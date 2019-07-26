潮牌踩入茶飲界！Supreme tea登陸深圳　超巨型忌廉奶昔1杯大滿足

最近的深圳海岸城，新開了一家超吸睛的茶飲店Supreme tea，是潮牌+美式飲品的結合，初來埗到就佔據海岸城頭條。經典的紅白色彩，手持一杯就像黑夜裡的螢光棒一樣醒目。而且，這裡的美式超級奶昔，大杯夾抵飲！ 滿滿是Cream的美式超級奶昔，是Supreme tea的主打。這裡的每一杯飲品都是XXXXL的SIZE，齋睇就連眼睛都快裝不下。典型的紅底白字Box logo一杯拎上手超型，告別簡單的「奶類混合物」配搭。

Supreme tea（食妞提供）

大胃王COCO，有8個雪糕球

屬「爆炸奶昔系列」的SUP-COCO奶昔，這個系列又大又重，甚至可以拿來當啞鈴。一杯巨型奶昔，要足足用成8個雪糕球，再加上濃郁的朱古力醬，就連攪拌機都就裝滿。

高塔般的忌廉，再插上士多啤梨、Orea、威化條等7種零食，幾乎看一眼就淪陷進「甜蜜的雲朵」裡。一杯落肚過後，話「食」飽真的唔誇張。

如果對朱古力醬無感，像初戀一樣甜蜜清爽的「爵士草莓奶昔」，應該沒有人會抗拒。一邊喝着草莓奶昔，品嚐細膩綿密的Cream，再咬兩啖冬甩，甜品+下午茶一次過搞掂。

+ 3 + 2

深圳限定——花生回轉冰

Supreme tea在不同的城市，會有不同口味的特定奶昔。獨屬於深圳的這一杯，叫「花生回轉冰」。花生醬是美國進口，口感很是順滑。總算明白，為什麼美國人對花生醬如此鍾愛。

+ 2

新型花式咖啡——甜而不苦

雖然是咖啡，但一點也不苦。一杯不苦的花式咖啡，敬深圳的蔚藍天空。已經喝過了不少花式咖啡了，但水果和咖啡是什麼神配對？咖啡豆是即磨的，萃取濃縮咖啡液，倒進椰果和鮮果果汁裡，果茶瞬間變「果咖」。酸甜的果汁中和了咖啡的苦澀，形成了3色的分層，唔單止冇違和，而且每一口都是不同的口感刺激着味蕾。

雪糕+珍珠+咖啡

雪糕、奶泡、即磨咖啡、現熬珍珠…這杯雪糕咖啡，有Latte的風味，同時又是奶茶的分身。美式雪糕奶味超足，小編選擇食完一個雪糕球後，再將另一球攪入咖啡裡面飲。

比顏料還鮮豔的純果汁

21世紀人的水果，是用來喝的——Supreme tea太誠實了，無添加的鮮榨果汁，濃度超高超足料，打出來果汁的顏色比顏料還鮮豔。再加埋一個巨型雪糕球，一杯雪糕果茶已經足夠補充一整天的維他命C。

Supreme tea 人均：28元 電話：13510246381 營業時間：10:30-23:00 地址：深圳市南山區文心六路保利文化廣場A區二樓A2-26（保利影院樓下，安東雞對面） 交通：地鐵2/11號線後海站E2口步行270米

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