【大阪手信2019】關西機場必入手信　蛋糕｜雜貨｜家電（附位置）

日本向來是購物天堂，除了在心齋橋、難波shopping血拼外，原來連機場都一樣好買得！今次為大家整理關西機場必買手信合集，最新蛋糕手信、雜貨、家電，想最後衝刺，記得預留時間掃貨！ 撰文：鄧欣瑜、莫韻澄

零食手信篇

旅行時間寧舍寶貴，唔想嘥時間買手信？關西機場一定幫到你，多款機場限定版手信好味又夠特別，派給同事都唔會肉赤！

【1】パブロの空飛ぶチーズタルト／PABLO

PABLO流心芝士撻是到訪日本必食甜品，想將芝士撻名物打包作手信？關西國際機場就推出限定版芝士撻，雖然質感似紐約芝士蛋糕，不過入口味道濃郁、質感軟滑，而且蛋糕毋須冷藏，手提上機都非常方便。

購買地點：第1航廈3樓「Applause」、「和NAGOMI」、「萬YOROZU」

【2】 みるく饅頭 月化粧／青木松風庵

「月化粧」饅頭同樣是大阪必買手信，新鮮出爐的牛奶日式饅頭「月化粧」大受當地人歡迎，曾創下3秒賣出一個的紀錄！店家推出的饅頭拌手禮一樣出色，軟綿綿的餅皮包著幼滑的白餡，入口帶有牛油的香味，喜歡日式甜點的朋友一定要買！

購買地點：第1航廈國際線出境專區2樓「ANA FESTA」（圖片來源：青木松風庵）

【3】 堂島ブランロール／Moncher(モンシェール）

雖然香港都吃得到堂島卷，但關西機場中熱賣的並不是普通的堂島卷，而是機場限定版、忌廉中加入了白朱古力的堂島卷，在別的地方可是吃不到的，加上價錢比聲香港更便宜，送給親戚同事也不失禮。

購買地點：第1航廈3樓安檢前「Applause」（圖片來源：モンシェール公式サイト）

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新鮮水果篇

【10】新鮮水果機場取貨

不少人都會喜歡在日本掃幾箱生果回香港，不過論新鮮，當然是最後一日入手就最理想，關西機場T1禁區上年就新開了間生果店J’s Agri，靜岡縣哈密瓜、和歌山白桃等應有盡有，如果嫌現場選擇少，大家可在返港前7天，於官網上訂購心水生果，然後到關西空港取貨，即睇店鋪地址詳情！

家電雜貨篇

關西機場除了糕點手信，其實藥妝、雜貨、家電應有盡有， 大家可以盡情買到最後一刻，不過記緊睇時間排隊上機啊！

【11】3COINS OOOPS!

女士最愛的3COINS雜貨店，雖然機場店面積不大，但產品同樣豐富，室內裝飾品、襪子、髮飾、耳環、配件、旅行頸枕等，每件只須300日圓，一眾旅伴記得幫手睇時間！

購買地點：第1航廈3樓25號鋪

【12】LAOX

在日本機場買家電都不是新鮮事，大量遊客會趁最後機會幫家人朋決「補飛」！數碼相機、電飯煲、電動牙刷等，就連女士最愛的旅行風筒、電髮棒都式式俱備，幸好店家位於禁區外，建議大家先掃貨，再執搭行李寄倉！

購買地點：第1航廈3樓42號鋪

【13】Pokémon Store

雖然機場的Pokémon Store較細間，不過不少機場限定版公仔如變身機長的比卡超公仔、精靈球都是鐵粉們的必入item，還有扭蛋、文具、瑣匙扣等等，買來送給姪仔姪女，一流。

購買地點：第1航廈2樓53號鋪

【14】博品館

喜歡Sanrio的朋友，記得要到博品館走一趟，不少經典角色公仔如Hello Kitty、蛋黃哥、龍貓、Thomas的公仔及周邊精品，都叫人眼花繚亂，就連大人小朋友都會收穫豐富。

購買地點：第1航廈3樓28號鋪

【15】Beams Planet

機場的Beams Planet會搜羅世界各地的生活雜貨，機場店必買有品牌與Porter聯乘的B 印 Yoshida，產品香港冇得買，包保唔會撞款！

購買地點：第1航廈3樓36號鋪

如果要送手信給重要的長輩，當然不能在機場隨便買！快點看看2019年大阪最人氣新興手信！