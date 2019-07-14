【台南旅遊】七股鹽山一見雙雕藝術季　朝聖5.5公尺高粗鹽巨人

台南暑假觀光盛事「2019一見雙雕藝術季」踏入第8年，日前在「七股鹽山」開幕！今年以三雕主題，分別為七股鹽山的「濱鹽歷險記」鹽雕展、台灣鹽博物館「第三類接觸區」的動態3D光雕秀、馬沙溝3D彩繪村的「戲說英雄」沙雕展，活動期間推出多項優惠，適合親子同遊。

藝術總監陳坤田指出，七股鹽山的「濱鹽歷險記」鹽雕展，創作內容有「夢想的遷徙」、「海神波賽頓」、「冰原情誼」、「海馬守護將軍」、「海羅拉的夢想」、「飛越濱鹽」總計9座作品，運用200噸粗鹽，其中最大一座高約5.5公尺、寬約5至6公尺的「鹽巨人」最吸睛！

七股鹽山「濱鹽歷險記」鹽雕展，用粗鹽堆成極巨型的展品▼

+ 4 + 3 + 2

至於台灣鹽博物館「第三類接觸區」，則有「外星人入侵」的動態3D光雕秀、「羅斯威爾飛碟墜毀」、「UFO綁架人質事件」、「星際怪獸劫火車」、「火星炎龍」與「水星甲蟲」共15座作品； 馬沙溝3D彩繪村沙雕展，動用了150噸沙子，推出「戲棚下」、「漁湧豐收」、「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」共6座沙雕！

馬沙溝3D彩繪村沙雕展展出合共6座沙雕​▼

活動期間推出了多項優惠，台灣鹽博物館規劃集章闖關活動送小贈品、飲品喝到飽以及限量來店禮市值台幣300元福袋（每月限量300份）；七股鹽山推出入園打卡送限量小鹿磁鐵、鹽滷咖啡與雪花霜淇淋優惠價99元（原價160元），以及台鹽特定商品6折起等。

鑑於秋行軍蟲肆虐全臺，且登革熱疫情在南部擴大，展覽開幕典禮當日特地打造一隻2公尺長的「秋行軍蟲」仿鹽雕及一隻「埃及斑蚊」沙雕作品，提醒市民愛護環境、注意衛生的訊息。

2019一見雙雕藝術季 地點：台南七股鹽山 日期：即日起至7月31日

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