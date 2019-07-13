【韓國購物】盤點三大平價雜貨店　1000韓元就買到可愛精品做手信

韓國物價相對於中國國內要高一些，而且近來由於原料價格上漲等原因，物價還在不停攀升！想來韓國旅遊的你，是不是望而卻步，擔心自己的荷包吃不消？想來韓國留學的你，是不是想知道哪裏可以買到實惠的生活用品？ 今天小編就來介紹一下韓國的平價雜貨舖！快來了解一下哪裏能夠買到物美價廉的商品吧！

1. 大創（Daiso）

Daiso（大創）是來自日本的品牌。在韓國，它被稱為「다이소」(讀作：Daiso)，與韓語中「什麽都有」的發音非常相似，寓意著商品種類齊全，可以在這裏買到任何你想要的小商品。

「Daiso」的商品價格大多在1,000～5,000韓元之間，是名副其實的「千元店」。商品種類齊全，從家居用品、文具到食品，一應俱全。其中，還不乏具有韓國特色的小禮物，買來當作伴手禮可是不錯的選擇呢！

人氣商品

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分店介紹

Daiso 明洞總店 購買韓國禮物的好選擇！人氣商店大創「Daiso 明洞總店」！ 首爾 > 明洞 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 生活用品、食品等 休息日 : 春節當天、中秋節當天 地址 : 首爾特別市中區明洞街43 (B1F)서울특별시 중구 명동길 43 (B1F) 交通 : 4號線明洞站6號出口，步行5分鐘

Daiso 明洞站店 位於明洞站前，8層建築的大型店鋪「Daiso」開業！ 首爾 > 明洞 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 生活雜貨、食品等 休息日 : 春節當天、中秋節當天 地址 : 首爾特別市中區退溪路134-1 (1~8F) 서울특별시 중구 퇴계로 134-1 (1～8F) 交通 : 4號線明洞站1號出口，即是。

Daiso 樂天瑪特首爾站店 人氣日用家居、雜貨店，滿足你的購物需求！ 首爾 > 南大門・首爾站 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 生活用品、雜貨 休息日 : 每月第2、4個週日 地址 : 首爾特別市中區青坡路426 (樂天瑪特內 2F) 서울특별시 중구 청파로 426 (마트 2F) 交通 : 1號線首爾站1號出口，步行2分鐘

Daiso 鐘閣店 用平價改變生活，完美的韓國之行，從Daiso鐘閣店開始 首爾 > 仁寺洞・鐘路 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 文具、生活用品、園藝等 休息日 : 春節、中秋當天 地址 : 首爾特別市鐘路區鐘路66 (1~5F) 서울특별시 종로구 종로 66 (1～5F) 交通 : 1號線鐘閣站4號出口，步行1分鐘

2. BUTTER

「BUTTER」是韓國「衣戀（E-LAND）」集團旗下的雜貨連鎖店。實惠的價格和充滿想象力的可愛設計備受韓國年輕人的喜愛。

在這裏可以買到美國著名的卡通形象「FELIX THE CAT」等5種卡通形象的特色商品，還有各種文具、烹調器具、小飾品、室內裝飾用品、餐具以及顯示器等各種生活用品。

人氣商品

店舖介紹

「BUTTER 弘大店」位於與地鐵2號線弘大入口站1號出口相連的地下2層，交通十分便利。總面積達600平方米的賣場內，各種特色商品排列其中。店內還會有不定期打折哦！來弘大時順便逛一逛吧，一定不會空手而歸。

BUTTER 弘大店 弘大地鐵站內相連！可愛又精致的雜貨連鎖店 首爾 > 弘大 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 玩偶、生活用品、裝飾用品、文具等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市麻浦區楊花路153 (衣戀(E-LAND)綜合館 弘大店 B2F) 서울특별시 마포구 양화로 153 (이랜드 복합관 홍대점 B2F) 交通 : 2號線弘大入口站1號出口，相連

3. 名創優品（MINISO）

「名創優品（MINISO）」想必大家不會陌生吧！日本設計師和中國年輕企業家攜手共創的人氣生活雜貨品牌店，以「簡單、自然、高品質」為宗旨，製造出廚房用品、文具、化妝品、裝飾家居等各種低價又實用的商品，深受年輕一族的喜愛。

人氣商品

店舖介紹

位於蠶室的樂天世界購物城4樓的「名創優品（MINISO）」是2017年超人氣韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》的拍攝地，劇中孔劉常用的香薰，以及送給金高恩的隨行杯、鬼怪娃娃等都有銷售。在店門口甚至陳列著大大的「死鬼CP」人偶，是拍照留念的必去之地哦！

名創優品(MINISO) 樂天世界購物城店 人氣韓劇《鬼怪》拍攝地！人氣生活雜貨店 首爾 > 蠶室(樂天世界) 購物【圖書・雜貨】 主要商品 : 文具、生活用品、居家用品、廚房用品、首飾等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市松坡區奧林匹克路300 (樂天世界購物城4F) 서울특별시 송파구 올림픽로 300 (몰 4F) 交通 : 2號線蠶室站10、11號出口，相連

「千元店」裏的新花樣——主題系列產品

雖說是「千元店」，但質量絕對不粗糙！Daiso也會不時推出一些限定商品，可愛又實用，相對低廉的價格購買起來毫無負擔。尤其是近年推出的「火烈鳥」系列，輕鬆成為引爆韓網SNS的潮流商品！韓國「千元店」的價格優勢勝在自有的物流與銷售體系，可是貨真價實的物美價廉哦！

哪個新花樣你必入手呢？點下圖看清▼

看了這麽多，有沒有心動呢？到韓國旅遊時快來探索一番吧！小飾品琳瑯滿目的精致雜貨舖，就只是閒逛也是非常舒心的呢，不知不覺一個下午的時間就溜走咯。快把這些平價雜貨舖加入行程裏吧！

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】