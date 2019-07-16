【絕世秘境】全球10大特色城鎮　日本湯布院、中國八卦城都有上榜

全球旅遊正風行～說到全球最多人拜訪的小鎮，很多人一定會不約而同地想到哈修塔特吧！慕哈修塔特知名來的人可是多到奧地利政府都要祭出限令以保護他們的大自然。不過話說回來，其實全世界很有特色的城鎮也不在少數，他們還在等著大家去探索呢！趕快來給大家介紹一下十個最讓小編心動的城市吧～

1. 【中國｜禾木村】

禾木村位於中國新疆維吾爾自治區北部，是一座與世隔絕的山間小村落，被譽為中國美景第一村，住著當地民族圖瓦人。這裏的人生活還是相當原始，房子都是木造的，並且自給自足，以馬匹當作交通工具。這裏四季分明，拍出來的照片都相當美，是攝影界有名的拍攝點；冬天下雪的時候，這裏就變成了新疆合掌村，如果在冬季來這裏的話，也可以趁機體會馬拉雪橇的活動喔！

2. 【中國｜特克斯八卦城】

特克斯八卦城也是一個位在中國新疆的城鎮，從空中俯瞰就是一座相當方正的八卦形狀，是世界上唯一保存最完整的八卦城；八卦城在1996年取消路上的紅綠燈後，城中就沒有紅綠燈的存在了。據說八卦城最早是由全真七子丘處機開始規劃的，八卦城的放射狀讓每條街道都可相通，可以很有效率地到達想到的地方喔！

3. 【日本｜湯布院】

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湯布院位於日本九州的大分縣中部，被日本OL票選出心目中NO. 1的旅遊地，是一座溫泉童話小鎮。湯布院有超過800個泉源，豐富的溫泉水佐以美麗的自然景觀，吸引很多日本人與觀光客都去那兒療養泡湯；泡完湯，附近還有金鱗湖、湯之坪街道可以走走晃晃，享受小鎮的愜意呢！

4. 【土耳其｜格雷梅】

格雷梅是一座位於卡帕多奇亞地區的城市，在古羅馬時期就開始有人定居，因為基督教在當時相當流行，現在去到格雷梅還是可以看到許多那時建造的岩石教堂。在這裏除了可以欣賞地下城、奇石林外，也可以搭乘熱氣球，從上空鳥瞰格雷梅喔。

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看完了那麼多世界各有不同特色的小鎮，是不是有想要去那兒親身體驗他們特別的景致、食物或景點呢？只要排好假期，就可以到全球旅遊一輪，或許在旅途中，你也有機會發現更多更有意思的小鎮呢！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【不只奧地利的哈修塔特小鎮！全球旅遊最有特色的秘境城鎮告訴你】