【澳洲珀斯】7大星級酒店住宿推介　豪華、舒適、靚景應有盡有！

珀斯作為西澳的首府，自然有她獨到的魅力。加上近幾年大力發展旅遊業，簇新的優質酒店如雨後春筍，百花齊放，所以價錢相對相宜，已經可以享受到五星級住宿！而且珀斯天氣怡人，一年大部分時間都適合到珀斯旅遊。如果你首次到訪這個可愛的城市，所以，在你計劃西澳行程、考慮什麼時候去粉紅湖之前，又不知道該在那裡下榻，不需要懊惱，讓KLOOK為你介紹一些位置方便又十分有特色的珀斯酒店！

#01 ALOFT PERTH

全球知名Starwood Hotels & Resorts旗下酒店，離珀斯機場大約20分鐘車程，不遠處就是新地標Perth Stadium，位置非常方便。酒店的裝潢極富時尚感覺，特別是大堂的WXYZ®酒吧，簡約有型，適合夜晚和同行朋友把酒言歡。

酒店的客房也很有特色，寬敞明亮，由牆壁裝飾到傢俱家品的選材，一絲不苟，很有藝術味道。座向北面的房間，更可以看到附近天鵝河的景色，令人心曠神怡。還有啊，酒店設有Roof Terrace，可以包場舉行特別活動或派對，更上一層樓之後，遠眺天鵝河對岸的珀斯美景，又是另一種享受。

地址：27 Rowe Avenue, The Springs, Rivervale 6103

#02 ALEX HOTEL

珀斯本身有很多值得去的景點，而有些酒店本身也夠特別成為西澳景點，像這間Homey Style的精品酒店，房間相對小一點，但靠著出色的室內設計，營造出溫馨舒適的氣氛。而且，酒店的地理位置無可挑剔，旁邊就是Western Australia Museum及Art Gallery of WA這些文藝景點，幾個街口距離就會找到一堆中餐館、韓燒、意大利菜、超市、甜品店……走路去珀斯火車站和最新地標Yagan Square，不到10分鐘路程，絕對是探索市內的最佳據點之一！

地址：50 James St, Perth, Western Australia

Alex Hotel另一大賣點就是有個小巧但迷人的天台，白天可以來這裡看看書、曬曬太陽（但小心不要曬傷，珀斯是澳洲陽光最充沛的城市之一哦），入夜後，你會發現很多來自不同地方的住客聚首於此，帶上自備的美酒、小食，一邊欣賞市中心燈火，一邊談天說地，非常寫意。

酒店更提供借單車服務，包單車鎖、頭盔和地圖，讓你以最舒服的方式遊走珀斯市。

Alex Hotel另一大賣點就是有個小巧但迷人的天台，白天可以來這裡看看書、曬曬太陽。（Facebook@alexhotelperth）

#03 COMO THE TREASURY

位於珀斯中央商務區的中心，可謂是西澳最著名的酒店之一。最特別之處是酒店坐落著名的「政府大樓」建築群內，這個地標建築被用作政府所在地、郵局、財政部等機構超過百年，而COMO佔據了3座歷史建築，並且適度修繕後，已互相連接，共提供48間房，內外部分的建築都是典雅，充滿歷史與現代交融的感覺。

還有，酒店的兩間餐廳Wildflower和Post，都分別由名廚主理，以當地最優質的材料，炮製出別具特色的各國美食，光是這份滋味，已經值得你到此一探。

地址：1 Cathedral Avenue Perth, WA 6000, Australia

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