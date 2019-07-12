【深圳住宿】黑膠搖滾、簡約Muji風…嚴選5間中高價特色度假酒店

來看看深圳5家特色酒店推介，有最受歡迎的網紅無邊泳池、Hardcore潮人的聚集地、黑膠浪潮音樂的天堂、全球首家Muji酒店、五星級的無敵海景房…用中高價錢住宿進入度假模式！

1. 超受歡迎的網紅無邊泳池：深圳凱貝麗酒店

在2018年小紅書上超Hit的無邊泳池，是在性價比非常高的單棟海景酒店裡，不提前難以訂房。無邊泳池在45A/F的公用區域，視野非常好，全日開放可供下水。建議避開高峰期去，人少才容易打卡。泳池旁邊就是健身房，健身+游水一條龍。揀一個週末來住上一晚，便可擁抱最美的日出和夜景。

淡季的時候，最低約500多元就可坐享美景，有海景房、山景房可選。餐廳還有提供各式套餐，出品還不錯。座落鹽田區，市區開車半小時可到，輕鬆切換度假模式。

酒店：凱貝麗酒店 參考價格：淡季約500元／晚起 預訂電話：0755-82808888 預訂方式：各平台均可預訂 地址：廣東省深圳市鹽田海景2路1015號

2. Hardcore潮人的聚集地：深圳Hardrock酒店

搖滾，就是Hardrock的靈魂。Hardrock，就是為音樂而生的酒店。有一大面標誌性的Fender吉他牆，酒店處處都融匯了音樂創意和摩登元素。各個角落都收藏着國際音樂巨星的經典用品。例如Lady gaga的透明戰衣，貓王的結他盒。從貓王到U2、許巍到五月天，還有鄧紫棋、Avril Lavigne等等。

要是看上了哪個貴重的音樂設備，都可以租到房間去獨享。被黑膠碟機、Fender頂級結他以及專業的AKG監聽耳機包圍…給自己放個假，沉浸在音樂的世界吧！

Hardrock Cafe在圈內非常有名，提供美式快餐，推薦扒類漢堡和雞尾酒，餐廳還會有live band演出。258個套房和客房都是不同於小清新的摩登復古風。

+ 7 + 6 + 5

酒店：深圳硬石酒店 參考價格：700元／晚起 預訂電話：0755-33952888 預訂方式：各平台均可預訂 地址：廣東省深圳市觀瀾高爾夫大道9號（觀瀾高爾夫球場旁）

3. 黑膠浪潮音樂的天堂：深圳M HOTEL木雅酒店

M HOTEL木雅酒店是一家音樂精品酒店，以黑膠唱片文化為主題，簡直是黑膠音樂愛好者的天堂。酒店去年新開張，藏在新騰訊大樓旁，還配套了「黑膠房子」酒吧空間。酒店主理人是著名跨界音樂人孟瑞雪RAY.M，有着搖滾唱作人和House, Techno DJ 的多重身份，個人藏有近萬張黑膠唱片。

住在這裡就像在逛音樂主題的藝術展覽，不定期會有音樂活動舉辦。你還可以在同層8樓的黑膠房子選購喜愛的唱片，喝到與音樂相關的特調。酒店根據房間音樂主題的不同分6種客房。每個房間都配有黑膠唱片機和免費試聽的多張黑膠唱片，在這裡聽音樂，耳仔可能會懷孕！客房minibar有主理人親自設計的酒牆，吧台有教程，可以自己嘗試調配雞尾酒。在高品質的黑膠音樂聲中愜意無比地喝着小酒，與音樂同眠，仿佛被玻璃窗隔離了外面繁忙工作的世界。

+ 11 + 10 + 9

酒店：深圳M HOTEL 參考價格：約460元／晚起 預訂電話：0755-86558666 預訂方式：各平台均可預訂 官方公眾號[MHOTELSZ]也可查詢每月深圳的音樂現場資訊； 地址：廣東省深圳市南山區海天一路軟體產業基地2棟A座（新騰訊大廈東側）

4. 全球首家Muji酒店：無印良品酒店．深圳

同樣是去年開業的無印良品酒店，全球首家。從酒店客房環境細節和酒店用品都是滿滿日式MUJI風MUJI控們來打卡過MUJI情懷了嗎？這兒一共五種房型，其實房內設施都大同小異，就是面積大小、床的大小不一樣。牆上有一個MUJI掛壁式CD機，聽聽輕音樂很是愜意。

這是無印良品的酒店、餐廳、店鋪三合一項目，一共五層樓。二樓餐廳提供早中晚三餐，不住酒店的話也可以來用餐。在酒店用到的絕大部分的洗漱用品、熱水壺、水杯、鬧鐘、檯燈、被子等等都可以在無印良品零售店鋪找到。偏愛日式休閒風格的朋友應該很是喜歡了。

+ 7 + 6 + 5

酒店：無印良品酒店·深圳 參考價格：約950元／晚起 預訂電話：0755-23370000 預訂方式：搜索微信公眾號[MUJIHOTELSHENZHEN] 地址：廣東省深圳市福田區皇崗路5001號深業上城內

5. 五星級的無敵海景房：深圳蛇口希爾頓南海酒店

蛇口希爾頓，優雅奢華的五星酒店，靠山面海，坐擁深圳灣海景。從外面看，主樓和南海翼樓組合起來就像是「船帆」大樓，大堂有一棵鄧小平當年種下的樹。房間有山景房和海景房可選。主樓商務房居多，翼樓則是簡潔的新東方風格。五星級的設施配備，健身房泳池通通都有，坐享深圳灣無敵海景。

希爾頓有6間特色餐廳，不管是環境還是主廚與菜式，都很精緻。就算不來入住，自助餐、精緻的海景下午茶也可以打卡。

+ 7 + 6 + 5

酒店：深圳蛇口希爾頓南海酒店 參考價格：約1500元／晚起 預訂電話：4008208095 預訂方式：各平台均可預訂 地址：廣東省深圳市蛇口望海路1177號

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】