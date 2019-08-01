【韓國首爾】南大門市場7大美食店舖　必試紅燒帶魚、蔬菜甜餅！

擁有超過600年的悠久歷史的南大門市場不僅深受韓國人的喜愛，也吸引著世界各地的遊客前來。從市場的主街道延伸出去的小路裏藏著無數的美食胡同，除了購物，南大門市場地道的韓國味道就是另一道無法抵擋的誘惑。

無法拒絕的美味！【刀切麵胡同】

寬不足1m的狹窄小路的兩旁密密麻麻擠著10餘家大排檔式的刀切面小店。走近「刀切麵胡同」的入口就能聞到一股誘人的香氣，仿佛與外面的南大門市場是完全不同的世界。店舖的大嬸們一邊打著手勢一邊吆喝著「坐下吃碗麵吧！」，很是熱情。

在這裏就餐的也不乏當地居民，大家在狹窄的巷子裏肩並肩地吃著面，真的很有當地人的感覺！這裏的店舖大多一早就開始營業，來吃早餐也是不錯的。

※ 入口處看起來有些昏暗，但是走進去會發現店舖都在營業中。

推薦！巨濟餐館

巨濟餐館在韓國多次上過電視節目，還曾有明星專程前來。一個套餐裏包括大麥飯、迷你刀切麵、冷麵、辣白菜一共隻要5,500韓元！優惠的價格著實讓人吃驚。

在店裏點單之後馬上就會開始做。隨著主人娴熟的動作，點的食物很快就在眼前完成了。

刀切麵味道清醇，湯汁鮮美，年糕綿軟，吃一口就會停不下來的美味。融化在湯裏的海苔帶有一點鹹味，很有韓國的特色。不知不覺一碗面麵就見了底。女生也可以吃下一整個套餐。

+ 5 + 4 + 3

主要菜單：刀切麵、大麥飯、冷面等 休息日：元旦、春節連休(3天)、中秋節連休(3天)、有夏季休假 ※可能會臨時休假 地址：首爾特別市中區南大門市場4街42-1 (市場內 7～8號) 서울특별시 중구 남대문시장4길 42-1 (남대문시장 7～8호) 交通：4號線會賢站5號出口，步行1分鐘

千萬不要錯過甜甜辣辣的紅燒帶魚！【紅燒帶魚胡同】

在這裏可以吃到國內不太常見的辣味帶魚料。「紅燒帶魚胡同」位於南大門市場主街後面一條與主街平行的胡同裏，大約聚集了10多家餐館。

小鍋裏裝著用醬料醃製好的帶魚，就在店門口咕嘟咕嘟煮著，整個胡同裏都是誘人的香氣。也可以循著香味選擇一家心儀店舖哦！

※ 街道可能看起來有些昏暗，但店舖都在營業。

推薦！中央餐館

開業於50多年前，在胡同裏也是數一數二的傳統餐館「中央餐館」。執著於新鮮與手藝的店家每天都使用肉質鮮嫩的帶魚加上特製的辣醬，經過長時間煮製帶魚料理鮮美可口，甜辣適中。

+ 3 + 2

主要菜單：紅燒帶魚、紅燒青花魚、烤魚等 07:00~21:00※週六、週日 休息日：週日不定期、元旦、春節連休(3天)、中秋節連休(3天)、有夏季休假 地址：首爾特別市中區南大門市場街22-12 서울특별시 중구 남대문시장길 22-12 (시장내 갈치조림골목) 交通：4號線會賢站5號出口，步行3分鐘

所有的韓國美食都能在這裏找到？【韓國美食一條街】

在韓國美食一條街裏，拌飯、蔘雞湯、韓式煎餅等各式各樣的韓式料理的模型擺放在店舖前面供人挑選。光是欣賞這些食物模型也是一種樂趣。路邊也有賣辣炒年糕、米腸、魚餅串的小吃攤，說不定在這一條街上就可以吃遍韓國的所有經典美食呢！

推薦！大慶小吃店

在南大門市場同一位置開店超過40年，見證著南大門市場現在和過去的餐館之一。店門前製作的紅紅的辣炒年糕和用料充足的米腸讓人忍不住立馬放進嘴裏品嘗一下。在設在店外的座位上品嘗著美食，可以一覽市場風情，也可以與偶然遇到的小店的熟客一起邊聊邊吃。

排著長隊的路邊小吃攤也不可錯過！就算剛吃過飯也無法抗拒的美味…

仲有2間必食推介！

+ 4 + 3 + 2

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