【台北景點】最新萬花筒光影展、遊樂場　華山情侶半日遊行程

暑假是外遊高峰期，一家大細到台北短線遊都是熱門選擇，而中正區的華山文創園區亦是親子遊、情侶旅行的熱門路線，近日園區旁更新增了光影藝術「萬花筒特展」、小朋友最愛的華山遊樂場等。即將起程的各位，不妨帶小朋友及另一半來個半日遊放電3步曲，包保玩到唔捨得走。

第1站：華山激新「天空之鏡」

日本花藝團隊plantica，與台灣新媒體藝術家合力打造的「幻‧彩‧影 萬花筒特展」，結合藝術、鏡面及動畫，令入場人士猶如走進夢幻又絢麗的光影世界。現場一共設有10大展區，當中萬花筒廊道與天空之鏡更是IG必到打卡熱點，前者由日本型男花藝師木村貴史製作，以上千種花草為視覺素材，並運用萬花筒視覺技巧，令花園以動態方式呈現；後者則將天空之鏡移師到台北，在室內投放遼闊大自然美景，加上鏡面反射，予人無限擴大的空間感。藝術展自開幕後便成為IG打卡新地標，今個暑假記得去睇睇！

按圖查看10大展區打卡位

大會使用上百種生長在日本的真實花草植物製成押花，並以真空包裝以保花草美麗不褪色。（圖片來源：moon_haha＠ig）

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日期：即日至9月22日

地址：華山1914文創產業園區 東2AB館

網址：https://www.huashan1914.com/w/huashan1914/exhibition_19042218273600855

第2站：逛手作市集＠華山文創園區

相信文青們對華山文創園區都不會陌生，園內有數十間文創小店，家品、飾物、文具等等，喜歡手作的朋友相信會有豐富收穫。然而7月會在台灣的朋友要留意了，於7月5至7日，園內更會舉行手作職人涼夏祭，集結日本夏日祭熱鬧元素，除了手作文創產品，屆時更會有遊戲、甜點、美食等，記得要去湊熱鬧呢！

按圖看手作市集有咩賣

01. 乒乓古著｜店主用心嚴選收藏國外的古著洋裝、襯衫、裙子等，剪裁優雅細膩，喜歡古著的朋友記得去尋寶。（圖片來源：愛手創 手作職人涼夏祭）

網址：https://www.facebook.com/events/380126446193952/?active_tab=discussion

第3站：華山遊樂場放電

於本周開張的「華山大草原共融遊戲場」，位處華山文創園區旁，遊戲場面積約3800平方公尺，舊址本為華山車站，耗時2年變身成遊樂場，並以華山車站及酒廠為設計靈感，園內設有多項特色遊樂設施，比香港的公園都更好玩，設施包括：刺激好玩的極限滑索、煙囪遊戲塔、滑梯、飛天鞦韆等等，此外，「水沙世界」更設高低沙坑及水道，小朋友可以邊玩水邊玩沙，是小朋友放電的好地方。

按圖看遊樂場有咩玩

遊樂場以華山車站及酒廠為設計靈感。（圖片來源：北市公園路燈工程管理處）

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交通：捷運善導寺站，步行7分鐘即抵。

第4站：華山大草原野餐

喪玩一日，當然要補充體力，大家除了可到華山文創園區搵食，其實不少人都會趁假日約三五之己到華山大草原野餐，在一大片綠油油草皮曬太陽、消磨時間，都是人生一大樂事。夏季野餐，建議避開正午時間，可以選擇3點打後時間避暑。

按圖看大草原環境

華山大草原亦是當地人的放狗首選。（圖片來源：cincia_521neko＠ig）