【韓國手信】文具控天堂！六間必掃文具雜貨店　CP值極高BT21精品

說到國外的手帳天堂、文具小店，許多人第一個聯想到的地方就是日本。不過韓國近年來也越來越多販賣文創小物、家居擺飾、生活用品的雜貨店興起，像是新沙洞的JAJU、flying tiger，弘大BUTTER、1300K等等。

韓國六間必掃文具雜貨店（官網圖片、KKDAY提供）

這些店的商品一家比一家更有設計感，且不定期與卡通人物聯名，甚至還推出自己品牌的可愛吉祥物；最吸引人的點是東西價格都不貴，品質也有一定的水準。現在就一起來逛遍來韓國玩絕對不能錯過的六間韓國文具雜貨店吧！

1. 10X10

這間10X10應該是最耳熟能詳的一家，在首爾的本店商品最多元、最齊全啦！從卡片、筆記本、貼紙等小文具，一路到馬克杯、餐具、抱枕等居家用品都應有盡有。另外10X10也有推出一系列迪士尼授權的週邊商品，包括愛麗絲夢遊仙境、米奇米妮、小熊維尼、迪士尼公主和動物方城市的馬克杯、筆記本、手帳、零錢包…..等，迪士尼控絕對要特別過來逛逛，保證讓你空手進來、滿載而歸！

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+ 11 + 10 + 9

10X10大學路店 營業時間：11:30-22:30 地址：首爾市鍾路區大學路12街31號 交通方式：地鐵惠化站一號出口步行5分鐘

2. JAJU

這家位於新沙洞林蔭道的JAJU帶給人舒適、高質感的感覺，有點像是日本的NATURAL KITCHEN和無印良品的綜合版，販售的商品以生活用品為主，例如居家擺飾、寢具、睡衣等等，大多是素色簡約的設計但又不失流行，無論是男女老少都會喜歡。JAJU也會依照不同節慶推出限定商品，因此定時可以看到各式各樣的聖誕節/情人節限定商品充滿整家店，特別有過節的氣氛呢！

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+ 6 + 5 + 4

JAJU新沙洞店 營業時間：週一到週六11:00-22:00（12月至2月-21:00），週日12:00-21:00 地址：首爾市江南區新沙洞536-16 B1F-3F 交通方式：地鐵新沙站八號出口步行7分鐘

3. BUTTER

相信曾去過弘大商圈逛街的人幾乎都看過這間BUTER，近幾年除了弘大分店外，BUTTER也陸續在首爾開了幾間分店。BUTTER的風格非常有特色，可以說是這五間店裡最具流行感的一間。商品種類橫跨文具、化妝工具、生活用品、旅行配備，且外觀皆非常有設計感，會依照每季不同的時尚元素推出全新的花色和色彩搭配，光是用看的就很享受。編輯自己曾買過BUTTER的旅行提袋、化妝包，不僅外型好看、價格便宜外還很耐用，強力推薦大家把BUTTER規劃進你的逛街地圖中。

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+ 7 + 6 + 5

BUTTER弘大店 營業時間：週一到週六11:00-22:00（12月至2月-21:00），週日12:00-21:00 地址：首爾市麻浦區東橋洞159-8 B2F 交通方式：地鐵弘大站一號出口，出站後即抵達

4. ARTBOX

接下來這間ARTBOX可以說是精美版的文具行，可以想像是進化版的墊腳石或金石堂，商品以各類文具和筆記本為大宗，外觀設計涵蓋可愛、簡約、清新等多風格，讓人忍不住一件件放入購物籃。除了文具外更向外延伸到生活用品領域，像是辦公室小物、旅行收納組、美髮保養用品、襪子和室內拖鞋等。整體風格偏年輕可愛，商品時常做成毛茸茸的動物造型，想要找到有創意、療癒系的小物，來逛ARTBOX就對了！

而ARTBOX的據點非常多，幾乎遍布遊客常去的幾個首爾商圈，明洞就有兩間，弘大、梨大、新沙洞、新村、鍾路三街也都有ARTBOX分店，大家在逛街的時候千萬別錯過。

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+ 5 + 4 + 3

ARTBOX弘大店 營業時間：11:30-23:00 地址：首爾市麻浦區西橋洞364-26 交通方式：地鐵弘大站九號出口步行15分鐘

5. flying tiger

flying tiger其實是來自丹麥的平價雜貨品牌，從2016年起到韓國開設分店，現在在明洞、新沙洞、梨泰院、江南等地都可以看到它的蹤跡囉！這個品牌的生活用品、居家擺飾都特別有設計感，細看每樣配件都能發現其中的巧思，符合大家對於北歐商品簡約高質感的印象，重點是價格真的很親民，平均每項單品的售價約是韓幣2000-4000元左右，CP值高到破表！逛著逛著一不小心購物籃就被裝滿了。

flying tiger還有一種其他 韓國文具 雜貨店比較少賣的商品，那就是玩具！在這裡可以找到各種幽默逗趣又超有創意的大小玩具，例如繽紛精美的手足球台、奧斯卡小金人的獎座、迷你扭蛋機等等，買回家收藏或是送給朋友都很適合。

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+ 4 + 3 + 2

flying tiger新沙店 營業時間：11:00-21:00 地址：首爾市江南區新沙洞532-7 交通方式：地鐵新沙站八號出口步行15分鐘，在elCUBE百貨一樓

6. 1300K

最後這間也許對大家來說比較陌生，卻是韓國年輕人的愛店，只要在韓國部落格上搜尋「1300k」，會發現韓國人幾乎人手一本1300k的手帳或筆記本。

而1300k店名也相當特別，把1跟3寫靠近一點，就變成英文的「BOOK」呢！不過這間店賣的東西可不只書，還有形形色色的飾品配件、小型家具、購物袋帆布袋等等，也是一家讓人進去後就捨不得出來的必逛雜貨店。而且這間店的風格不拘於少女風或是文青感，多數的 韓國文具 外型是大眾都會喜歡的設計，所以如果要挑選送給朋友的紀念品或禮物，可以來一趟這家1300K。

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+ 6 + 5 + 4

1300K弘大店 營業時間：12:00-21:00，週二公休 地址：首爾特别市麻浦區细橋路2街11 交通方式：地鐵弘大入口站九號出口步行5分鐘

【本文獲「KKday」授權轉載。】