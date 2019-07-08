【韓國旅遊】江南時尚購物攻略　5間OL必去服飾店、人氣商品推介

牢牢抓住女孩們心的point： 【1. 潮流元素的集合】國內外SPA品牌，潮流元素服飾、化妝品等，熱鬧的江南比起首爾第一大繁華商業街明洞都毫不遜色。 【2. 百貨商店和免稅店的入駐】隨著現代百貨貿易中心店，樂天免稅店COEX店等的入駐，也可以輕鬆買到高級衣物，名品服飾等。 【3. 樂趣多多的商業街】在明星中也很有人氣的繁華商業街。還有許多高級美容院、皮膚科和精致的酒店等。

江南時尚總攻略

地鐵2號線和新盆唐線的江南站周邊地區以江南大路為中軸向四周伸展開來，形成了一條繁華的時尚商業街。原來這附近有許多寫字樓，是附近上班的公司職員們來來往往的地方，住在附近的富人家的年輕女孩子們也常來此。

江南時尚總攻略（韓巢網提供）

SPA時裝品牌攻略

江南站所在的江南大路上有許多有名的SPA品牌時裝店和化妝品品牌等等，已成為最熱門的地區之一。很多年輕的時尚品牌也紛紛開設了大型賣場，裝修精致，值得一逛。

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MIXXO 江南旗艦店 深受OL喜愛的韓國女性SPA時裝品牌！搖身一變掌控韓國Style 首爾 > 江南站・三成(COEX) 購物【時尚服飾】 主要商品 : 衣服、鞋、手袋、飾品、內衣 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市江南區江南大路432 서울특별시 강남구 강남대로 432 交通 : 2號線江南站11號出口，步行3分鐘

「8SECONDS」是韓國三星集團旗下的SPA品牌，設計主要採用了韓國最新流行款式，風格多種多樣，年輕人中非常有人氣。江南站店規模很大，店面共四層，在這裏一定可以找到滿意的潮流單品。

【8SECONDS 江南店】江南站店規模很大，店面共四層，在這裏一定可以找到滿意的潮流單品。（韓巢網提供）

8SECONDS 江南店 韓國最新時尚服飾雲集！在20～30歲年輕男女之間有人氣的SPA品牌 首爾 > 江南站・三成(COEX) 購物【時尚服飾】 主要商品 : 服飾、皮鞋、手提包、飾品、內衣等 休息日 : 全年無休 ※春節、中秋連休期間將縮短營業時間 地址 : 首爾特別市瑞草區江南大路407 서울특별시 서초구 강남대로 407 交通 : 2號線江南站10號出口，即是

規模龐大的地下商街中也是滿滿的時尚感！

如果想要買一些更加物美價廉的東西，江南地下購物中心絕對是個不錯的選擇。休閑服飾，通勤服裝，鞋子，化妝品，雜貨等等應有盡有，這裏的價格更加合理，吸引著周圍的學生和OL前來。

江南地下購物中心（韓巢網提供）

在潮鞋中尋找樂趣吧！

就像「穿好鞋，行大運」的話一樣，鞋子是可以給女人帶來幸福感的物品之一。快到韓國的傳統老牌鞋店「Kumkang製鞋」裏尋找一雙好鞋吧！

購買化妝品也安心！

在韓國旅行中不可遺漏的就是購買化妝品。在江南站附近有各大化妝品品牌專賣店和各種人氣品牌。隨著中國遊客的增多，很多店內都配有漢語店員，購物不用擔心。

提升個人品質的好去處

在江南站乘地鐵2號線三站就可到達三成站，這裏有現代百貨貿易中心店和樂天免稅店COEX店，還與Starfield COEX MALL相連，在這裏可以購買一些比較高檔的時尚物品。

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SYSTEM 現代貿易店 韓國職業女性愛用店鋪！首爾江南人氣職業女裝店鋪！ 首爾 > 江南站・三成(COEX) 購物【時尚服飾】 主要商品 : 女裝、鞋、包、時尚小件 休息日 : 每月1次(不定期)、元旦、春節及中秋節連休(3天) ※與現代百貨貿易店相同 地址 : 首爾特別市江南區德黑蘭路517 (現代百貨店貿易中心店5F) 서울특별시 강남구 테헤란로 517 (백화점 5F) 交通 : 2號線三成站5、6號出口方向，步行3分鐘

免稅店裏的海外品牌

要說購買海外頂級品牌的商品，當然還是免稅店。樂天免稅店COEX店共四層，其中時尚品牌和化妝品品牌佔據了其中的兩層。

打造時尚感的小物品！巧妙利用手袋、錢包、手錶、鞋子、飾品、或是太陽眼鏡等裝飾打造一個時尚達人吧！

樂天免稅店 COEX店 位於COEX MALL附近，能滿足商務、購物等多種需求 首爾 > 江南站・三成(COEX) 購物【免稅店】 主要商品 : 世界名牌、觀光紀念品、化妝品 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市江南區嶺東大路513 (首爾COEX洲際酒店B1F、B2F、2F、3F) 서울특별시 강남구 영동대로 513 (인터콘티넨탈서울코엑스 B1F・B2F・2F・3F) 交通 : 9號線三成中央站5、6號出口間的地下通道和Starfield COEX MALL相連(步行20分鐘)

惬意的晚間時光：夜晚與友人淺酌一杯

江南有很多讓漫漫長夜變得有趣的消遣好去處。位於三成站旁邊的「The Timber House」是一家韓屋主題的酒吧，店內的主要是木質裝修，很有特色，很受年輕女性的歡迎。在略微奢華的環境裏可以品嘗各種紅酒、雞尾酒和清酒。

The TimBer House 首爾柏悅酒店，江南豪華高檔的酒吧是女性朋友們的最愛 首爾 > 江南站・三成(COEX) 美食【酒吧・酒館】 主要菜單 : 雞尾酒、威士忌、紅酒、日本酒、下酒菜等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市江南區德黑蘭路606 (酒店 B1F) 서울특별시 강남구 테헤란로 606 (호텔 B1F) 交通 : 2號線三成站1號出口，即是

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