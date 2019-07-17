【日本】沖繩北部一日遊推介：美麗海水族館、古宇利島、萬座毛

來到沖繩，除了那霸市區外，沖繩北部美麗海水族館、古宇利島和萬座毛都是必去景點，因為路線順路，KKday建議直接排成一日遊，海洋博公園內光是美麗海水族館和海豚劇場就能玩掉半天，古宇利島很值得自駕或配合巴士行程悠哉逛一下午，最後在去萬座毛看美麗夕陽，如果是親子旅遊，千萬別錯過人氣景點名護鳳梨園，美麗海水族館有哪些必買伴手禮？ 自駕交通和觀光巴士如何選？古宇利島除了蝦蝦飯還有哪些必吃美食？古宇利島心型石又在哪裡？就讓KKday告訴你 沖繩北部 行程怎麼排！

美麗海水族館和古宇利島都是沖繩的北部名護區的必去景點，排成一日遊一起玩比較順路！（KKday）

＃美麗海水族館＋古宇利島+萬座毛一日遊路線

沖繩小島很多，景點也很分散，小編建議除了那霸市區使用單軌電車外，其他景點採自駕或參加一日遊比較方便划算，搭公車麻煩、計程車又燒錢，美麗海水族館和古宇利島都是沖繩的北部名護區的必去景點，排成一日遊一起玩比較順路！

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＃交通

往海洋博公園：有巴士到達，還算方便。

巴士117號：那霸機場直達水族館，車資2500円。 山原急行巴士：那霸機場經市區達水族館，車資2000円。 到名護轉乘：從那霸巴士總站搭乘120號 or 111號至名護巴士總站，再轉65、70號巴士至美麗海水族館。

往古宇利島：古宇利橋是唯一連接古宇利島與外界的橋樑，只能自駕或一日遊觀光巴士，普通巴士到不了喔～自駕的話離美麗海水族館約二十分鐘的距離。

往萬座毛：

那霸巴士總站搭乘20號、28號、29號、120號、228號巴士，在恩納村役場前巴士站下車，步行約20分鐘。 離那霸機場約一小時15分鐘的車程

懶得研究交通，又沒自駕計畫的話看這裡：

Δ代表二擇一（KKday）

【海洋博公園】

說到沖繩，大家經常直接想到赫赫有名的美麗海水族館，但其實美麗海水族館位於的海洋博公園還包含其他各種景點設施，如海豚劇場、翡翠沙灘、海牛館、海龜館、熱帶夢幻中心、熱帶亞熱帶都市綠化植物園、沖繩鄉土村和海洋文化館等，最棒的是入園免費，其中只有水族館、熱帶夢幻中心和海洋文化館要門票，其他免費參觀，夠你消耗一整天！

海洋博公園還包含其他各種景點設施，如海豚劇場、翡翠沙灘、海牛館、海龜館、熱帶夢幻中心、熱帶亞熱帶都市綠化植物園、沖繩鄉土村和海洋文化館等（KKday）

#1 美麗海水族館

沒來過美麗海水族館別說你來過沖繩！每年超過340萬人次入場，擁有世界級大規模的水槽，展示從鯨鯊、魟魚、水母、熱帶魚到深海魚等多種海底生物，尤以沖繩熱帶海域魚類最為豐富，讓遊客有機會觀察別處看不到的生物，當然不能少了觸摸池，此區可以讓旅客摸摸看各種可愛的海底生物，親子旅行小孩子一定興奮到不行！「黑潮之海」是水族館中最著名、號稱全世界第二大的水槽，可以看到鯨鯊、鬼蝠魟和熱帶魚倘佯在海中，近距離看鯨鯊真的很壯觀～也是熱門打卡區。

沒來過美麗海水族館就等於沒來去過沖繩，美麗海水族館擁有號稱全世界第二大的水槽（按圖放大）▼▼

門票：

（8:30~16:00）大人 1850円/ 高中生 1230円/ 中小學生 610円/ 未滿六歲 Free （四點後票）大人 1290円/ 高中生 860円/ 中小學生 430円/ 未滿六歲 Free

#2 海豚劇場

水族館外的海豚劇場是最受大家喜愛的地方，誰不喜歡憨直可愛的海豚呢？長達二十分鐘的海豚表演居然是免費！表演從介紹到跳躍、互動，不僅完整，訓練員也不會因免費而隨便敷衍，Cp值超高的一場表演，記得要早早佔位喔！如果是海豚迷，旁邊的海豚潟湖也很值得一看。

水族館外的海豚劇場是海豚迷必去的地方（按圖放大）▼▼

表演時間：11:00 / 13:00 / 14:30 / 16:00 (4月～9月會增加17:30這一場)

#3 海牛館＆海龜館

免費區還包含海龜館和海牛館，大家可以在這裡了解海龜的生態，全球目前共有八種海龜，這裡就有五種，像是玳瑁龜、赤蠵龜等，而海牛更少見了，現在已經瀕臨絕種，快來看可愛的海牛餵食秀吧！（按圖放大）▼▼

#4 熱帶夢幻中心

熱帶夢幻中心是座美麗的南國植物園，展示了2000株以上蘭花、熱帶花卉和水果，比起水族館和海豚劇場較鮮為人知，然而小編私心很享受遠離人潮，悠閒在植物園散步的感覺，裡頭還有一座高塔，可以燈塔觀景，眺望整個太平洋海岸，腿痠了還可以在園內的咖啡廳休息一下。

熱帶夢幻中心可以讓你感受遠離人潮，悠閒在植物園散步的感覺（按圖放大）▼▼

開放時間：10月～2月 8:30～17:30，3月～9月 8:30～19:00 門票：大人 690円/ 中小學生350円/ 6歲以下免費 導覽時間：11:00、14:00，每天兩次，15人一組，入口處集合。

#5 翡翠海灘

翡翠海灘是海洋博公園內的唯一海灘，主打有各式顏色匯集而成的海洋視覺，水質更被評價為AA級（最好），海灘旁邊有淋浴設施及器具租借商店，逛各館逛累了，可以在這片美麗沙灘上放鬆一下！

翡翠海灘主打有各式顏色匯集而成的海洋視覺，水質被評價為AA級（最好）（按圖放大）▼▼

#6 水族館限定手信

以下這款與資生堂合作的海風Sea Wind香水只有美麗海水族館買得到！價格平實，聞起來是非常甜爽的果香，揉和檸檬、柑橘、鈴蘭等的海洋香調，香水大受歡迎後，又推出了護手霜、防曬等相關產品。

海牛娃娃也是人氣商品，海牛在其他地區很少見，已經變成沖繩的吉祥物之一了。

【古宇利島】

位於沖繩本島西北邊的一個小島，橫跨古宇利大橋到達，駕車十分鐘就能繞完全島，在琉球人的傳說中是人類的起源地，亞當與夏娃在島上的一個洞穴繁衍人類後代，又被稱為「神之島」和「戀之島」，以秘境、沙灘聞名，湛藍海水打在純淨淺灘，確實是被神眷戀島嶼呢！

古宇利島（KKDAY)

#1 古宇利沙灘

古宇利島幾乎與外界隔絕，只有自駕與少數一日遊團能到達，遊客相對沖繩其他地方也少，島上沙灘就像是被私人包場一樣，清澈海水呈現漂亮的藍綠色，有「古宇利藍」之稱，水淺浪少，不能浮潛衝浪，但很適合帶小孩子踩踩水，周圍還是美人魚——儒艮的棲息地喔！

古宇利沙灘（KKDAY）

#2 心型石 Heart Rock

原來這裡是杳無人跡的海域，島上當地人也鮮少來此地，2014年日本天團「嵐」在這裡拍攝航空廣告後，心型石爆紅，吸引許多日本人朝聖拍照，又剛好因為古宇利島諧音為「戀之島」，成為新一代情侶聖地。

心型石 Heart Rock（KKDAY）

古宇利海洋塔 古宇利オーシャンタワー

搭上自動導覽車，語音自動介紹古宇利島和古宇利海洋塔，車道兩旁種植許多熱帶植物，海洋塔內有世界貝殼展和瞭望台，可以眺望整片藍綠色海洋，如果想買島上特殊伴手禮的可以在這裡買到。

古宇利盛產南瓜，有許多南瓜做成的小點心，Cabonee南瓜小饅頭、南瓜派和南瓜泡芙非常受歡迎，這裡也售有沖繩當地美妝品牌Missananas，他家的鳳梨碳洗面皂在日本大賣200萬個呢！

▸ 地址：沖繩縣今歸仁村古宇利538番地 ▸ 電話：+81 980-56-1616 ▸ 營業時間：9:00~18:00 ▸ 門票：大人 800円/ 國高中生 600円/ 小學生 300円/ 兒童免費

【萬座毛】

萬座毛也是來沖繩必訪景點之一，萬座毛在沖繩本島西海岸恩納村國家公園內，小編建議將名護區的景點看完後，回那霸的途中可以繞到萬座毛這裡賞夕陽，萬座毛本身意思是可以供萬人齊坐的大草原，珊瑚斷岩絕壁遠看就像象頭一樣，很有趣。

萬座毛（KKDAY）

▸ 地址：Onna, Kunigami District, Okinawa Prefecture 904-0411日本 ▸ 電話：+81 98-966-1280

【番外——名護鳳梨園】

親子旅行的人，小編特別推薦「名護鳳梨園」，與前幾個景點相比雖沒那麼有名，卻是可以讓小朋友開心玩樂的好地方，入園後會先搭一段自動車遊園，自動車除了自動駕駛外，還會自動語音導覽（有中文噢！），途中經過鳳梨田、溫室和熱帶植物區，雖然身在台灣對熱帶植物並不陌生，但五顏六色的植物還是讓人看得過癮，園內還藏著許多小小風獅爺。

▸ 地址：1195 Biimata, Nago, Okinawa Prefecture 905-0005日本 ▸ 交通： 1. 那霸巴士總站乘坐20或120路巴士到名護巴士總站下車，再乘坐出租車約15分鐘可到。 2. 美麗海水水族館自駕約車程25分鐘 ▸ 電話：+81 980-53-3659 ▸ 營業時間：9:00~18:00 ▸ 門票：大人 850円/ 13~15歲 600円/ 6~12歲 300円/ 兒童免費，停車場也免費

【本文獲「KKday」授權轉載。】