天不是大阪的雨季，但最好都要準備輕便的雨具，以免一下雨就殺你一個措手不及。

衣著方面，最好就選擇一些薄的長袖衫褲，另加一件外套，以方便按照當日氣溫穿脫。

【夏季】6月，7月，8月 ─ 炎熱多雨

陽光普照的夏天最適合就是外出遊玩，大阪6月的平均氣溫是24度，7月是27度，8月是29度。

但是，6至7月的大阪是梅雨季節，降雨量為全年最多，平均是160至180毫米，加上偶有颱風來襲，局部地區會不時出現雷雨。而8月開始雨季就會結束，降雨量下降至90毫米。大阪的夏天降水量高，吹東南季風，所以十分潮濕，遊玩時要準備好雨具和小毛巾，方便隨時抹乾身上的雨水和汗水。

另外，由於天氣炎熱，衣著方面可以選擇較為輕便的裝束和短袖衫褲，同時加多一頂帽子作防曬。不過因為商場冷氣頗凍，所以別忘記要預備多一件外套，以免在室內購物時著涼。

【秋季】9月，10月，11月 ─ 清涼少雨

秋天天氣秋高氣爽，大阪的早晚氣溫明顯轉涼。9月大阪的平均氣溫是22度，10月是19度，11月是13度，可見秋意濃厚，並漸漸寒冷。

9月份的降雨量偏高，有160毫米，10月和11月就慢慢下降至分別110毫米和70毫米。所以，秋天最好亦要準備好雨具。

衣著方面，應穿長的薄衣裳薄外套，輕便得來又能在早晚溫度較涼的時候保暖。

【冬季】12月，1月，2月 ─ 寒冷乾燥

大阪的冬天是全年最寒冬最乾燥的季節。12月的氣溫只有8度，1月和2月都是在6度左右，當遇上冷鋒來襲時，氣溫就會低於0度。

同時，大阪冬天的降雨量亦是全年最少，整季都是維持在40至60毫米的水平。而在降雪量方面，大阪的降雪和積雪也比其他地區少，所以不用擔心降雨降雪的問題。反而是要準備好足夠的衣物，以抵抗寒冷天氣。

最佳的冬遊大阪穿法就是「玉米式穿法」，即是內裏穿保暖內衣，中間穿普通毛衣，外面加厚外套。由於室內是安裝了暖氣，所以這個穿法一方面可以在室外保暖，另一方面可以在進入室內時方便脫去外套，避免感到悶熱侷促。

以上就是大阪全年的整體天氣，不過出發前一定要再到日本氣象廳留意最新天氣預告，才能做好充足的準備，充分享受大阪之旅。

大阪娛樂極為豐富，吃喝玩樂的選擇極多，在計劃行程時，很多人都會瞬間患上選擇困難症，所以，以下我便整合了一些大阪的「玩、買、住、行」資訊。

【景點】又可以玩又可以打卡

來到大阪，一定要找個舒服的地方浸溫泉。

位於大阪弁天町Osaka Bay Tower大樓的「空庭溫泉」佔地超過十七萬呎，其裝潢結合日本古代建築風格和現代時尚，十分特別。

場內提供了多款溫泉，大熱岩盤浴及桑拿，讓大家放鬆身心，滿足打卡和浸溫泉這兩個願望。

第二件事當然是到主題樂觀遊玩，而當中有三大樂園是不能不去的。

日本環球影城幾乎每隔一季就會有新遊戲推出，而所有遊戲都是以大家認識的人物和電影為主題，喜歡它們的朋友就絕不能錯過！

如果是一家大小的話，就可以選擇枚方公園，這是日本一個本地遊樂園，裏面就是以兒童遊樂設施為主的。

喜歡浸浴的朋友就可以到大阪新世界大溫泉，場內有多種浴池和不同國家的大岩盤浴，場內更有水上樂園，是玩水一流的地方。

【手信】又精緻又好吃

不買大阪獨有的手信又怎能代表自己到此一遊呢。

大阪最近新興了三大手信，其中カヌレ堂專賣結合了法國的卡納蕾和日本傳統口味的手信，既創新又好吃。

而植垣米菓最近為其招牌「鶯球米菓」增加了多種新口味，並用可愛的外形重新包裝它。

ウメダチーズラボ是梅田最新開的芝士專門店，曲奇內外都加滿了芝士，芝味十足，是芝士控的恩物！

如果趕不切在街上買手信，關西機場有多種不同選擇。

例如關西機場限定的PABLO流心芝士撻味道是與店內不同，毋須冷藏，上機方便。

又或辻利兵衛本店的年輪蛋糕，呈竹子形狀，且有淡淡的抹茶香味，是手信之選。

美十的楓糖鬆餅充滿楓糖香味，是不錯的選擇。

最近，機場新開的水果店約售10款日本水果，能把新鮮的水果即時帶回香港。

【交通】又方便又多優惠

2019年新版的大阪周遊卡可以無限次搭乘大阪市內的巴士和鐵路，同時享用多個商店和餐廳的優惠，以及增加了11個免費景點。

周遊卡現在加起來就共有51個免費景點，為大家的大阪之旅節省多種費用。

除此之外，大家還可以安裝不同的Call車App，包括「滴滴出行」、「 Japan Taxi」和為人熟悉的「Uber」。

App內有實時翻譯服務和可搜尋估計路線和概算費用，那就不用再擔心人生路不熟和迫地鐵了。

【住宿】又平又近市中心

要遊大阪，住在心齋橋就最方便。以為那邊的住宿很貴？其實附近有多間人均$500以下的平靚正酒店選擇。

例如今年5月才落成的the b osaka midosuji最平只是一人$357一晚。

榻榻米主題的心齋橋威林納酒店最平一人$269一晚。

有露天溫泉的Candeo Hotel Osaka Namba也只是一人$483.5一晚，性價比超高！

如果帶着小朋友的話，亦有最具人氣的三間親子酒店可考慮。

喜歡可愛風的，可以考慮Minions主題的環球影城港口酒店，它全房充滿了不同的小小兵，十分可愛。

喜歡美國風的，可以選擇日本環球影城園前酒店，讓小朋友感受一下不同的美國。

喜歡房間空間大的，設備齊全的大阪南海輝盛庭國際公寓是不二之選，房間至少有430呎，讓小朋友跑跑跳跳絕對沒難度！

記住以上的天氣和吃喝玩樂資訊，遊大阪時便能玩得更開心更暢快！