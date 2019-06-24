【台南景點】7米高滑梯、逛夜市　台南6大親子遊新景點推介

台南向來是美食天堂，然而臨近暑假，不少新景點相繼落成，大部分更是合家歡好去處，最新7米高滑梯、消暑一流的室內水上樂園，還有新夜市，計劃去高雄的朋友，記得預留時間到台南逛逛。

【1】台南最新鈞龍蝦場

於5月開幕的新峰海底城龍蝦大釣場，與一般釣蝦場不一樣，這裡品種超豐富，除了波士頓龍蝦、更有南澳大龍蝦、澳洲雪蟹、帝王蟹等等，光是成本就超過3000台幣，好彩鈞到的龍蝦的朋友，更可以直接請店家製作新鮮海產，或者賣回給鈞蝦場！如果閣下不擅鈞魚，現場亦有專人教路，拉線技巧、落餌、量水深等，到台南的朋友，一定要來這邊湊熱鬧！

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店家一開業便吸引大批鈞友幫襯，人氣十足。（圖片來源： 新峰海底城龍蝦大釣場-台南永康店）

地址：台南市永康區大同街742號

費用：2小時1500台幣

網址：https://www.facebook.com/tainanlobster/

【2】7米高滑梯

佔地約 7.5 公頃的十鼓仁糖文創園區，每年暑假幼兒體驗館都會推出新景點，除了高空滑索、攀石，最新還有專為小朋友而設的7米高光雕瀑布滑梯，滑梯末端連接波波池，都讓小朋友心花怒放。園區還有獨木橋、空中吊橋、彈床等放電設施，相信大家一定玩到唔捨得走。

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5歲以下小朋友更可以免費試玩。（圖片來源：十鼓仁糖文創園區）

地址：台南市仁德區文華路二段326號

時間：1：00pm～4：50pm（星期一至五）、10：30am～11：50am、1：00pm～5：20pm（周末）

網址：https://www.facebook.com/tendrum.cultrue/

【3】小朋友最愛水上樂園

夏日炎炎，當然要嬉水消暑，不過唔少人都擔心曬住太陽玩水會曬傷，而台南新嘉年華游泳池就成了合家歡大推的水上樂園！旋轉滑水梯、親子滑水道，刺激又好玩，此外場內還設超音波按摩池、中藥蒸氣室、冰泉池、兒童池、養生泉、SPA按摩等等，大人小朋友都啱玩！

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台南新嘉年華游泳池就成了合家歡大推的水上樂園！（圖片來源：gomaji）

地址：台南市歸仁區大仁街400號

時間：6：00am～9：30pm

網址：https://www.facebook.com/tendrum.cultrue/

【4】最新打卡地標！台江文化中心

剛於4月開幕的台江文化中心，位於安南區，中心結合演藝廳、圖書館及社區大學3項設施，場內除了定時舉行不同劇目及體驗坊外，戶外空間更設有多件大型藝術裝置，旋轉樓梯、巨型木櫈等各式各樣的藝術品，都成了台南最新打卡地標！

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中心結合演藝廳、圖書館及社區大學3項設施。（圖片來源：derick_yeh＠ig）

地址：台南市安南區安吉路一段207號

時間：9：00am～5：00pm

網址：https://www.facebook.com/TaikangCulturalCenter/

【5】中華夜市掃街醫肚

同樣於4月開幕的中華夜市，逢周三、五、日開市，夜市前身為永康夜市，新夜市有近200個檔攤，美食、服飾、雜貨等式式俱備，場內更設遊樂區及旋轉木馬，滿足一眾喜歡打卡的朋友。

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地址：台南市中華路283號

時間：逢星期三、五、日

網址：https://www.facebook.com/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E5%A4%9C%E5%B8%82-1045416748995549/

【6】最新貨櫃公園

講到台南近期大人氣景點，必數6月開幕的貨櫃公園，這個親子樂園佔地640坪，地方雖然唔大，不過甫開幕便吸引大量人潮，園內設有貨櫃滑草坡、貨櫃攀岩牆、透明滑梯、文創及美食區等，令大小朋友都不會悶場。

最新消息：礙於人流太多及場地需要進行維修，主辦方緊急宣佈6月16日起暫停對外開放，直止官方另行通知，有興趣的朋友記得留意專頁消息。

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主辦方緊急宣佈6月16日起暫停對外開放。（圖片來源：台南貨櫃公園）

地址：台南市永康區大同街705號

時間：11：00am～9：00pm

費用：150台幣；3歲以下免費

網址：https://www.facebook.com/ContainerParkTainan/