【台南遊記】跟文青快閃24小時：嚐地道魚湯、逛日系雜貨、蒲吧…

前陣子逛了2019文博會台南館「文文仔火」，小小的展場倉庫集結了長時間淬鍊而成的台南故事，從傳統技藝看到辦桌文化，再從舊時光看到職人們與城市的對話，讓人心生讚嘆之餘，也想起已有兩三年沒踏上這美好之地。 藉由這番懷念的心情，小編計劃了一趟小旅行，地點正是台南。這回不只要品嚐藏在名單中已久的府城美食，還要用手機記下每個旅途畫面，與大家分享交流，就跟着我們一起前往心之所向的台南吧！

10:00 am U.I.J Hotel&Hostel

早安台南，在友愛街旅館度過了舒適的一宿。從公共區域到客房，以工業風設計的友愛街旅館，提供了許多貼心體驗與多元房型，無論是露臺區與大廳的舒適座椅，抑或客房內的盥洗用品、飲用水、寢具，都合乎了舒適的原則，讓旅人或商務人士都能在此好好放鬆身心，下回也想來體驗看看背包客的膠囊房型。另外，入住的房客還可在樓下餐廳享用一份早餐，為今天的胃創造一個美好的開始。

地址：台南市中西區友愛街 115 巷 5 號 電話：06-2218188

11:30am 和興號鮮魚湯

近年來有不少傳統小吃店嘗試了現代設計風格，為老店注入年輕靈魂，讓吃小吃這件事達到了味覺與視覺並重的享受，前身為「鱻魚湯」的和興號，便是這樣的一個例子。落址於林百貨旁，店內以販售魚湯為主，有四種烹調方式可選擇（薑絲、味噌、西瓜棉、豆乳），同時也有麵食與飯食的選項，小菜也會根據季節調整，每回來都能品嚐到不同的時令菜色；和興號早上十點半便開始營業，適合假日睡飽後來碗新鮮的熱魚湯暖胃。

地址：台南市中西區忠義路二段 49 號 電話：06-2215257 時間：11:00 ~ 14:00，17:00 ~ 20:00 週三公休

12:30 pm Chun。純薏仁。甜點。

國華街美食相當多，每走幾公尺就能遇見一間「台南必吃」。隱身於國華街大菜市的純薏仁，也是編輯們吃過一次就心心念念的店家，這回一樣點了碗白玉紅豆薏仁，微甜的紅豆搭配薏仁的香氣，一口口吃進的都是恰到好處的甘甜，白玉則是為這道台式甜點增添了一些日式氣息。若胃還有點空間的人可以到隔壁的鳳商號喝杯鳳梨冰茶，一解炎炎夏日的悶熱感。

地址：台南市中西區國華街三段 16 巷 5 號 電話：06-2270101 時間：11:00~18:00

01:00 pm 餐桌上的鹿早

暫時舒緩一下裝了太多好吃食物的胃袋，散步到餐桌上的鹿早逛逛日式雜貨與杯盤。說這裡是餐具杯盤控的天堂一點也不為過，桌上擺滿了大大小小的素面與印花盤子、一家人都能找到各自喜好的杯子、承裝各種美味料理的器皿，最重要的是價錢可愛，花個一兩個小時在這邊尋寶超滿足！

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地址：台南市衛民街 70 巷 30 號 時間：週一四五 13:00~17:00，例假日 11:00~18:00，週二三公休

02:00 pm 清吉水果店

如果你跟我們一樣想逃離酷暑的相逼，就到清吉水果店吧！不僅是在地人推薦，也是許多旅客的美食清單之一。整間店採開放式，有板凳就坐下，沒位置就排隊。除了現榨果汁與切盤水果，點碗芒果牛奶冰，再加上一道古早味布甸，用時令水果與新鮮口味堆疊出這碗消暑的夏日救星。從中午開到半夜十二點的清吉，鄰近 U.I.J Hotel&Hostel ，散步過來僅需不到五分鐘的時間，滿足我們隨時想吃點水果的心情。

地址：台南市中西區府前路一段 294 號 電話：06-2271608 時間：11:00 ~ 00:00 週日公休

同場加映：BarHome

要為一天做的美好的完結，可以是睡前的一杯熱湯、與家人道的一句晚安，或是一杯恰到好處的調酒。去年底才剛開業的BarHome，儘管官方還沒太多宣傳，卻已在許多人的酒吧list榜上有名。距離TCRC約十分鐘車程，是一棟由老診所改建的獨棟建築，在廣闊的空間中，鋪上了磨石子地板與復古餐桌椅。在這裡，酒便是人與人之間的連結。

地址：台南市中西區中山路 23 巷 1 號 電話：06-2232869 時間：19:00 ~ 01:00 週日公休

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