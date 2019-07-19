【深圳美食】7間茶飲店爭出水果茶酒、微醺雪糕！喜茶、奈雪有份

最近內地的茶飲店爭相「搞事」，不好好賣奶茶反而研究起了「 茶酒」，甚至「水果茶酒 」——而且，還意外的好喝。 ＊下文介紹以內地品名為準

對於像小編這種靠奶茶續命、又喜歡喝雞尾酒的人來說，兩種結合的搭配簡直難以抗拒！內地茶飲店最近爭相推出的「水果茶酒」，外表看起來就和普通水果茶一模一樣，酒精度數又低，酒味不濃，就算上班喝也絲毫沒有心理負擔！

前段時間Yo！tea有茶的水果茶酒「菠蘿冰冰」和「桃氣丸丸」一推出就獲得大批Fans推崇，小編也愛上了這種微醺的感覺。可惜現在這兩款茶酒已經下架，所以小編找了一些其他茶飲店的「酒」給大家，喜歡「水果茶酒」的趕緊種草吧！

前段時間Yo！tea有茶的水果茶酒「菠蘿冰冰」和「桃氣丸丸」一推出就獲得大批Fans推崇（小紅書@黃小素）

1. 喜茶

作為網紅茶飲界的「大佬」，喜茶近期推出的水果茶酒，又好喝又好看，還有兩款神奇的酒味雪糕，來！跟小編來喜茶喝「喜酒」吧！

醉醉桃桃

喜茶的「芝士桃桃」近日成為公司下午茶新寵，同系列的「醉醉桃桃」同樣顏值爆表，少女心十足，拿來打卡簡直絕配。裡面添加了Rum酒（酒量可自選），蜜桃的酸甜果香和酒香搭配，酒精度低，非常適合女生，脆波波+手搗桃肉使口感更加豐富。

醉醉粉荔

加入了紅心火龍果汁調色，感覺比桃桃更加粉嫩。香氣回甘的粉荔中浸入白朗姆酒，一杯下來微醺之意緩緩上升，令人沉醉！

除了水果茶酒還有兩款「醉醉冰激凌」。「五糧液嫣紅」酒味較為濃郁，雪糕綿密細滑，核桃脆香脆可口、「金鳳黑朗姆」酒香柔和，雪糕奶香冰滑，醇和的金鳳茶香清雅，簡直打開了雪糕界的大門！（只有深圳中心城店供應）

+ 2

喜茶 地址：多家分店（請上某點評網查詢） 人均： 30元

2. Starbucks

自從Starbucks推出了這八款顏值極高的茶飲梳打水後，簡直刷爆了內地微信的朋友圈，吐槽聲不斷…不過今天小編只講講其中兩款加了酒精的新品。

橘香茉吉托

這杯「橘香茉吉托」負面評價較少，大部分人表示可以接受。經典雞尾酒Mojito的清爽復刻版，冰爽的口感微微帶點苦味，薄荷+檸檬的酸非常提神醒腦。

氣炫冰山美式

濃縮咖啡的焦香味搭配柚子清爽的Tonic，咖啡也能喝出清爽的口感。不過對於不喜歡喝咖啡的人來說，還是不要輕易嘗試了。

+ 2

- 星巴克 - 地址：多家分店 人均： 42元

3. K. Strawberry 黑草莓

上面兩家介紹的都是可以外賣的，其實有些下午茶店也有這種水果茶酒，和朋友們來喝下午茶時點上一杯，雖然不在酒吧也能嚐到微醉的迷糊感。

特調草莓雞尾酒

草莓梳打上倒插着一小瓶啤酒，不用動瓶子，啤酒就會在你喝的過程中滿滿流淌下來和梳打水混合。新穎的設計加上高顏值，相信沒有女生能夠抵擋！這家店的甜品十分豐富，款款出品精緻，非常用心，強力推薦梳乎里！即做即焗口感非常柔滑，每一層都有不同的口感和味道，配上果酒清爽又滿足！

+ 4 + 3 + 2

-K·STRAWBERRY黑思百立黑草莓- 地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城L3層小鎮T3017號 人均： 69元

4. 乜氏研究室

這家店很有實驗室的暗黑感覺，所有的杯具都是化學實驗室的標準試管和器皿，可以自己調製奶茶口味，真的非常新穎有趣。

一套「我在研究色」可選有酒精或無酒精，幾種顏色的試管裝着不同口味的飲品，可以自己調和出喜歡的味道和顏色。手調的起泡酒色彩夠晒Sharp勁吸睛，超適合邊飲邊影相打卡。店中的白色研究服和眼鏡可以免費借，配合整體實驗室般的裝修，有種在實驗室High tea的感覺，適合喜歡影相打卡的朋友。

+ 2

- 乜氏研究室 - 地址：深圳市寶安區新安興華二路68-1號（新安中學旁邊） 人均： 38元

5. 琉璃鯨

這家店裡雖然沒有水果茶酒，但是有一款風靡小紅書的酒味雪糕——「五糧液金巧冰激凌」，夏天吃份雪糕也能享受微醺的感覺。

「五糧液冰激凌」整體是型格的黑色，上面還撒了可食用金箔粉，看起來高端大氣上檔次，低調奢華有內涵，入口就有很醇香的酒香味，然後是濃厚的黑巧克力味，有種在吃酒心巧克力的感覺！還有一款無酒精的海鹽雪糕，甜度很低，鹹鹹的很清爽。然後，最讓小編驚奇的是這里居然有「五糧液舒芙蕾」！甜蜜的黑糖和烈酒碰撞出奇妙風味，新搭配get！

- 琉璃鯨 - 地址：多家分店 人均： 19元

上面的都是「正經茶飲店」，下面這兩間就說不准了。明明是奶茶店，但卻做起了雞尾酒生意！

6. 奈雪 BLABLABAR

是的你沒看錯，奈雪開酒吧了！雖然賣的基本是雞尾酒，但還是有種在奶茶店飲酒的feel。

「香水酒」主打的這3款香水酒顏值超高，特別適合影相打卡。不過每日限量，想飲的要早點來。

「邂逅」則以CHANEL香水為靈感，濃郁的玫瑰花茶香與白酒的味覺碰撞讓人回味無窮！男生推薦「大帝」，酒精度較高，味道濃厚。「摯愛」果味最濃，酸甜的黒醋栗、士多啤梨Mix濃郁的玫瑰和茉莉花香，口感特別。

除了三款香水酒外，還有很多款自調雞尾酒。整間店風格簡約大氣，IG風的色彩很高級，適合約上三五好友喝完下午茶，直接轉場旁邊的奈雪酒吧繼續飲。

+ 4 + 3 + 2

- 奈雪BlaBlaBar - 【COCOPark店】 地址：深圳市福田區民田路星河COCOParkL105-107 人均： 71元 【歡樂海岸店】 地址：深圳市南山區白石路歡樂海岸購物中心1層62-63號 人均： 67元

7. YIPMAN鴛鴦宗師·茶×酒吧

這家店被稱為「跌打奶茶店」，主打「新鴛鴦奶茶」和「芥末奶茶」，還能吃到早茶點心，晚上會變身成「跌打酒吧」。日頭是正正經經的茶飲店，然後在晚上19:30準時「變身」，變成了雞尾酒清吧，勢估唔到。

「隕星」的基酒是伏特加，度數不低，但是流動的星空效果非常夢幻。「冰冠」是冰沙雞尾酒，由青梅酒+伏特加兩種酒混合，由青梅酒製作成的冰沙，涼酸甜的口感適合夏天。

- YIPMAN鴛鴦宗師·茶×酒吧 - 地址：深圳市南山區北環大道方大城一樓南廣場L110 人均：43元

相比於飲咖啡要提神醒腦，還有很多人就喜歡喝了一點酒時那種要醉不醉、迷迷糊糊，放鬆Relax的感覺。工作累了來一杯水果茶酒，比單喝水果茶還要解喝！（溫提：飲酒別開車，開車別飲酒）

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