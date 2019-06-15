【大阪美食】A5和牛任食、24小時營業　大阪6間人氣燒肉放題店

在大阪吃燒肉絕對是指定動作之一，不同價位的國產牛選擇豐富，不過講到最抵食，當然少不了燒肉放題，一次過吃盡幾十款肉類，在心齋橋、難波、梅田一帶更會找到各式各樣的燒肉放題餐廳。今次為大家精選6間CP值極高的燒肉放題，總有一間啱心水！

【1】$300有找！A5黑毛和牛任食＠難波

大阪人氣燒肉放題店黒毛和牛善，除了受日本食客歡迎，店家亦甚得香港及台灣旅客歡心，皆因店家會購買整頭A4及A5級別的黒毛和牛，保證為食客供應牛隻的稀珍部位及新鮮肉質！店家購入的黒毛和牛產地分別來自鹿兒島及熊本，價錢亦相當抵食，A5黑毛和牛90分鐘放題連稅為 3,780円(約港幣＄272），皇牌必點包括後腿肉、牛肩肉、牛柳粒及牛舌，此外豚肉、雞肉亦式式俱備，客人更可以涮涮鍋或壽喜燒方式享用。店家將於7月在道頓堀加開分店，shopping後醫肚一流！

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客人可以選擇涮涮鍋或壽喜燒方式享用。（圖片來源：zen___999＠ig）

+ 3 + 2

地址：大阪府大阪市中央区難波3-4-13 味わいばしビル 4階

交通：「難波」車站B15出口，徒步2分鐘即抵

網址：https://www.yakiniku-zen.com/beef.html

【2】宵夜首推！24小時營業燒肉店＠難波

位於難波的いろりや南海通店燒肉店，店家主打年中無休及24小時營業，大家即使深宵時份肚餓，都一樣可以大飽口福，體貼至極，加上店家設有中文及英文菜單，遊客可以細閱菜單再落柯打！店家提供的任食放題未連稅為5,000円(約港幣＄361），牛腩肉、牛肋條、牛舌等十多款肉類，此價位更包含酒類飲品任飲，令一眾食肉獸食得更痛快！

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凌晨時分想食燒肉，首推這間24小時營業燒肉店！（圖片來源：燒肉いろりや）

地址：大阪府大阪市中央区難波3-1-16

交通：南海「難波駅」，徒步3分鐘即抵

網址：http://www.iroliya.jp/

【3】平食牛豬雞放題＠心齋橋

位於熱門地段的燒肉六甲同樣備受旅客歡迎，店家提供2種價位的放題選擇，分別是19款美食及22款美食放題，時間為120分鐘，前者價錢未連稅為2,900円(約港幣＄209）；後者價錢未連稅為3,600円(約港幣＄260），放題套餐會包小食及甜品，肉類方面，由於店家並非和牛專賣店，故只會供應一款和牛，其他還有7款牛隻部位、3款豚肉、雞肉及羊肉等，由於不少遊客誤以為餐廳放題以和牛為主，故又有旅客只吃牛肉而浪費其他肉類。餐廳在專頁表示希望大家惜食，並享受不同肉品的鮮味，若然閣下是和牛fans，那便需要考慮到其他餐廳了。

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店家22款美食放題價錢未連稅為3,600円(約港幣＄260）。（圖片來源：chen_agi＠ig）

地址：大阪府大阪市中央區東心斎橋2-7-29

交通：御堂筋線「心斎橋」站，徒步8分鐘即抵

網址：http://www.yakiniku-rokko.jp/

【4】老字號燒肉店＠梅田

心齋橋以外，大阪另一shopping陣地必然數梅田，要數到燒肉放題，鄰近東梅田的「梅田明月館 堂山店」創業超過50年，店家的人氣Top1是6,000円燒肉放題，提供超過100款美食及酒精飲品任飲，牛肋骨、牛五花、橫隔膜、鹽燒牛舌、鹽燒豚肉、烤魷魚等等，店家燒肉主打韓式風格，香濃惹味。除了放題，店家的午餐定食同樣抵食，1,000円便可以食到品質不錯的肉品，最啱胃口唔大的女士品嚐。

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鄰近東梅田的「梅田明月館 堂山店」創業超過50年。（圖片來源：megumi_takahashi1116＠ig）

地址：大阪府大阪市北區堂山町5-17

交通：阪急線「梅田駅」，徒步約6分鐘即抵

網址：http://meigetsu.jacklist.jp/

【5】 手切抵食放題＠梅田

焼肉 力丸於大阪設有6間分店，梅田分店位於戀人必到的曾根崎露天神社對面。餐廳主打全部肉品由職人手切，人手切肉比機器更具質感，特別是牛舌，厚度適中，入口煙煙韌韌，恰到好處。店家會採用炭火爐，令食客烤肉時更為香口。店家提供2種放題選擇，分別是80種肉類、價值2,980円的120分鐘燒肉放題，以及100種肉類、價值3,480円的120分鐘燒肉放題，價錢相當划算。

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餐廳主打全部肉品由職人手切，比機器更具質感。（圖片來源：大阪燒肉力丸-Rikimaru＠ig）

地址：大阪市北区曽根崎2丁目8-12サンプラザ曽根崎Ⅰ B1

交通：阪神本線「梅田駅」，徒步約8分鐘即抵

網址：http://handafood.jp/shop/index.html?anchor=ohatsutenjin

【6】超靚夜景加持＠天王寺

阿倍野除了是購物重地，周遭亦不乏人氣景點，當中以位處60樓的阿倍野HARUKAS觀景台最有人氣，如閣下想欣賞阿倍野夜景，但又不打算付費入觀景台，那麽可以考慮到旁邊的Abeno Lucias大樓。位於16樓的国産牛焼肉食べ放題あぶりや，窗口位置就能欣賞到壯觀夜景，食物方面，店家在大阪就有近11間分店，質素具品證，店家提供120分鐘國產牛燒肉放題，連稅售價為4,082円，上等五花肉、牛肩肉、上等橫隔膜牛排等、五花肉等，肉質上乘，食肉獸不會失望。

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店家提供120分鐘國產牛燒肉放題，連稅售價為4,082円。（圖片來源：tabelog）

地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアスビル16F

交通：天王寺駅徒步約6分鐘即抵

網址：http://www.1dining.co.jp/aburiya/menu.html

