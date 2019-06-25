【韓國旅遊】首爾7間人氣露台餐廳集合　邊食韓式料理邊歎靚景！

首爾的夏季濕度低，氣候相對來說較溫和。在這樣清爽又晴朗的季節裏，是不是更想在露台咖啡廳裏欣賞著首爾美景，在浪漫的氛圍裏享受一次別樣的晚餐呢？現在小編就來介紹一下位於熱門景點地區，擁有涼爽的室外露台的人氣餐廳吧。

1. 有山又有水！像韓劇主角一樣欣賞首爾的美景──山末同一

畫廊咖啡廳「山末同一」是欣賞首爾美景不可錯過的NO.1。畫廊咖啡廳「山末同一」位於景福宮北側的付巖洞的高山上，可以俯瞰首爾市，觀景特別好。到了晚上，燈火輝煌的首爾夜景更是壯觀。清爽的果汁和千層蛋糕更是休息時補充能量，緩解疲勞的不二之選。

山末同一咖啡店作為韓劇《咖啡王子1號店》的拍攝地而廣為人知，店內和庭院各處擺放了在電視劇裏使用的道具和演員們的親筆簽名。喜愛韓劇的粉絲們不可錯過。

休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市鐘路區白石洞街153 서울특별시 종로구 백석동길 153 交通：3號線景福宮站3號出口，乘坐出租車約10分鐘(在同一出口乘坐巴士時，請在「付巖洞居民中心」下車後，步行約10分鐘)

2. 漢江自助餐遊輪（漢江）

漢江自東向西，橫穿首爾市，是首爾的一大象徵。江邊有著名的63大廈、國會議事堂、漢江公園等，也可以看到高聳在南山上的N首爾塔 。天氣好的時候，江水、天空、江邊的建築相互映襯，美不勝收。

天氣暖和的時候，可以吹著涼爽的風一邊欣賞首爾美景一邊享受美食的漢江遊輪的自助餐遊輪路線尤其值得推薦！雖然也開設了午餐，但是晚餐更值得體驗，盤浦漢江公園的月光噴泉更為夜晚的美景增添一份五彩斑斓。美味的食物搭配美麗的首爾夜景絕對是天作之合。

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