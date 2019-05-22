【周遊關西】百年秘製鰻魚飯、箱壽司　第7京阪景點懶人包

關西傳統地道美食除了章魚燒，還有鰻魚飯及箱壽司，周奕瑋Jarvis在TVB新旅遊節目《周遊關西》第7集，就繼續為大家推介百年老店，細味日本職人用心炮製的美食。

01. 百年秘製鰻魚飯

鰻魚飯有分關東及關西風，Jarvis今次推介的店家以關西盛行的方法，即切開鰻魚腹部後，淋上醬汁再以炭火慢燒，做法更入味！他之所以推介這間店，全因為店家的醬汁自1912年流傳至今，老闆是第4代傳人，他更表示當年大地震，祖母即使頭破血流都要保護醬汁，Jarvis品嚐過後，認為醬汁能夠突顯鰻魚的油香，加上鰻魚燒得香脆可口，鰻魚肉非常豐滿，滿腔滋味。大阪美食何其多，梅田一帶亦有不少新食場，即睇梅田最新食街嚐7大人氣美食！

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老闆是第4代傳人，燒鰻魚功架十足！

うなぎじん田（鰻甚田） 地址：大阪府大阪市北区池田町7-6 時間：11：00am～3：00pm、5：00pm～10：00pm（星期日休息） 網址：www.unagi-jinta.com 交通：JR「天滿」站，徒步約3分鐘即抵

02. 114年箱壽司老字號

箱壽司絕對是大阪的必吃名物，今次推介的店家擁有114年歷史，老闆小林利朗更是第3代傳人，他由過往一幫老臣子並肩作戰，到現在一手一腳負責店鋪大小事務，Jarvis就被這位壽司職人的熱誠打動，決定吃光食物，不會浪費。味道方面，箱壽司帶濃濃古早味，蝦壽司的蝦肉非常彈牙，而飯粒混入各菇粒味道香甜，配搭紫蘇葉口感清新，別有一番風味。食飽飽當然要行街shopping，即睇大阪梅田Shopping地圖 必逛梅田7間購物商場！

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這盤充滿濃濃古早味的箱壽司，價錢合理。

壽司寅 地址：大阪府大阪市浪速区桜川2-3-1 時間：11：00am～8：00pm，（星期日休息） 交通：乘地下鐵千日前線「櫻川」站下車，徙步約1分鐘即抵

03. DIY日本庭園甜品

相機食先是皇道，Jarvis推介的甜品店，可謂專為大卡一族而設，cafe提供自製箱庭甜品體驗，箱庭又有庭園濃縮版的意思，DIY會提供不同甜品如朱古力、抹茶蛋糕、蕨餅以及裝飾小道具，客人可以發揮創意砌出心目的日本庭園，打卡後再慢慢享用！大阪新餐廳多不勝數，即睇 最新商場SkyO 人氣象印食堂有咩食！

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日本近日流行箱庭甜品體驗，令人有治癒感覺。

MAMEZO&CAFE DEW阪急山田店 地址：大阪府吹田市山田西4-1-2Dew阪急山田2F 時間：10：00am～10：00pm 網址：www.mamezo.co.jp/yamada.html 交通：乘阪急電車「山田」站，徒步約1分鐘即抵

04. 京都竹林掘竹筍

不少人都會為京都嵐山的竹林著迷，其實京都還有好多竹林靚景，今次Jarvis帶大家到京都南面的竹林之鄉加茂町，除了影相打卡，更可以嘗試摘竹筍，辛苦挖出竹筍後，更可即場製作竹筍薄餅，在竹林下享用，非常寫意。挖完竹筍，到cafe休息就最適合，即看更多京都美食推介 京都老店歎隱世宇治刨冰！

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要親自挖竹筍，首先要有好體力。

NPO法人加茂女 地址：京都府木津川市南加茂台4-15-6 費用：每位3,500円（4、5月限定） 網址：www.sumiyoshitaisha.net 交通：乘奈良交通巴士於「京內橋」站下車，徙步約5分鐘即抵

05. 石卵御守祈福

到神社參拜祈福也是遊日行程之一，不少人都會買個御守祈求平安順利，Jarvis今次到訪的住吉大社就非常特別，善信需先到五所御前，在石堆中尋找刻上五、大、力3字的石卵，這3字又代表表壽命、體力、智力、財力及福氣，取得石卵後，便可到神社買個御守袋，將石卵裝好傍身，非常特別。

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到神社參拜祈福也是遊日行程之一。