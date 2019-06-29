【深圳燒肉店】霸氣3層烤肉架、超靚雪花M10牛小排　200人仔有找

這家店應該是深圳烤肉界的黑馬，只開了三年就連續兩年入圍必吃榜餐廳。 不過最近它變了… 1. 三層烤肉架份量變多了 2. 元老級烤肉油脂紋理更漂亮 3. 海鮮也變巨了 在深圳，只要喜歡吃烤肉的人，都知道它。但跟我上次來，好像有一點不一樣了…首先是別墅烤肉的份量變多了、必點的老幾樣油脂分佈也變了、就連海鮮也變得巨型了。

必吃「三層烤肉架」 店裡的性價比之王

對於小編這種每次點單都下不了手的人來說，「三層烤肉架」套餐真的太貼心了，因為有齊N種選擇。整整三層，除了烤肉外還有沙律和甜品，升級之後兩個人都未必吃得完。這次，除了沙律份量變大了之外，連肉質也升級了。看着肉上面好像冬天飄雪一樣的油花，一瞬間真的不想下手破壞掉。

對付這個三層烤肉架就要先從底層下手，提前醃制的牛小排超搶手！稍微夾起來就開始往下滴汁，一碗三文魚飯＋牛小排，這種肉欲誘惑根本忍不住。還有配套的牛角切，同樣是一個藏汁小炸彈，可千萬不要小瞧了它！撒上些許秘制椒鹽，輕輕一咬就肉汁四溢。

相信很多人都和我一樣，只有在吃烤肉的時候才肯下手五花肉，烤到微微焦香最適合下手。上碟後店員會幫忙剪到一口大小，烤肉大神告訴我，卷上生菜吃，脆脆的，膩口減一半。要是不喜歡，還有350元的「特選安格斯雙人套餐」可以選，底下的牛肉盤換了。平均才175一個人，吃這一頓，減肥什麼的就先不要想了。

+ 3 + 2

第一次來必點的M10

它應該是所有會吃的老饕每次來都必點的一道肉，聽說100頭牛裡只有10頭才擁有的M10，肉的霜降紋分佈得很漂亮。店家只用腹部靠下的那個部分，看着這紋理就想流口水，吃它我不喜歡加鹽，味道有點像雪糕，也有點像棉花糖。M10比起其他肉油脂會更多一點，烤的時候油脂在表面滋滋作響，只要吃得夠快，脂肪就發現不了我！閉上眼睛，還能感受它在味蕾開花。

單獨配醬的和牛羽下肉

比M10更精緻的「牛羽下肉」，上桌前要淋上主廚特調的鹽蔥醬。烤到輕微變色就要夾起來，剛好能keep住肉汁。醬的味道微微滲透到肉裡面，味道沒有想像中的重，醬的味道也沒有喧賓奪主。

前中後三段都有的牛舌三拼

小編點了牛舌三拼，一碟就集齊前中後段牛舌，真的好過癮。厚切牛舌被切至一口大小，但也比以前更厚了。一直覺得牛舌還是厚一點好吃，蘸一點鹽就夠入味，爽口更有嚼頭。

特別的是，這次還偏心的為特選牛舌配了一顆「靈魂雞蛋」。烤得剛好的牛舌裹滿蛋液出奇的搭，噝溜滑進喉嚨，今日的滿足就是它給的。新出的熟食系列也不能放過，特意挑了好評度最高的三樣，送給選擇恐懼症患者。

還有巨巨巨巨無霸海鮮

這次還新增了巨型海鮮系列，直接把養殖池安在了店裡，從水裡撈起清洗好就送上桌，確保上桌前還是新鮮的。沒想到這裡除了烤肉，連海鮮也一樣受歡迎。就連扇貝也比平常大上不止一個size，烤熟後擠上檸檬汁，酸酸的送酒一流。這裡的海螺也很合格，加入特調扇貝汁，店員還會幫忙把螺肉都挑出來。鮭魚頭都是現點現殺，一個魚頭就霸滿了整個烤網，吃完牛肉再來一些海鮮才算完美。

說起來也很奇怪，明明是一家烤肉店，沒想到讓人記住這家店的居然是因為男店員小兄弟，幫忙烤肉的小兄弟、蹲下來介紹Menu的小兄弟……全程以臺灣腔交流，簡直是迷妹收割機。不用自己動手，介紹肉的同時，還能跟你談天說地。就連不小心烤焦了肉都可以免費換，難怪它能入圍必吃榜，單單沖着服務，好感度就爆燈。