【韓國旅遊】首爾塔懶人包！周邊景點、展望台、交通步行路線攻略

喜歡到韓國旅遊的朋友們，去過首爾塔嗎？首爾塔位於南山，可以一覽城市美景，最近經歷重大改建並且換了新名稱，現在成為一個文化空間，裡面有各種表演、電影、展覽、餐廳與小吃，同時還是韓劇與韓綜取景的地方。本期小編將帶大家來看看首爾塔的好玩之處，還有南山纜車懶人包等你來看！

首爾塔介紹：

絢麗繽紛的燈光騷

首爾塔的一大亮點是夜景燈光，這裡的燈光照明斥資高達15億韓圓，有許多漂亮的「蘆葦燈」，如果投入100元韓幣，還可以看到淋浴噴頭噴光而出，有如真的沐浴一般。這裡的燈光利用最新LED技術設計，還會根據不同的季節、活動有不同的色彩和曲線。每天晚上7時至12時整點，首爾塔還會呈現建國大學鄭教授設計的「首爾之花」燈光作品，絕對是首爾晚上的一大看點。

周邊景點

離開首爾塔後，可以到附近的泰迪熊博物館，這裡分成「歷史館」和「特別館」兩館，以泰迪熊展示首爾的歷史，還有泰迪熊裝扮的韓國古代君王，相當逗趣！

N首爾塔展望台

到達南山首爾塔後，可以選擇免費到首爾塔1-4樓，欣賞首爾全景，如果還不滿意，想要到更高的地方，可以購買旋轉展望台的票券，不僅可以坐擁360度首爾全景，更可以欣賞黃昏夕陽及浪漫夜景！

1－4樓露天觀賞台——開放時間：10:00－23:00；門票：免費 旋轉展望台——開放時間：10:00-23:00 （周六延長至24:00）；門票：成人10000韓幣／兒童8000韓幣（約港幣66／53元）

N首爾塔展望台資料（FUNTIME整理及提供）

交通

1. 搭乘巴士前往

想到首爾塔，找南山巴士（02,03,05）就可以啦！以下是各巴士路線的詳細狀況：02號 03號 05號

搭乘電梯&纜車

南山電梯（斜坡型軌道纜車）

從明洞站5號出口出來直走，到會賢十字路口左轉向上走，如果是選擇搭到會賢站的朋友，可從1號出口出來直走後，於大馬路右轉，步行約10分鐘後，會看到南山電梯前的小岔路，左邊是步行上南山纜車搭乘處的樓梯，右邊平面道路則是往南山電梯搭乘處，可以直接到南山纜車搭乘處。

票價：免費；營運時間：09：00～23：00

南山纜車（空中纜車）

搭南山電梯出來後，可看到南山纜車搭乘處，最簡單的方式就是直接搭乘纜車，還可以俯瞰整個首爾市景，出纜車站後，再走一小段約3分鐘的樓梯，即可抵達首爾塔下方了！小編說：首爾塔愈晚人愈多，不僅是觀光客，韓國人也會上來看夜景，如果不想花太多時間排隊的朋友，盡量早點來會比較好，或是可以選擇步行上山（請看下段）！

營運時間：10：00～23：00；票價：（下圖，65歲以上適用兒童票價）

步行

不管是搭乘南山電梯還是步行到中段後，就可以看到韓劇「我叫金三順」知名拍攝階梯的路口，蠻多人會從這裡往上爬，中途會經過八角亭可以小歇一會，全程大約40分鐘，但步道不會太陡，走起來其實並不會太累哦！小編說：整個南山公園其實非常大，也有人會從南山圖書館或是國立劇場的方向走，也都可以抵達首爾塔，景致不同，大家都可以試看看！

點擊下圖看清空中纜車、步行路線攻略！

首爾塔是到首爾玩一定要去的景點，希望本篇對於大家登上首爾塔看風景有幫助，別忘了定時上FunTime查詢優惠機票，我們韓國見囉～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【首爾塔懶人包】韓國自由行必去！首爾塔這樣去】