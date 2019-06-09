【台北美食】摸酒杯底、Gathering至啱！盤點4間抵食小酒館餐廳

不知道從什麼開始，不論是姊妹聚餐還是好友小聚，最後選擇的場所不外乎餐酒館、居酒屋或是酒吧，約定的地方總離不開「酒精」，好似生活與工作的壓力只有在微醺的時候才得以釋放，難道這就是成為大人的感覺嗎？ 但對於編輯來說，選擇餐酒館作為聚會的地方，除了「酒」本身外還有另一層涵義，是象徵着開始有着穩定的收入，在平價的百元餐點之餘，偶爾可以犒賞自己吃些「微奢侈」的大餐！本篇編輯就要向大家介紹 4 間經由親身味蕾認證過、高貴不貴的特色餐酒館。

+ 4 + 3 + 2

1. ALLEZ BISTRO：歐風愜意小酒館

首先第一間要介紹的 ALLEZ BISTRO 來酒館是小編回訪了至少3次的超高CP值小酒館！在歐洲，人們經常和親友一同上小酒館，除了飽餐一頓外，也為閒聊一場，為小酌一下，因此餐廳名字取名Allez（法文「來」和「加油」的意思），就是希望大家不論是在周間還是周末，都可以與親友一同聚餐同樂，為貧乏的生活加油打氣。

白天的ALLEZ BISTRO是有着大扇自然採光窗戶的明亮餐館，到了夜晚則會搖身一變放鬆的小酒館，好吃的餐點加上帶點美式裝潢所營造出的愜意用餐氛圍，使得這裡的晚餐時段座無虛席，要是沒有訂位，就免不了要等待了。

「大蒜蝦」也是編輯很愛的一道菜，香鹹的大蒜蝦配上麵包簡直人間天堂；「海膽燉飯與香煎北海道干貝」其濃郁的海膽滋味與飛魚卵海外完美融合，再搭上口顆粒爆漿的明太子和鮮嫩香煎干貝，這股好滋味一直都是 ALLEZ BISTRO 的招牌、每桌客人必點的經典菜色，也是編輯每次造訪都會選擇的餐點，雖然偶爾也很想嘗試一些新的菜色，但往往礙於用餐人數較少而作罷。

「主廚特選」超過 10 道以上菜色，圖片中的還只是的冰山一角而已，沒想到這樣的心聲主廚聽見了！從去年 9 月開始，ALLEZ BISTRO 推出「主廚特選」，以每樣都來一點的少量多樣原則，打造一人只需800－1000 台幣的價錢，就可以吃到至少 10 道以上的菜色，舉凡和牛、剛剛提到的海膽燉飯還有法式甜點「蒙布朗」（法式栗子蛋糕）都可以吃到！

編輯悄悄話：他們家除了加入莓果醬酸甜不膩的法式栗子蛋糕很好吃外，Tiramisù也超級推薦，裡頭包含Mascarpone奶油、呍呢嗱雪糕還放有橙香酥餅和咖啡果凍，非常好吃！

+ 6 + 5 + 4

2. 一小步 Un Petit Pas Bistro：新法式空間餐酒館

接下來的「一小步」，位在交通易達性相當高的東區，和先前永康街的「五味瓶」為姊妹店。一小步的裝潢非常的平實簡單，每到夜晚總會透出溫暖的黃光，讓人感到非常的舒適自在。其中以漁港直送的新鮮海鮮最為着名，喜歡吃海鮮的朋友絕對不能錯過！

一小步的餐點以法菜傳統味道當作基礎，每一道的擺盤都相當精緻用心，每回上桌總會讓人忍不住發出「哇」的驚嘆聲！多種元素的配菜使得餐點口感相當有層次，而且有別於一般餐廳，一小步主餐的蔬食配菜算是相當豐富，可以有效中和大口吃肉的膩感，像上圖就選用日本水菜、櫻桃蘿蔔片還有櫛瓜片。

編輯悄悄話：上面提到的五味瓶其實也是一間超級優秀的餐酒館，但很可惜日前已經結束營業！

+ 6 + 5 + 4

3. 豬跳舞Dancing Pig：創新豬料理餐廳

第三間「豬跳舞」位於東區附近的國父紀念館，從捷運站 2 號出口出來後走路 5 分鐘就會到，主要販售「和豬有關」的一切料理，也是編輯回訪許多次的店家！經營至今大概有10年的資歷了，能夠身在美食林立的國父紀念館周邊，還成功存活下來這麼久，想必是一定有其厲害的地方。尤其在去年，更是大規模翻新店內裝潢，一改從前的鄉村風，轉而以白色簡潔的外觀搭上質感大理石桌面，隨處還可見到可愛的小豬娃娃、抱枕等裝飾，吸引許多新舊客人朝聖品嘗。

這裡除了有各式創意「豬」料理外，「主廚特製肉慾拼盤」大份量的烤雞與肋排也是相當多人喜愛的菜色，香氣十足的烤雞搭配底下的雞汁一起入口，光想就讓人口水直流，一旁的肋排也是超「澎湃」呀！超級適合大家一同大口吃肉、大口喝酒。如果人數較少，也可以點選專為2-6人客製設計的分享餐或是上班族最愛 200 元台幣有找的商業午餐，儘管便宜但美味程度完全不減，更佛心的是店家服務到位卻「免收服務費」的貼心心意。

編輯悄悄話：上圖（左）的鹹豬肉蛋黃麵，濃郁口感完美附着在麵食上，編輯覺得超級好吃！

+ 2

4. La mole：意式鄉村風餐酒館

最後一間 La mole Taipei 是曾得過紅蝦評鑑，由意大利主廚Simone一手打造的義式餐館，希望能夠呈現最道地的義大利菜給台灣的民眾，因此所有餐點的麵包及麵條均採用台灣麵粉手工製作，講究細節一點也不馬虎。擺盤雖粗曠簡單，但卻更加能夠展現鄉村家常菜，回歸餐點的本質。La mole Taipei除了有室內用餐區外還有室外座位區，當天編輯用餐時，就見許多組外國客人坐在外頭暢聊、享用美饌呢！

有別於一般常見的意式料理，La mole Taipei的餐點全由主廚Simone設計，結合台灣在地好食材，將家鄉的好滋味忠實重現，像是地中海經典的開胃菜哈蜜瓜生火腿，採用台灣香甜的哈密瓜，兩者搭配起來鹹甜的好滋味讓吃過的人永生難忘。另外La mole Taipei的Tiramisù也很特別，是以一層Mascarpone芝士、一層手指餅乾、一層Mascarpone芝士、再一層手指餅乾交疊製成，所以味蕾感受的層次非常豐富，且Mascarpone芝士的口感相當細緻，如果你是Tiramisù愛好者，一定要來上一塊！

編輯悄悄話：不僅主廚Simon做事認真可愛，編輯覺得闆娘也超氣質，介紹服務的態度更是一流呢！

以上所介紹的 4 間餐酒館，基本上都有推出適合小資上班族群的商業午餐，豐富的套餐搭配主餐，每間的價位大約落在500元至1000元台幣不等，實在是非常划算！就算不是慶祝、約會，偶爾也可以來享用佳餚，好好犒賞自己一番！

小提醒：部分餐點為編輯當時用餐之圖片，隨着時令季節不同店家可能對菜色有所調整，詳情請參閱各間餐廳最新菜單。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】