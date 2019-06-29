跟台南在地Local Tour造訪蓮之鄉　嚐蓮鄉美宴、體驗蓮蓬手造染布

2019台南美食節夏季「夏遊白河-花開品蓮好避暑」將於7月13日（六）登場！當天將由蓮花達人帶大家走入蓮花池即採即食新鮮蓮子，由在地團隊領路走訪社區聽故事學知識、體驗荷染DIY小包，晚宴將由台南知名西餐廳主廚，料理一桌蓮香四溢的白河專屬饗宴！

2019台南美食節夏季 -夏遊白河-花開品蓮好避暑（台幣1699／人）

2019台南美食節夏季 -夏遊白河-花開品蓮好避暑

夏季正是蓮花盛開期，你知道白河是全台灣蓮花佔地最大的地方嗎？小編將前進白河，走入蓮池現採蓮子、體驗蓮子採收後的製程、品嘗新鮮蓮子的美味、手作荷染包體驗，晚宴將由主廚James料理一桌蓮鄉饗宴，日頭赤炎炎的夏天，一起前往白河享受一場清幽涼爽的旅程吧！

活動行程安排：

里長伯ㄟ店（蓮池導覽，現採蓮子體驗）→稻荷咖工作坊（午餐）→稻荷咖工作坊（荷染DIY）→稻荷咖工作坊（社區導覽）→美雅家具觀光工廠（專人導覽）→滿庭園（蓮鄉風味晚宴）。

（台南市政府觀光旅遊局）

里長伯ㄟ店：綿密好吃的蓮子，這裡買就對

夏天的白河，隨處都能見大片盛開的蓮花池，第一站「里長伯ㄟ店」一抵達門口老闆娘便熱情招呼我們入內，看着店旁大哥大姐們不停的掰動手中玩意，近看才發現原來是一早現採的蓮蓬，第一次看到新鮮的蓮蓬，身為密集恐懼症的患者，頓時間雞皮疙瘩都起來了！

店內大姊一邊操作一邊向我們介紹：「蓮子從採收到包裝完成都以人力手工製作，這也是為什麼白河蓮子價格與國外進口相較來的高，論口感的話白河產的蓮子絕對不輸國外噢！」

「蓮子從採收到包裝完成都以人力手工製作，這也是為什麼白河蓮子價格與國外進口相較來的高，論口感的話白河產的蓮子絕對不輸國外噢！」（台南市政府觀光旅遊局）

聽完大姊解說後，老闆娘便招呼我們過去教學如何進行去核的步驟。看老闆娘示範很簡單，實際操作後卻發現真的非常不容易。將取下的蓮子放在刀片划一下去殼，再用小鑽子將蓮子心取出。初學者一不小心用力過度，常會會有蓮子爆開的狀況，當天就不小心爆了幾顆…

撥蓮子體驗完後，老闆娘帶我們前往自家種植的蓮池，解說有關蓮花相關知識，從蓮花生長到蓮藕的長成，實際走訪產地才了解從餐桌上美味的蓮子、蓮藕出產過程真的不易。（提醒大家，蓮花盛產期只有一個月時間，如果錯過就要等明年！）

走訪完蓮池後，老闆娘回到店鋪便現場教學蓮子木耳湯做法。只要15-20分鐘的時間，綿密又好吃的蓮子木耳湯就能端上桌，眾人吃完後各個驚呼：「這個蓮子太綿密好吃了阿！」有句話這麼說，來白河沒吃過白河蓮子就不算來過白荷。

店家資訊 里長伯ㄟ店-高品質蓮子、蓮藕粉專賣 連絡電話：0932896708 地址：臺南市白河區永安里三民路556號（與富民路叉路口）

+ 5 + 4 + 3

稻荷咖工作坊——丟棄的蓮蓬還能這樣做？

妳知道都丟棄的蓮蓬能夠搖身一變成為文青小包嗎？稻荷咖工作坊的吳理事長，看到成堆被丟棄的蓮蓬後，便開始發想如何將這些蓮蓬重生再利用？經過多番實驗後，稻荷咖工作坊獨有的荷染DIY就誕生啦！

拜訪的當天，工作坊阿姨正為明天旅客熬煮DIY染料，看著探頭探腦的我們，阿姨笑笑地說「來啦，想要拍照就直接過來拍！」然後以專業不輸Model的手勢，讓我們拍出一張好看又有趣的宣傳照。染料製作需要將曬乾的泡水蓮蓬撕碎後放入熱水煮，煮出蓮蓬自有的色素，一鍋天然的染料就完成了。

簡單幾步驟，做出專屬的荷染文青包！

染料製作完畢後，阿姨便招呼我們入內教我們如何利用簡單的道具變化出不同圖式，將綁完的包包放入染料中等上色，獨一無二的荷染包就完成了。

稻荷咖工作坊平時除了推廣在地農村體驗，工作坊規劃專區販售在地農特產選品櫃，一手包辦旅行體驗到伴手禮選購的服務。在稻荷咖粉絲團上更會不定期推出在地體驗活動，想報名參加朋友要手刀追蹤別錯過！

店家資訊 稻荷咖工作坊 地點：台南市白河區草店里54號 電話：06-6816689

美雅家具工廠

美雅家具是台灣少數以從設計到生產作業的木製家具工廠，館內設置了「文化展示區」、「工藝展示區」、「木工DIY教室」、「戶外遊憩區」共四個展區。生活中常見木製家具，從木頭的選材到工法製作都能透過展館介紹學到新知識！

館內有設置許多體驗區讓參觀民眾以五感模式認識木材製作，第一次知道原來木頭會因為緊密度而有高低音之差！透過互動遊戲方式學習讓原本乏味的內容，變得生動有趣！

店家資訊 美雅家具工廠 地點：台南市白河區甘宅里101-1號 電話：(06) 6817456

13/7白河限定！Chef table food & wine－James「蓮鄉風味晚宴」

夏季場將由台南知名西餐廳Chef Table Food & Wine-James掌廚，利用白河特產蓮子、蓮藕料理出一桌夏季限定料理，妳印象中的蓮子料理都是甜品嗎？快加入2019台南美食節夏季場，一同品嘗主廚James精心設計「蓮鄉風味晚宴」！

點擊圖片放大，精美菜式仔細介紹▼

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：2019台南美食節夏季 | 夏季白河，炎炎夏日走入蓮鄉清涼一下!】