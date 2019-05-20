【韓國仁寺洞】春川辣雞串、鮮蝦餃...10大經典街頭小食大搜羅！

充滿古樸文化氣息的仁寺洞是各種傳統工藝品、茶房和韓屋的聚集地。這裏地處首爾市中心地區，卻擁有獨特的傳統藝術風情和熱鬧的商業氣息，不僅深受韓國人的喜愛，也備受外國遊客的歡迎。在地鐵1號線鐘閣站下車後從3號出口出來步行約310米便是仁寺洞的入口，從這裏到Ssamziegil附近總共約500米的距離，卻匯集了眾多如甜餅、雞肉串等街頭小吃。雖然這些街頭小吃攤並不是每天固定的時間開始營業，但平日下午或周末一定會看到攤前排起長龍的光景。下面就讓我們一手拿著韓巢地圖，一邊開始我們的仁寺洞美食攻略吧！

仁寺洞小食地圖

1. 香噴噴的雜菜餅

仁寺洞步行街的入口處，在「Kumkang製鞋鐘路店」的前面有一家非常有人氣的雜菜餅店。油汪汪煎得金黃的餅裏面裝滿了鹹香的炒雜菜，對於不喜歡吃甜食的朋友來說這個可是非常不錯的嘗試！吃的時候可以根據個人口味蘸取適量的醬油調料，吃起來會更加鮮香美味且不油膩。雜菜餅1,500韓元/個。

2. 火辣的春川雞肉串

在雜菜餅攤位旁邊是一家賣春川雞肉串的店。被辣椒醬染得紅通通的雞肉串分為特辣、微辣和不辣3種口味，其中最受歡迎的是辣度適中的微辣。吃串的時候，老闆還會很貼心地為你剪掉多出來的竹籤，這服務是不是很周到呢？ 雞肉串2,000韓元/個。

3. 挑戰大胃王的超級窩夫餅

喜歡吃華夫餅的朋友有福了！在打球中心附近的一家「MR.窩夫餅」可以吃到超大號的窩夫餅哦！厚厚的窩夫餅塗滿蘋果醬，再將鮮忌廉和雪糕一夾——美味更加量！雪糕有香草、朱古力和草莓口味，鮮忌廉有香草、朱古力、草莓和藍莓等口味可供選擇，可以各從中挑選1種。窩夫餅3,000韓元/個。

仁寺洞經典小食當然不只有以上三款，按下圖看更多特色美食▼▼

+ 13 + 12 + 11

溫馨小貼士Tips（點撃圖片）▼▼

延伸閱讀：

明洞小吃大盤點1

明洞小吃大盤點2

【本文由「韓巢網」授權轉載。】