【日本東京】惠比壽食買玩攻略　空中花園拍拖打卡、食大熱梳乎厘

日劇粉看過來！相信《流星花園》和《東京女子圖鑑》一定不陌生吧！日劇裏的經典場景在哪裏？這次將介紹時尚品味感十足的惠比壽！街道散發濃厚歐式風情，不光有免費夜景可以欣賞，還有必吃人氣排隊美食AFURI拉麵，和聖誕節必看的冬季點燈，讓整個惠比壽更加地星光璀璨呢！是著名約會聖地！安排東京自由行的你，不妨為旅程添加點浪漫元素吧！

街道散發濃厚歐式風情，不光有免費夜景可以欣賞，還有必吃人氣排隊美食AFURI拉麵。（amyhsieh999@IG）

不論是親子或情侶們想來一趟東京漫遊之旅，那絕對不要錯過惠比壽唷！從小朋友最愛的多啦A夢博物館、攝影人必訪的寫真美術館、文青咖啡廳等等，各種你想得到的景點與購物名所，惠比壽通通可以滿足，你來東京想完成的清單項目。若是想來一趟美食巡禮，這裏的米其林二星法式餐館、濃厚復古風情的居酒屋街，和異國風情料理，從平價到高級的享受，任君挑選，絕對可以滿足身為老饕的你！Compathy已為你列出整趟旅遊吃喝玩樂所需的所有資訊，交通方式以及住宿推薦也都統整好囉！讓你一點都不用操心！還在等什麼呢？趕緊出發吧！

前往東京浪漫首選約會地！惠比壽的交通方式

惠比壽在哪裡？

在東京這大城市裏，有著歐式建築風格造景和米其林餐廳的地方，你知道在哪裏嗎？就是在有大人的街道（大人のまち）之稱的惠比壽！不僅是日劇《流星花園（花より男子）》裏道明寺和杉菜經典之吻的地點，也是許多知名日劇的拍攝地哦！惠比壽絕對是情侶們必來的約會聖地，夜晚走在星光燈火的街道上，瞬間讓彼此之間的粉紅泡泡上升至最高點！惠比壽的位置距離澀谷不遠，搭乘JR山手線或地下鐵日比谷線步行幾分鐘的路程，皆可以抵達這富有濃濃浪漫氣息的惠比壽！

惠比壽絕對是情侶們必來的約會聖地，夜晚走在星光燈火的街道上，瞬間讓彼此之間的粉紅泡泡上升至最高點！﹙yebisu_garden_place@IG﹚

必去的浪漫約會地點

創造專屬你們的浪漫｜惠比壽免費展望台

想要跟另一半安排一日浪漫的約會行程，卻不知道要去哪裏嗎？那絕對不要錯過與JR惠比壽車站共構而成的「惠比壽atre空中花園」！建築本身是棟百貨公司，頂樓的戶外空間種植約100種四季植物，精心打造成一座城市綠洲花園，讓你逛累了可以到頂樓休息一會，欣賞百花綻放的絕美景色以及東京市容。

而另一處是「惠比壽花園廣場Sky Lounge」，位於38樓，有一整片落地窗大玻璃，可以眺望東京夜景，還可以看到著名的「東京鐵塔」和「台場」哦！跟各位說個好消息，這地方為「無料場所」，也就是說可以不用額外收費，完全免費參觀哦！趕快帶著喜歡的對象，一起度過這浪漫的夜晚吧！

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購物天堂！必買店家推薦

惠比壽必去的百貨商城｜必逛購物

來東京沒有安排血拼行程，怎麼能說你來過東京呢！如何在短短的旅遊期間，將時間最有效地利用，今天就要介紹你有別於較適合年輕族群熱鬧的澀谷、原宿地區，多了成熟味道的惠比壽，有哪些值得你停留的景點！「惠比壽三越」和「惠比壽atre（アトレ恵比寿）」都是非常熱門的朝聖地點哦。而「Cusisine Habits」是間原創雜貨型商家，從廚房用具、室內裝飾、伴手禮等等，商品會隨著季節變換而有新的主題設計，不論送禮貨自用都兩相宜唷！而「Ships」則集結國外許多知名原創品牌，不只有女性服飾，連時下最流行的男性服飾這裏也找的到哦！來東京玩，絕對不要錯過這些逛街的好場所！

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惠比壽人氣打卡美食

必吃人氣美食多到吃不完！

惠比壽有琳瑯滿目的料理任你選擇，喜歡日式的朋友們，可以來充滿復古風情的「惠比壽橫丁」，體驗最道地的居酒屋文化。麵類則有多家雜誌介紹的「山長烏龍麵（山長うどん）」；「阿夫利AFURI拉麵」必吃的柚子鹽味拉麵是人氣招牌，由雞肉、昆布和蔬菜等熬煮的濃厚湯底，加入柚子馨香，讓整體口感更加清爽。而喜歡異國料理的朋友，可以參考擁有米其林二星的「侯布雄法式餐廳 Joel Robuchon」和紐約人氣漢堡「Shake Shack」。咖啡愛好者們可以來在東京有多家分店的「猿田彥咖啡本店（SARUTAHIKO COFFEE）」和複合式咖啡館「俺的Bakery&Cafe」，限量手工吐司是它們家的特色，甚至讓許多日本人不惜早起也要買到呢！還有搭著日本珍奶旋風的「Comma tea」，以Q彈口感的珍珠和可愛的招牌，吸引許多女孩們前來拍照打卡上傳Instagram呢！是不是看著看著都餓了？那千萬不要錯過收集美食的機會囉！

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熱門景點懶人包

收集所有惠比壽人氣觀光必去景點

「東京都寫真美術館」是最早成立的影像美術館，不定期展示國內外攝影展，帶你一同感同身受照片裏故事。「山種美術館」主要收藏日本畫，約有1800件作品等著喜歡藝術的你來欣賞。歐洲建築風格的「惠比壽花園廣場」是惠比壽知名地標，園區內有百年歷史的「惠比壽啤酒紀念館」和五星級飯店「威斯汀花園」，不僅可以讓你了解啤酒製造歷史，還能使你放鬆心情呢！而位於惠比壽花園廣場的「札幌啤酒總部」旁的「SAPPORO廣場」，是個以英式花園為雛形下去打造的廣場，廣場深處還有一間以賜福生意興隆惠、家族繁榮的「惠比壽神社」，每年祭典總是吸引許多信徒參拜。往代官山方向前進，會看到一幢具有濃厚日式風格的建築－「舊朝倉家住宅」，因保留大正時期遺留的建築樣貌，現在更被指定為國家的重要文化財產呢！小編網羅所有惠比壽商圈最熱門的景點，等著你來造訪唷！

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周邊必訪行程一次推薦給你

愈夜愈美麗的新興藝術商圈｜六本木

從惠比壽搭車約6分鐘的距離，就可以抵達藝術與時尚融合的六本木商圈，「六本木之丘／六本木Hills」是個腹地廣大的廣場，一出地鐵就能看到巨大的金屬蜘蛛雕塑品，是此地的重要地標，廣場裏還有時常展出國際近代藝術的「森美術館」與製作《小叮噹（多啦A夢）》、《蠟筆小新》動畫與眾多著名日劇的「朝日電視台」，讓大人、小朋友們都可以玩得非常開心！喜歡夜景的朋友們，更是不要錯過「けやき坂（keyakizaka）」，從天橋上可以眺望整片銀白色、藍色與紅色的點燈，與美麗的東京鐵塔，一旁的毛利庭園夜間噴泉水舞秀，也為夜晚增添了一份激昂。而東京都內最高的複合型商業摩天大樓－「東京中城（東京ミッドタウン／Tokyo Midtown）」，從美食、日式雜貨到藝術展覽通通都有，聖誕節時也有許多點燈的裝置藝術與活動，能體驗到濃厚的節慶氛圍哦！

賞櫻一級戰區｜目黑川

位於惠比壽隔壁的目黑川，是東京賞櫻的人氣景點之一，每年三月下旬到四月上旬櫻花季時，就會看到滿滿的人潮聚集在此地，大家紛紛前來欣賞櫻花的美麗姿態。沿著目黑川兩側，會綻放滿滿粉紅色與白色的櫻花，全程約一公里的距離都可以欣賞到櫻花，兩側還會有屋台攤販在販賣小吃，讓整條接到充滿了熱鬧的氣氛！而晚上點燈後的夜櫻，又給了大家另一種不同的感覺，空氣中瀰漫著浪漫的氛圍，不論是白天和晚上都別有風情！若你想拍下這美美的粉紅櫻花樹景色，同時體驗被櫻花樹包圍的感動，不妨可以慢慢開始計劃明年的行程安排囉！

特色・個性小店通通在這裏｜中目黑

在規劃自由行的旅客們，是不是也有明明距離很近但車站沒辦法互通的困擾呢？地理位置相近的代官山、中目黑和自由之丘就是屬於這種情況，因此東急電鐵們體恤觀光客的需要，結合地下鐵日比谷線推出了「東急線三角區域優惠套票（東急線トライアングルチケット）」，讓你可以一天內無限制搭乘。新規劃的「中目黑高架下商圈」，雲集許多個性咖啡廳與特色商家。而喜愛文具小物的你，更不要錯過「TRAVELER' S FACTORY」囉！不僅有特色文青小物，還有旅人最愛的旅行商品等。逛街逛餓了可以到「開心布丁屋MAHAKALA（うれしいプリン屋さんマハカラ）」品嚐一下兵庫縣的人氣雞蛋布丁，滑嫩的口感與底部焦糖融合，讓人一口接著一口停不下來呢！當然還有許多隱藏特色小店等著你來發掘哦！

文青感滿點的文創聚落｜代官山

票選為全球第20名最美書店的「蔦屋書店（TSUTAYA BOOKS）」是代官山的必訪景點，整片落地窗搭配綠意盎然的造景，讓人可以一整天都陶醉在這書香氣息中。而除了這裏以外，小編今天要帶你看看其他人氣景點。純白的建築風格是「Hillside Terrace」，結合住家、商業和時尚小店等複合式住宅商家，吸引許多建築愛好者前來朝聖；「Tenoha Daikanyama」亦是結合料理、咖啡館、商業工作室和生活風格小舖的商圈，使用綠色植物妝點讓整棟建築多了一絲朝氣；「LOG ROAD DAIKANYAMA」為廢棄鐵道重新打造的文化商圈，時尚簡約的設計顛覆了原本的面貌，由5棟建築共構而成，是許多創意設計的藝術人喜愛來的場所之一哦。喜歡下午茶的女孩們還可以到網路人氣梳乎厘賣店「FLIPPERS」休息片刻，再繼續你的探索之旅唷！

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絕對讓你少女心爆發的甜點王國｜自由之丘

一樣使用「東急線三角區域優惠套票（東急線トライアングルチケット）」可以抵達的自由之丘，是每個甜點控們必訪的行程，不論你喜歡日式還是法式的甜點，這裏有琳瑯滿目的下午茶商家可以供你選擇唷！讓你的甜點慾望在這裏徹底被滿足。除了甜點聞名以外，這裏還有許多女孩們喜歡的可愛日式雜貨店家和網美拍照景點唷！有小威尼斯之稱「La Vita（ラ・ィータ）」，溫暖系的歐風建築，讓此地成為Instagram的拍照聖地呢。若時間足夠的話還可以到「藤子不二雄博物館」參觀，這裏有許多多啦A夢的模擬展覽區域，帶你一起回味童年哦！

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高CP質感住宿推薦

東京優質推薦住宿

住宿也是安排行程中很重要的一項環節，今天為你統整出人氣商圈惠比壽的推薦住宿！

「FLEXSTAY INN白金」和「Hotel Excellent 惠比壽」都距離車站不到五分鐘距離，前者的所有房型皆提供迷你廚房用品，讓你如同在家一般可以輕鬆料理；後者非常推薦給一人商務旅客入住，且價位都非常平價哦！而喜歡享受高級住宿體驗的旅客們可以選擇「WESTIN酒店東京」，歐式裝潢設計讓你一進飯店開始宛如貴族般的皇室的款待。

目黑站附近的「目黑雅敘園」有洋式和西式房型，喜歡榻榻米的客人可以選擇此家哦！「ABEST酒店 目黑」與「Princess Garden 酒店」則屬於商務型旅館，一樣擁有絕佳的地理位置，提供多種方案給不同需求的旅客，相較於熱鬧的澀谷車站，這裏多了幾分寧靜呢！下回拜訪東京時，不妨可以考慮考慮看看唷！

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【惠比壽景點】散發迷人氣息的惠比壽！推薦吃喝玩樂攻略大公開！