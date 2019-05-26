【大阪購物】4大Outlet平掃名牌家品、波鞋、童裝　附交通教學

不少人都會到日本shopping，童裝、波鞋、家品、廚具等等，不過要買得精明，outlet才是首選，讓大家可以一次過買齊所有特價貨品！下次去大阪旅行，記得抽時間到outlet逛逛！

01. 大阪市區Outlet

去日本旅行，當然要爭分奪秒玩到盡！三井 OUTLET PARK 大阪鶴見鄰近大阪市，由心齋橋出發，乘地下鐵長堀鶴見綠地線，只需25分鐘，交通方便！場內不乏日本品牌如時裝品牌Beam、戶外運動品牌Montbell、潮流品牌nano.universe、Urban Research warehouse等，場內不少港人熟悉的大牌更提供免稅服務，包括：Coach、Gregory、New Balance、adidas等等，記得入場前先到客服中心攞份Floor Plan及折扣券啊！

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三井 OUTLET PARK 大阪鶴見 地址：大阪府大阪市鶴見區茨田大宮2-7-70 時間：11：00am～8：00pm 店舖數目：約70間 網址：https://mitsui-shopping-park.com/mop/osaka/tw/#header

02. 買到上機！日本最好逛Outlet第3位

離關西機場僅一個站的RINKU premium outlet，算是專為旅客而設，旅客可以在回程日預留半日時間掃貨！此Outlet更被封為全日本最好逛Outlet第3位，場內有近200個品牌，當中不乏歐美大牌，港人最愛的LE CREUSET、Aigle、Kate Spade、Ray-Ban等品牌式式具備，就連日本Outlet較少見的Anna Sui都有，大部分更可退稅，shopping控一定買到破產！

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離關西機場僅一個站的RINKU premium outlet，算是專為旅客而設。（圖片來源：Shopping Heaven / Premium Outlets Japan）

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RINKU premium outlet 地址：大阪府泉佐野市りんくう往來南3-28 時間：10：00am～8：00pm 店舖數目：約198間 網址：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/rinku/ 電車套票優惠：http://www1.nanka-e-tabi.com/NERCT/ItemDetail.aspx?tc=IB4AOSRINNMB&sk=1

3. 親子遊必備！家品雜貨Outlet

大阪南港地區綜合商業中心ATC雖然規模不算大，總店鋪數量亦只有30家，店舖以日用品雜貨及外國雜貨為主，如日牌Honeys、玩具店バラエティ101及童裝Kids Berry等，Outlet另一大賣點是親子設施完善，ATC內設明太子主題公園及大型室內遊樂場ATC ASOBIMARE，加上鄰近海遊館及天保山摩天輪，小朋友玩完，再到家長shopping，也是不錯選擇。

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大阪南港地區綜合商業中心ATC規模不算大，總店鋪數量亦只有30家，購物控未必夠㗋！（圖片來源：ATC イベント情報 ［大阪南港］）

大阪南港ATC TOWN OUTLET MARE 時間：11：00am～8：00pm 地址：大阪府大阪市住之江區南港北2-1-10 店鋪數目：約30間 網址：http://atc-tw.com/

04. 日牌家品大放送

位於大阪堺市與關西機場中間，Outlet一共有東西兩個館，合共有近100間店鋪，東館多以日本品牌為主，如服飾品牌Honeys、PAL GROUP OUTLET、DOUDOU，家品離貨店如フランス屋、100円店Seria及藥妝店都式式俱備，西館則設戲院及攀石等遊樂設施，喜歡日本品牌的朋友相信不會失望。

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Outlet一共有東西兩個館，合共有近100間店鋪。（圖片來源：osakainfo）

地址：大阪府岸和田市港綠町3-1 時間：10：00am～8：00pm（西館）；9：00am～8：00pm（東館） 店鋪數目：約30間 網址：https://k-cancan.jp/

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