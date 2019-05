【澳洲旅遊】必到最浪漫打卡景點烏盧魯　在世界中心呼喚愛！

多得Facebook/ Instagram的當年今日功能,讓我們每年都能回憶起那些年的烏魯魯(烏盧魯)奇遇記。 四年後的今日,我終於下定決心來寫這個紅土奇遇了。

那時我們三人正在規劃澳洲旅行,朋友突然提起那塊因《在世界中心呼喚愛》聲名大噪的紅色巨石 – 烏魯魯 (Uluru)。說實在的我完全沒有看過那部電影,但莫名地我們全員認同要把這紅色沙漠列為重點行程,然後一臉興奮地出發。



我們一大早從悉尼乘坐內陸機前往Ayers Rock (即Uluru), 全程三個多小時。中午抵達後,剛好能接上Uluru的兩天一夜團的時間,立即出發!

機上我們一直懷疑是Uluru的大石(celiamws攝)

全團約二十人坐上車尾拉著一個咖啡色鐵車卡的小巴,我們的領隊帥得來有點粗獷,一隻手受了傷還是利落的替我們把行李放進鐵車卡,箱頂放了看來像睡袋的東西,很有野外求生的感覺。

Uluru被原住民奉為聖地,領隊讓我們在外圍走一圈,近距離感受一下這巨大的聖地。可惜我們只能感受到自己被滿滿的蒼蠅包圍洗禮,於是花錢購買那Uluru獨家發售的蒼蠅帽。這蒼蠅帽其實就是普通漁夫帽連上一個洗衣網,造型十分搞笑,在Uluru的三天它成功阻擋了無數蒼蠅入侵我們的頭部。

來到Uluru旅遊的重頭戲就是欣賞日出和日落,到了日落時間四方八面的遊客都現身,雖然有點雲層,當陽光灑在這巨大石頭時還是讓我們意外地感動。

原本就知道我們這晚要在沙漠露營,而且沒有洗澡的設備。 領隊帶著我們來到一個營地,以他的單手熟練地點起營火,輕輕的指上不遠處的沙地,告訴大家等會就把睡袋帶到那裡去休息,明早我們要摸黑到一個峽谷 (後來才知道是King's Canyon) 去看日出。 我們疑惑是否自己英文聽力不濟時,旁邊一位意大利團友笑著對我們說 “We are sleeping under the star!”。經他這麼一說我們的野外求生記瞬間浪漫了起來。

