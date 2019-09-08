叮噹豆沙包、小丸子最愛關東煮…深圳7大現實能吃到的動漫美食！

這篇關於深圳二次元與三次元的美食合集，分分鐘打破次元壁，動漫裡讓人垂涎欲滴的美食，現實世界里居然也可以食到。幸福到暈！ 搜羅美食：叮噹豆沙包，鯛魚燒，海賊王章魚燒，壽司，小丸子最愛關東煮，銀魂飯糰，經典壽喜鍋… 適合這樣的你：快樂肥宅、二次元重度痴迷者，日式美食掃蕩機

講起美食，可能很多人都會想到《舌尖上的中國》、《人生一串》等紀錄片，又或者是《深夜食堂》等劇。不過，其實動漫裡也有很多讓人口水氾濫的美食，小時候每次看《中華一番！》、《伙頭仔昆布》，隔住個Mon都聞到香味！現在，那些動漫裡讓人欲罷不能的美食，深圳有得食！

打破次元壁的美食之旅

1. 哆啦A夢最愛の豆沙包

睇過哆啦A夢的人對於他最愛吃的豆沙包一定不會陌生。每次睇住哆啦A夢大口吃下豆沙包的時候，小編都恨不得鑽進電視機裡陪他吃。奔波在30多度的高溫天下，總算讓我找到了一家專賣豆沙包的店，店裡的擺件也很「卡哇伊」。

除了哆啦A夢最愛的紅豆味，還有我喜歡的抹茶、鹹蛋黃這6種口味，必須每樣都試一個。這家的豆沙包，據說連日本遊客都會特地過來買！沿住包裝袋上的虛線撕開就可以享用美食，臨走前打包幾個放心裝進背包裡，根本不影響我行走江湖。再一次誇誇這個包裝，這只「無臉男」簡直超可愛，好怕他真的把我的豆沙包吃下去。

澤田本家銅鑼燒專門店 人均： 15元人民幣（豐儉由人） 地址：福田區福華一路3號，怡景中心城UG層（良品鋪子旁） 營業時間： 10:00-22:00 溫馨提示：其餘口味均可在常溫下保存3~5小時，最多冷藏3天；鹹蛋黃最多可以冷藏2天，鹹蛋黃&抹茶在常溫下可保存2小時。

2. 超多動漫主角推薦過的鯛魚燒

冇食過鯛魚燒，怎能說自己是動漫迷？這種外形酷似鯛魚的和果子，衍生自今川燒，寓意吉祥如意。不管是外形還是寓意，都超讓小編動心。沒想到可以在深圳找到好吃的鯛魚燒，哪怕只是迷你版，我也很滿足了。12蚊人仔3個，小小一堆捧在手心，加點濾鏡就是動漫了，還有貓頭鷹款。別看它sizes如此迷你，圓滾滾的肚子裡裝的餡料可不少！這樣的mini鯛魚燒，一啖一個毫不費力，精緻生活的女孩必備。話說，這家店主打的其實是雪糕，什麼時候出雪糕鯛魚燒，我一定第一個捧場！

KIKOS淇蔻冰淇淋（誠品生活店） 人均： 12元（人民幣） 地址：南山區科發路萬像天地誠品書店LG39，1號線高新園站A出口 營業時間： 10:00-22:00 溫馨提示：有紅豆、香芋、抹茶吉士醬三種口味可選

3. 海賊王眾人都愛的章魚燒

海賊王裡面好吃的東西太多了，炒飯、海軍咖哩、水水肉、蝎子烤肉我都想嚐一遍。能讓路飛都大呼好吃的章魚燒，當然不要錯過！章魚燒有原味、芝士味、芥末味3種味道，每一款裡面都有大顆的魷魚粒和香嫩粟米粒，幸福感滿滿。

章魚燒裡面有章魚，這家店誠童叟無欺。章魚燒表面鋪上了厚厚的木魚花，剛出爐我就迫不及待掰開來吃了，燙到手也捨不得放棄，吃貨就是這麼執着。做成小車樣式的店，就在旺角美食廣場進門處。賣的全都是炸物、烏冬等日式料理，在網上很有名氣。

輕食屋 人均： 15元 地址：福田區華強北紅荔路時尚mego商場，交行大廈旁邊旺角美食街 營業時間： 10:00開始 溫馨提示：店面不大，美食街內全都是吃的，一定要保護好我方錢包君

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如果看到了想吃的，就一定要努力去滿足自己。希望大家每一頓飯，都能和喜歡的人一起，開開心心吃下去。

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