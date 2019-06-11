【新加坡】樟宜機場新地標　900棵樹「雨漩渦」變teamLab幻燈森林

新加坡樟宜機場4月才開幕的新建築項目「星耀樟宜」，未開之前都已經引來群眾討論，事關裡面的設計非常吸引，光是裡面那個全球最高室內爆布都已經令起國際洗版熱潮，今個6月份再加項藝術項目，就是靚到犯規的teamLab藝術裝置，於場內的樹森間做幻燈表演，影相影到唔捨得走，即睇新加坡樟宜機場teamLab藝術裝置有幾靚！

新加坡樟宜機場新亮點！teamLab藝術幻燈森林

剛於4月才落成的新加坡樟宜機場「星耀樟宜」，開幕至今已經有不少人潮務名朝拜，其建築設計引人入勝，有全球最高的室內爆布，還以逾900棵樹包圍，整個森林景色靚得誇張。

開幕兩個月後即刻有新搞作，teamLab與資生堂合作設計幻燈森林藝術裝置，晚間有燈光表演在樹木間浮現，貫切teamLab作風，幻影迷人，成為不少人駐足欣賞之地。

按圖睇「樟宜機場teamLab藝術裝置」有幾靚！

teamLab新作，resonating forest — shiseido forest valley，於新加坡樟宜機場展出。(圖片來源: teamLab)

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機場新項目「星耀樟宜」食買玩影相活動集於一身

貴為最佳機場頭10位的新加坡樟宜機場，於今年4月裡推出全新建築商業項「星耀樟宜」，這裡佔地13.57萬平方米，零售面積為5.36萬平方米，造價高達17億新加坡元（約98.5億港元），並擁有全球最高（40米）的室內瀑布，美到不像話。樓高10層的星耀樟宜以玻璃及鋼材建成，呈船形，除了店舖之外還有電影院和食肆，還有首間Pokemon Center，令人唔捨得離開。

即睇4大星耀樟宜吸引位！

吸引位一：新建築項目中最具代表性的巨型爆布，高40米，是全球最高的室內爆布。(圖片來源: 路透社)

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