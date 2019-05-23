【周末好去處】深圳萬象天地小王子展　9大摺紙場景、11個打卡位

不少人讀過《小王子》，都被小王子對玫瑰的愛護而感動！誠品生活深圳近日就舉行「夢想起航」小王子展覽，場內展出9大摺紙場景及11個主題打卡位，此外2、3樓亦主題書展及手作專區體驗，相信Fans們周末要到深圳走一趟了。

「夢想啟航」小王子主題展將於5月17日至7月21日舉行。（圖片來源： 誠品生活）

逼真摺紙重現《小王子》場景

「夢想啟航」小王子主題展將於5月17日至7月21日舉行，誠品生活深圳在商場不同角落都擺放了小王子主題的藝術品，Fans們打卡都打到手軟！要數全場焦點，必然是落在4樓展廳的9大摺紙藝術場景，陪小王子看落日等、蛇吞象、狐狸等，全部摺紙由中國唯一摺紙國禮設計師劉通製作，重現《小王子》多個經典場景，每個摺紙場景又會加入《小王子》經典語錄，讓fans們能夠瞬間代入小王子的內心世界。

按圖查看9大摺紙藝術場景

01. 小王子日落 ｜ 可以陪小王子看第44次日落。（圖片來源： 誠品生活）

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DIY手作專區

除了摺紙場景，全館亦有11個主題打卡位，分別遍佈全館不同樓層，B612小行星、國王、數星星的商人、點燈人等等，相信Fans要花上好幾小時才可以集郵成功。此外，2樓展區設主題書展，可以一次過閱讀不同版本的《小王子》；3樓則設手作專區，大家可以即場報名參加小王子繪畫班、製作小王子書簽、小狐狸胸針、彩繪小王子陶器等，大人小朋友都玩得開心！

按圖查看場內其他打卡位

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