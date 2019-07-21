【花蓮廢墟】登前駐軍管制區七七高地　賞360度太平洋環海一線天

台灣花蓮壽豐鄉七七高地以前是駐軍管制區，現由林務局管理，全長約1000公尺，走路10幾分鐘就可到達頂端。這塊區域因海拔高度77公尺，故被稱為「七七高地」，只要到廢棄營舍的二樓平台，就能俯瞰太平洋海景、花東縱谷及花蓮溪出海口，是一處能環景360度視野的景點！

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由於七七高地之前是駐軍的管制區，進入的道路僅有狹小的戰備道，兩旁雜草茂密，汽車進出不方便，遊客可將車停在入口處。沿着道路進入約數百公尺，會來到廢棄的砲陣地，不難想見以前此處是軍事要塞；再往前行數十公尺，便能抵達海岸山脈最北端的制高點。

制高點有一處廢棄營舍，牆壁已有塗鴉痕跡，旁邊有樓梯可通往二樓平台，就是展望四周風景的最佳地點，往東方可遠眺海與天連成一線的太平洋，西邊則是鳥瞰花蓮大橋及壯麗花東縱谷，南方還有一座座海岸山脈，可見台11線蜿蜒其上，北邊可發現花蓮溪出海口及濕地，天氣好時，360度視野皆十分遼闊。

七七高地入口處告示牌寫著，此地面積約19.86公頃，從入口至七七高地約1000公尺，海拔為77公尺，並提醒此區有毒蛇、毒蜂、獼猴等出沒，請遊客請勿離開步道，也要遵守野生動物保育法。由於軍事建築已老舊，民眾勿緊倚欄杆，以免危險，天候不佳時也不要進入。

如何前往：從花蓮市區前往，經花蓮大橋後左轉往鹽寮方向，沿著台11線行駛，約在6.5公里處可見被樹林覆蓋的路口，即是七七高地入口，目前禁止車輛進入，只能徒步前往頂端。

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