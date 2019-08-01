【韓國旅遊】夏天避暑必備行程景點！拍拖打卡暢遊TOP 3水族館

炎熱的夏天讓人不想外出，不想被天氣影響你的甜蜜約會？不妨看看韓國情侶們最喜愛的行程之一：逛水族館，不但可以看到很多可愛的海洋生物，而且還不用擔心會被天氣等因素影響。來到首爾和釜山的水族館，你更會對海洋有全新的體會呢！

韓國水族館的魔力？

1. 各式各樣的海洋生物：最高多達600多種海洋生物伴游在你左右，如鯊魚、魔鬼魚和珊瑚等，超過過萬隻海洋動植物任你觀賞，零距離接觸藍藍的大海。

2. 超大觀賞展示館：韓國的水族館內有多達數十個不同主題的海洋生態館和觀賞區，讓你目不暇給。宏偉浩大的水族館使你有如置身於遼闊的大海之中。

3. 具特色的水族館體驗：水族館中包含了各式精彩的表演和活動，而且韓國人的視覺設計效果也讓人十分驚艷！比如說COEX水族館的水母館會加入燈光效果，讓水母看起來宛如水中精靈，為你帶來難忘的回憶。

樂天世界水族館（Instagram@chaibbb）

TOP 3 韓國水族館

1. 樂天世界水族館

樂天世界擁有多達25米寬的大型水族館，多不勝數的海洋生物盡收眼底。身處韓國的你能在館內一次過遊歷世界五大洋有關的十三個主題海洋館。

特色：館區有著全韓最大的觀賞窗，讓你感受浩瀚的大海，而且海底隧道更長至85公尺，海底世界之旅就由此館開始。

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克大路240 (蠶室洞) 營業時間：週一至週四10:00 AM – 8:00 PM （最後入館時間7:00 PM）；週五至週日10:00 AM – 10:00 PM（最後入館時間9:00 PM） 交通：地鐵 - 2/8號線 蠶室站 3號出口從室外步行抵達 或 4號出口從室內步行抵達（地鐵出口步行至換票處需約7-10分鐘）

2. COEX水族館

這間水族館共有16個各有特色的主題展館讓你慢慢遊覽，而且供觀賞的鯊魚數量更是全韓國最多，海洋生物種類數量亦是全韓國中數一數二，是海洋愛好者不二之選。

特色：在館內可一賭過2萬條沙丁魚的水中表演，而且能觀賞可愛企鵝仔的餵食秀。此外，水族館設有20個可釋出陰離子的休憩空間，讓遊客可隨時隨地休息。

地址：首爾特別市江南區永東大道513 COEX水族館（서울시강남구영동대로513） 營業時間：週日至週五：每天10:00 AM – 8:00 PM（最後入場時間為7:00 PM）；週六及公眾假日：每天10:00 AM – 9:00 PM（最後入場時間為8:00 PM） 交通：地鐵 - 9號線奉恩寺站7號出口，步行3分鐘至COEX購物商場；2號線三成站5／6號出口，進入COEX商城，步行約8-10分鐘

3. 釜山水族館Sea Life

此館有著長達3公尺以上的巨型鯊魚海底隧道，海中游走的鯊魚為你帶來極震撼的視覺衝擊。加上，你能近距離接觸鯊魚和親手餵食牠們，更可一手觸碰海星和寄居蟹等海底生物。除此之外，館內還有多個打卡位，供人拍照留念。

特色：全新啟動的夏季冰雪主題展示區，讓你能水中作樂，大玩球池和冰屋等設施。

地址：韓國釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路266（中洞） 營業時間：週一至週四10:00 AM – 8:00 PM，最晚入場時間7:00 PM；週五至週日9:00 AM – 10:00 PM，最晚入場時間9:00 PM 交通：地鐵 2號線海雲台站3 或5號出口，往海灘方向直行10分鐘抵達

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