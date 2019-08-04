【韓國美食】夏天消暑恩物！首爾7間人氣雪糕店　必試玫瑰花雪糕

炎熱的夏季來韓國旅行時，必然需要一些有用的消暑方式。比如在咖啡店坐下來or帶走一杯涼爽的凍咖啡，在甜品店裏小憩一下順便點個當季刨冰，不過也千萬別忘了還有雪糕的存在呢！在韓國街頭就有許多美味十足，顏值又很高的「網紅冰淇淋」，​​超適合打卡拍照發社交媒體！總有一款你最喜歡的雪糕，旅行的時候別忘了去打卡！

1. 昭福 東大門DDP店

低卡路里的美味

「 昭福 」是一家超人氣雪糕專賣店。該店不使用含有人工化學物質的食材，而採用無香料及色素添加的玄米、白米、大豆、南瓜、柿子、糖漿等天然食材來製作出風味獨特的食物。這店最大的魅力在於女生們能在這裏品嘗到健康又低卡路里的食物。在這裏一年四季都能品嘗到綿密好口感的雪糕、豆粉年糕雪糕球、韓國特製刨冰等冰品。「仁川國際機場1號航站樓」4層的美食街「Gourmet DESSERT」也有「昭福」，離開韓國之前在品嘗一份甜品也不錯！

休息日 : 全年無休 營業時間 : 11:30～21:20 ※春節和中秋節有可能縮短營業時間 地址 : 首爾特別市中區乙支路281 (設計市集內) 서울특별시 중구 을지로 281 (디자인장터내) 交通 : 2號線東大門歷史文化公園站，相連

2. Bistopping 弘大店

超級卡哇伊的雪糕！

「 Bistooping 」因其出類拔萃的顏值，在網絡上曾掀起了一股熱風。可愛的造型，美麗的色彩搭配，絕對是高顏值雪糕中的佼佼者！這裏的甜筒和裝飾配料都陳列在展示櫃上，因為你可以選擇自己想要的配搭組合！

在首爾有弘大店和新沙店，都是適合逛街的區域呢！其中弘大店位於地鐵上水站和合井站中間的上水洞咖啡街位置，來逛街的時候不妨找一下！

休息日 : 週二、春節連休(3天)、中秋節連休(3天) 營業時間 : 12:00～22:00 地址 : 首爾特別市麻浦區楊花路6街93 서울특별시 마포구 양화로6길 93 交通 : 6號線上水站1號出口，步行5分鐘

3. REMICONE 東大門店

奶香濃鬱的烏雲雪糕

「 REMICONE 」是一家以「烏雲雪糕」及搭配豐富配料的雪糕而聞名的特色甜品店，其中搭配棉花糖的雪糕是這家店的人氣商品，雪糕裏面甚至有讓人驚喜的跳跳糖！該店位於東大門時尚大樓中最具代表性的「DOOTA MALL」內，店內裝修的風格很淡雅，適合用來拍照的角度非常多！

休息日 : 春節當天、中秋節當天 ※與商城相同 營業時間 : 10:30～23:00 地址 : 首爾特別市中區獎忠壇路275 (商城 B1F) 서울특별시 중구 장충단로 275 (몰 B1F) 交通 : 4號線東大門站8號出口，步行3分鐘

4. Milky Bee 明洞店

明洞超人氣的玫瑰花雪糕

以玫瑰為原型製作的「玫瑰雪糕」和加上各種澆頭的「經典雪糕」是兩大招牌。雪糕採用合作農場每天派送的新鮮有機牛奶製作而成，保證新鮮的同時，牛奶口味濃厚香醇。

店舖位於地鐵4號線明洞站和地鐵2號線乙支路入口站中間，在明洞天主教堂和明洞藝術劇場所在的主幹道上。來明洞逛街的時候，買一杯玫瑰花雪糕，邊吃邊觀賞明洞的街景吧！

休息日 : 全年無休 營業時間 : 12:00～23:00 地址 : 首爾特別市中區明洞街52 서울특별시 중구 명동길 52 交通 : 4號線明洞站8號出口，步行6分鐘

當然不只以上四款，按下圖看更多特色雪糕店推介▼▼

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

萬元的幸福—韓國刨冰

韓國盛夏人氣美食

【本文由「韓巢網」授權轉載。】